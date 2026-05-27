River juega por la Sudamericana ante el Blooming: hora y dónde verlo

River Plate recibe a Blooming buscando asegurar el primer puesto del Grupo H de la Copa Sudamericana.

River Plate recibirá este miércoles desde las 21.30 a Blooming en el estadio Monumental por la última fecha del Grupo H de la Copa Sudamericana , con el objetivo de asegurar el primer puesto de la zona y clasificarse directamente a los octavos de final del certamen continental. El equipo de Eduardo Coudet buscará recuperarse luego de la derrota sufrida en la final del Torneo Apertura ante Belgrano.

El encuentro entre River Plate y Blooming comenzará a las 21.30 y podrá verse en vivo por ESPN y la plataforma de streaming Disney+ .

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El árbitro principal será Roverto Pérez , acompañado por Stephen Atoche y Alberth Alarcón como asistentes. Además, Ulises Mereles estará a cargo del VAR y Héctor Balbuena del AVAR.

El partido se disputará en el estadio Monumental , donde el Millonario intentará sostener su invicto internacional y cerrar el semestre con una victoria importante.

Cómo llega River Plate al cierre del Grupo H

El equipo dirigido por Eduardo Coudet llega golpeado después de perder la final del Torneo Apertura frente a Belgrano, resultado que además profundizó una sequía de más de dos años sin títulos.

Sin embargo, el presente internacional de River Plate es positivo. El conjunto de Núñez lidera el Grupo H con 11 puntos y depende de sí mismo para asegurar el pase directo a los octavos de final de la Copa Sudamericana.

Para este compromiso, el entrenador no podrá contar con varios jugadores importantes como Gonzalo Montiel, Marcos Acuña, Sebastián Driussi y Aníbal Moreno, todos afectados por distintas lesiones.

En el caso de Marcos Acuña, recientemente se confirmó que sufrió una contractura en el isquiotibial derecho, situación que también genera preocupación en la Selección argentina a pocos días del Mundial 2026.

Las probables formaciones de River Plate y Blooming

La probable formación de River Plate sería con: Santiago Beltrán; Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Facundo González; Juan Cruz Meza, Fausto Vera, Lucas Silva, Tomás Galván; Facundo Colidio y Joaquín Freitas.

Por su parte, Blooming formaría con: Braulio Uraezaña; Mauricio Cabral, Marc Enoumba, Julio Vila, José María Carrasco; Juan Mercado, Auli Oliveros; Guilmar Centella, Jeyson Chura, Roberto Hinojoza; Anthony Vásquez.

El conjunto boliviano llega eliminado y atraviesa un presente complicado tanto en la liga local como en el plano internacional. El equipo dirigido por Erwin Sánchez apenas suma un punto en el grupo y viene de perder como local frente a Carabobo.

La síntesis

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