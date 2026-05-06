6 de mayo de 2026
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Sitio Andino
Tunuyán

Tunuyán acelera obras en distintos puntos del departamento y suma calles con nombres simbólicos

La comuna de Tunuyán ejecuta cunetas, banquinas, puentes y mejoras viales en el casco céntrico, Vista Flores y Colonia Las Rosas.

Plan sostenido de urbanización en Tunuyán.

Plan sostenido de urbanización en Tunuyán.

Por Sitio Andino Departamentales

El Municipio de Tunuyán, a través de la Secretaría de Infraestructura, continúa desarrollando un plan sostenido de urbanización en distintos sectores del departamento, con el objetivo de mejorar la infraestructura vial y acompañar el crecimiento urbano de la comuna.

Los trabajos contemplan la ejecución de cunetas, banquinas, puentes y mejoras integrales de calzadas, con intervenciones que se extienden tanto en barrios de los distritos como en arterias clave del casco céntrico.

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En Tunuyán Centro, las obras avanzan sobre el sector oeste de calle San Martín, con trabajos en calles como Godoy Cruz, Sáenz Peña y Rivadavia, entre otras. En tanto, en el sector este, las tareas se concentran en Río Diamante y Almirante Brown, mientras que también se ejecutan mejoras en el boulevard de calle Güemes, entre Lisandro de la Torre y Emilio Civit.

Desde el municipio indicaron que estas intervenciones apuntan a ordenar la circulación vehicular, brindar mayor seguridad y mejorar la accesibilidad en zonas estratégicas de la ciudad.

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Obras en Colonia Las Rosas

En el barrio Puente Giunta, de Colonia Las Rosas, se desarrolla un importante plan de mejoramiento de accesos que incluye reparación de carpeta asfáltica, construcción de cunetas, terminación de calzadas y vinculación de veredas con ciclovías.

En ese marco, y luego de un encuentro con vecinos, la delegación distrital junto a integrantes del Honorable Concejo Deliberante resolvió otorgar nombres simbólicos a nuevas arterias del sector, en alusión al compromiso de la comunidad con la defensa del recurso hídrico.

Las nuevas calles llevarán los nombres de Los Arroyos, Los Glaciares y Agua Pura.

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Urbanización en Vista Flores

Por otra parte, en el barrio San Cayetano, de Vista Flores, continúan los trabajos de construcción de cunetas, cordón y banquinas, consolidando un proceso de urbanización que se sostiene en el tiempo.

Desde la comuna remarcaron que estas acciones forman parte de una política de infraestructura que busca acompañar el desarrollo de cada rincón del departamento, mejorando la conectividad, la seguridad y la calidad de vida de los vecinos.

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