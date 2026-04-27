Circuito Sudamericano de Voleibol de Playa: Bautista Amieva y Maciel Bueno se consagraron campeones en Paraguay

Amieva y Bueno volvieorn a brillar en el Circuito Sudamericano de Voleibol de Playa.

En una final cargada de emoción, los argentinos se enfrentaron a la pareja local de Giuliano y Gonzalo, logrando imponerse en un intenso tie-break con parciales de 18-21, 23-21 y 15-12.

Una final para el recuerdo de la dupla argentina El encuentro mostró el carácter y la capacidad de reacción de Amieva y Bueno, que lograron revertir el marcador y quedarse con el título en un cierre electrizante. El nivel de juego, la estrategia y la solidez mental fueron claves para que la dupla argentina alcanzara el primer puesto en el certamen.

image Orgullo local y proyección en el Voleibol de Playa El entrenador Dan Andraos, también oriundo de Tunuyán, destacó en diálogo con Noticiero Andino que es la segunda vez que los jóvenes se consagran campeones sudamericanos como dupla.

Además, adelantó que ya se preparan para los próximos desafíos en el circuito, con el objetivo de seguir consolidando su crecimiento deportivo. Dan Andraos, entrenador de la Selección Argentina de Voleibol de Playa, cuenta detalles del gran logro en Paraguay Embed - ¡Orgullo tunuyanino! Amieva y Bueno, campeones invictos de beach volley en Paraguay