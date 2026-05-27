27 de mayo de 2026
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Alpine F1 Team

Quién es el nuevo sponsor de Alpine y cuál es el drástico cambio que ésto implica

La escudería Alpine cambiará su nombre y colores en la Fórmula 1 tras sellar una alianza millonaria y sin precedentes con una marca de lujo.

Quién es el nuevo Sponsor de Alpine y cuál es el drástico cambio que ésto implica

Quién es el nuevo Sponsor de Alpine y cuál es el drástico cambio que ésto implica

Por Sitio Andino Deportes

La máxima categoría del automovilismo internacional se prepara para una transformación sin precedentes a partir de la temporada 2027. La escudería Alpine anunció de forma oficial un histórico acuerdo estratégico con la prestigiosa firma italiana Gucci. La reconocida casa de moda de lujo se convertirá en el patrocinador principal de la estructura de Fórmula 1.

El movimiento comercial y publicitario sacudió por completo el paddock debido a su carácter inédito. A partir de este convenio plurianual, que rondaría entre 50 y 60 millones de dólares por temporada, el equipo modificará su nombre oficial. La denominación autorizada para competir en los circuitos pasará a ser Gucci Racing Alpine Formula One Team.

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El dueño de Alpine firmando con Gucci
La escudería Alpine anunció de forma oficial un histórico acuerdo estratégico con la prestigiosa firma italiana Gucci

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¿Cómo afectará este nuevo acuerdo a la estética visual de los monoplazas de Alpine?

La llegada del gigante de la moda de lujo implica el final definitivo de una etapa estética sumamente reconocible en la grilla. El acuerdo marca la salida obligatoria de la empresa austríaca BWT, dedicada al tratamiento de aguas. Debido a este cambio de sponsor, el emblemático color rosa que caracterizó a los autos franceses desaparecerá por completo.

Aunque no existen filtraciones ni imágenes oficiales de la futura carrocería, el hermetismo corporativo desató la creatividad de los fanáticos. En redes sociales se viralizaron diversos diseños digitales realizados por los hinchas, donde predominan las estéticas agresivas con tonos verde oscuro, negro, detalles dorados y líneas rojas típicas de la firma italiana. Un nexo fundamental en la negociación fue Luca de Meo, actual líder del grupo propietario de Gucci y ex directivo del Renault Group.

ideas en redes de la carrocería nueva de Alpine
Así se imaginan los usuarios en redes que lucirían los monoplazas de Alpine

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Los cinco datos clave sobre la revolucionaria alianza en la Máxima

El desembarco comercial de la marca italiana reconfigura las estructuras tradicionales del deporte motor mediante pautas específicas:

  • Identidad renovada: El equipo francés modificará su nombre por completo y pasará a llamarse Gucci Racing Alpine.
  • Fin de una era visual: La salida de la firma BWT significará el adiós definitivo al característico color rosa en la pista.
  • Monto multimillonario: Versiones de la prensa especializada estiman un contrato de entre 50 y 60 millones de dólares anuales.
  • Hito institucional: Representa la primera vez en la historia que una casa de alta costura asume el rol de patrocinador principal.
  • Plataforma exclusiva: Ambas compañías impulsarán la división "Gucci Racing" para comercializar productos especiales y experiencias de lujo.

Este pacto comercial se produce en un contexto de franco ascenso deportivo para la escudería francesa en las pistas de competición. El anuncio coincidió además con una semana de festejos individuales para Franco Colapinto. El joven piloto completó recientemente su mejor actuación en el campeonato mundial al finalizar en la sexta posición en el Gran Premio de Canadá.

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