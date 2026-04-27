27 de abril de 2026
{}
Sitio Andino
Voleibol de playa

Circuito Sudamericano de Voleibol de Playa: Bautista Amieva y Maciel Bueno se consagraron campeones en Paraguay

La dupla mendocina ganó la cuarta etapa del Circuito de Voleibol de Playa sin perder partidos y se impuso en una final vibrante que se definió en tie-break.

Amieva y Bueno volvieorn a brillar en el Circuito Sudamericano de Voleibol de Playa.

Amieva y Bueno volvieorn a brillar en el Circuito Sudamericano de Voleibol de Playa.

En una final cargada de emoción, los argentinos se enfrentaron a la pareja local de Giuliano y Gonzalo, logrando imponerse en un intenso tie-break con parciales de 18-21, 23-21 y 15-12.

Lee además
El intendente Omar Félix recorrió el nuel Corredor de Avenida El Libertador. video

San Rafael habilitó el nuevo corredor de avenida El Libertador: mejor conectividad y desarrollo urbano
Perfeccionarse en el tejido.

"Punto & Creatividad": el taller de tejido que llega a Villa Martínez

Una final para el recuerdo de la dupla argentina

El encuentro mostró el carácter y la capacidad de reacción de Amieva y Bueno, que lograron revertir el marcador y quedarse con el título en un cierre electrizante. El nivel de juego, la estrategia y la solidez mental fueron claves para que la dupla argentina alcanzara el primer puesto en el certamen.

image

Orgullo local y proyección en el Voleibol de Playa

El entrenador Dan Andraos, también oriundo de Tunuyán, destacó en diálogo con Noticiero Andino que es la segunda vez que los jóvenes se consagran campeones sudamericanos como dupla.

Además, adelantó que ya se preparan para los próximos desafíos en el circuito, con el objetivo de seguir consolidando su crecimiento deportivo.

Dan Andraos, entrenador de la Selección Argentina de Voleibol de Playa, cuenta detalles del gran logro en Paraguay

Embed - ¡Orgullo tunuyanino! Amieva y Bueno, campeones invictos de beach volley en Paraguay

Temas
Seguí leyendo

Así fue el Torneo Argentino de Handball que reunió a 900 personas en General Alvear

Paso a paso: cómo participar del Presupuesto Participativo 2026-2027 en Ciudad de Mendoza

Peregrinaciones, misa y shows: arranca la fiesta patronal en Lavalle

Maipú quiere que su aceto balsámico sea como el Malbec: el plan que avanza

Pese al frío, cientos de fieles celebraron a San Expedito en Monte Comán

Misterio en General Alvear: apareció una vaca mutilada y un veterinario habló de "rarezas"

Piden ayuda por Milena: fue atropellada, está internada y necesita una operación

Cuenta regresiva: la Fiesta de la Ganadería tuvo su presentación en San Rafael

LO QUE SE LEE AHORA
Vaca mutilada en General Alvear. video

Misterio en General Alvear: apareció una vaca mutilada y un veterinario habló de "rarezas"

Las Más Leídas

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1351 del domingo 26 de abril

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1351 del domingo 26 de abril

Frío polar: dos departamentos de Mendoza, entre los más fríos del país.

Mendoza bajo cero: el Sur, entre los puntos más fríos del país

El accidente vial ocurrió en la madrugada de este lunes. 

Chocó de atrás a un auto y la alcoholemia dio un resultado alarmante

Terrible accidente vial en Maipú. 

Manejaba totalmente alcoholizado, chocó y volcó a un canal

De la copa de leche al snack: la apuesta del INTA con chips de mozzarella

Un snack que aporta como un vaso de leche: la innovación del INTA