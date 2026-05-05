Tunuyán refuerza el cuidado animal: dónde estará la Veterinaria Móvil durante mayo

El Municipio de Tunuyán continúa fortaleciendo sus políticas del cuidado de tu mascota y confirmó un nuevo cronograma de la Veterinaria Móvil para el mes de mayo, con servicios gratuitos de castración, vacunación y desparasitación en distintos puntos del departamento.

La propuesta busca acercar atención veterinaria a vecinos de barrios y distritos, promoviendo la tenencia responsable y facilitando el acceso a controles sanitarios para perros y gatos.

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Desde la comuna informaron que la atención comenzará a partir de las 9.00 de la mañana y será por orden de llegada, con un cupo máximo de 10 animales por jornada .

Además, quienes asistan deberán presentar DNI y se permitirá la atención de un solo animal por persona , con el objetivo de garantizar un acceso equitativo al servicio.

Qué requisitos deben cumplir cada mascota

Desde el área de Veterinaria Municipal recordaron que, en caso de cirugía, es indispensable que los animales concurran con 12 horas de ayuno previo, una medida fundamental para resguardar su bienestar durante el procedimiento.

El operativo se desarrolla gracias al trabajo conjunto con la Fundación The Vines, que aporta equipamiento especializado para realizar las intervenciones en condiciones seguras.