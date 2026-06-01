Alex Arce jugará el Mundial 2026 y le dará un importante ingreso económico a Independiente Rivadavia

Alex Arce fue incluido por Gustavo Alfaro en la lista definitiva de Paraguay para disputar el Mundial 2026.

Alex Arce recibió una de las noticias más importantes de su carrera. El delantero de Independiente Rivadavia fue confirmado este lunes en la lista definitiva de Paraguay para el Mundial 2026 , certamen que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. De esta manera, el goleador de la Lepra tendrá su primera experiencia en una Copa del Mundo y representará al fútbol mendocino en la máxima cita internacional.

El entrenador Gustavo Alfaro incluyó a Alex Arce entre los 26 futbolistas que representarán a Paraguay en el Mundial 2026. La confirmación llegó luego de varios días de entrenamientos en el Centro de Alto Rendimiento Deportivo de Ypané, donde la selección paraguaya comenzó a preparar su participación en la Copa del Mundo.

El atacante atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera y sus números explican la decisión del cuerpo técnico. Durante la temporada 2026 acumula 11 goles en 16 partidos , mientras que además es el máximo goleador de la Copa Libertadores con ocho conquistas.

Su rendimiento lo convirtió en una pieza clave para Independiente Rivadavia y también en una alternativa cada vez más importante para la selección paraguaya.

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Esta es la lista final del profe Gustavo Alfaro para representar a Paraguay en la Copa Mundial de la FIFA 2026.



¡La #Albirroja está de vuelta!#VamosParaguay pic.twitter.com/mbxDBYzCEo — Selección Paraguaya (@Albirroja) June 1, 2026

Los números de Alex Arce en Independiente Rivadavia

El delantero paraguayo sigue escribiendo páginas importantes en la historia reciente de la Lepra. Tomando en cuenta sus dos ciclos en el club mendocino, Arce acumula 43 goles en 65 partidos, una cifra que lo posiciona entre los delanteros más efectivos que vistieron la camiseta azul en los últimos años.

Su capacidad goleadora fue determinante tanto en el torneo local como en el plano internacional, donde se transformó en una de las grandes figuras de la histórica participación de Independiente Rivadavia en la Copa Libertadores.

Además de sus actuaciones en Mendoza, Arce suma 10 partidos internacionales con la selección paraguaya desde su debut en 2024, consolidándose paulatinamente dentro del proceso encabezado por Gustavo Alfaro.

Cuánto dinero recibirá Independiente Rivadavia por la convocatoria

La presencia de Alex Arce en el Mundial también significará un beneficio económico para Independiente Rivadavia. La FIFA implementa un programa de compensación para los clubes que ceden futbolistas durante la Copa del Mundo. En esta edición, el organismo abonará aproximadamente 11.000 dólares por día por cada jugador convocado.

Gracias a la participación del delantero paraguayo, la institución mendocina podría recibir alrededor de 250.000 dólares, una cifra importante para las arcas del club y que representa un reconocimiento al trabajo realizado con el futbolista.

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CSIR recibirá 11mil dólares diarios por el jugador, el mínimo asegurado por jugador es de 250mil, Aumenta en caso de avanzar.



1er jugador de CSIR en ser convocado a un Mundial. pic.twitter.com/MHVtOW13Qr — Lepra Analytic5 (@AnaIyticsCSIR) June 1, 2026

Paraguay ya piensa en su debut mundialista

La Albirroja afrontará un amistoso antes de viajar a Estados Unidos. Luego de oficializar la lista definitiva, el plantel paraguayo continuará con los entrenamientos y disputará un encuentro de preparación frente a Nicaragua el próximo viernes 5 de junio en el estadio Defensores del Chaco.

El partido servirá como despedida ante su público antes de emprender el viaje hacia Norteamérica. Paraguay integrará el Grupo A del Mundial 2026 junto a Estados Unidos, Turquía y Australia, con el objetivo de avanzar a la fase eliminatoria y convertirse en una de las sorpresas del certamen.

Mientras tanto, en Mendoza ya celebran la convocatoria de un futbolista que sigue agrandando su historia con la camiseta de Independiente Rivadavia y que ahora tendrá la oportunidad de mostrar su capacidad goleadora en el escenario más importante del fútbol mundial.