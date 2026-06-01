Mundial 2026: la intimidad de la Selección en Kansas y la coincidencia en la habitación de Messi que ilusiona

La Selección argentina mostró detalles de la concentración en Kansas y apareció una coincidencia que entusiasma a los hinchas de cara al Mundial 2026.

La Selección de fútbol de Argentina ya comenzó a vivir el clima del Mundial 2026 en Kansas y en las últimas horas apareció un detalle relacionado con Lionel Messi que rápidamente empezó a generar ilusión entre los hinchas argentinos. La cuenta oficial de la Albiceleste mostró imágenes de la concentración y dejó ver cuál será la habitación donde descansará el capitán durante la Copa del Mundo .

Según se pudo observar en las imágenes difundidas por la propia Selección argentina , Messi volverá a hospedarse solo y ocupará la habitación 202 dentro del hotel elegido como búnker mundialista en Kansas.

La curiosidad apareció inmediatamente porque durante el Mundial de Qatar 2022 , el capitán argentino había descansado en la habitación 201 , número que terminó convirtiéndose en una pequeña cábala mundialista para muchísimos fanáticos.

En aquella Copa del Mundo, la suma de las cifras del cuarto daba como resultado el número 3 , justamente la cantidad de estrellas que consiguió la Selección argentina campeona del mundo tras conquistar el título en Doha.

Ahora, la habitación 202 vuelve a despertar todo tipo de teorías y supersticiones entre los hinchas argentinos en plena cuenta regresiva rumbo al debut mundialista.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Messias30_/status/2061251821436391574&partner=&hide_thread=false ¿La habitación de Messi en Qatar? Solo



¿La habitación de Messi en Kansas? Solo



Está pasando… pic.twitter.com/AXqX34wzzN — Messias (@Messias30_) June 1, 2026

Messi estará rodeado de sus jugadores más cercanos

Otro detalle que llamó muchísimo la atención dentro de la concentración fue la ubicación de las habitaciones de varios referentes del plantel argentino.

A pocos metros de Messi aparece el cuarto 203, donde descansarán Nicolás Otamendi y Rodrigo De Paul, dos de los futbolistas más cercanos al capitán dentro del grupo campeón del mundo.

La distribución vuelve a reflejar la fuerte unión interna que construyó el plantel dirigido por Lionel Scaloni, uno de los aspectos más valorados dentro del exitoso ciclo de la Albiceleste.

Así es el hotel de la Selección argentina en Kansas

El plantel argentino se encuentra hospedado en un moderno complejo inaugurado en 2024 a orillas del río Missouri, un lugar elegido especialmente por el cuerpo técnico pensando en el descanso y la tranquilidad del grupo.

Las habitaciones cuentan con pisos de madera, sectores abiertos para colgar ropa, camas individuales amplias, refrigeradores y baños modernos preparados para la recuperación física de los futbolistas.

Además, el hotel fue seleccionado estratégicamente para mantener a la delegación lejos del movimiento urbano y garantizar una concentración mucho más tranquila durante toda la estadía en Estados Unidos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/sudanalytics_/status/2061243066996982087&partner=&hide_thread=false Nicolás Otamendi MOSTRÓ LA HABITACIÓN donde concentrará con Rodrigo De Paul.



Todo listo para la Copa del Mundo. pic.twitter.com/5pKCvRi88a — Sudanalytics (@sudanalytics_) June 1, 2026

La Selección ya se prepara para los amistosos previos al Mundial

Mientras crece la expectativa alrededor de Messi y la intimidad del plantel, la Selección argentina comenzará este lunes sus primeros entrenamientos en cancha dentro del complejo de Kansas.

El equipo dirigido por Lionel Scaloni afrontará dos amistosos antes del inicio oficial del Mundial: primero frente a Honduras y luego ante Islandia.

Con el capitán nuevamente instalado junto al grupo y el clima mundialista creciendo día a día, la ilusión argentina ya empieza a sentirse cada vez más fuerte en Estados Unidos.