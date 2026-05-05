5 de mayo de 2026
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Sitio Andino
Tunuyán

Tunuyán refuerza el cuidado animal: dónde estará la Veterinaria Móvil durante mayo

Con cupos limitados y atención por orden de llegada, el municipio de Tunuyán confirmó nuevas fechas para la Veterinaria Móvil en barrios y distritos.

Veterinaria móvil en Tunuyán.

Veterinaria móvil en Tunuyán.

Por Sitio Andino Departamentales

El Municipio de Tunuyán continúa fortaleciendo sus políticas del cuidado de tu mascota y confirmó un nuevo cronograma de la Veterinaria Móvil para el mes de mayo, con servicios gratuitos de castración, vacunación y desparasitación en distintos puntos del departamento.

La propuesta busca acercar atención veterinaria a vecinos de barrios y distritos, promoviendo la tenencia responsable y facilitando el acceso a controles sanitarios para perros y gatos.

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El cronograma completo de mayo en Tunuyán

  • El operativo comenzará los días 4, 5 y 6 de mayo en la Delegación de Colonia Las Rosas, ubicada en el barrio Vertientes.
  • Luego continuará los días 11, 12 y 13 en la plaza del barrio El Sol, también en Colonia Las Rosas.
  • La siguiente parada será en Vista Flores, donde el servicio estará disponible los días 18, 19 y 20 en Ángeles sin Alas.
  • Finalmente, el recorrido concluirá los días 26 y 27 de mayo en la plaza distrital.
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Cupos limitados y atención por orden de llegada en Tunuyán

Desde la comuna informaron que la atención comenzará a partir de las 9.00 de la mañana y será por orden de llegada, con un cupo máximo de 10 animales por jornada.

Además, quienes asistan deberán presentar DNI y se permitirá la atención de un solo animal por persona, con el objetivo de garantizar un acceso equitativo al servicio.

Qué requisitos deben cumplir cada mascota

Desde el área de Veterinaria Municipal recordaron que, en caso de cirugía, es indispensable que los animales concurran con 12 horas de ayuno previo, una medida fundamental para resguardar su bienestar durante el procedimiento.

El operativo se desarrolla gracias al trabajo conjunto con la Fundación The Vines, que aporta equipamiento especializado para realizar las intervenciones en condiciones seguras.

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