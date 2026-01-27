Tunuyán brilló en el Circuito Argentino de voleibol de playa

Tunuyán brilló en Rosario en el voleibol de playa.

La dupla se quedó con el cuadro femenino tras derrotar en la final a Carla De Brito y María Belén Enríquez por 2-0, mostrando solidez y jerarquía en cada set. Previamente, el tercer puesto fue para Cecilia Melgarejo y Cristhy Aurora Jaramillo, quienes vencieron en sets corridos a Estefanía Milesi y Melina Lapalma.

image Tunuyán en lo más alto del voleibol de playa nacional Con este triunfo, Sáncer y Najul ratifican su gran presente deportivo y posicionan a Tunuyán en lo más alto del vóley playa nacional, llevando el nombre del departamento a escenarios de relevancia y demostrando el talento de sus atletas.

La jornada también tuvo un cierre vibrante con la final masculina, donde la dupla integrada por Salema y Capogrosso se quedó con el título tras imponerse en un ajustado 2-1 frente a los tunuyaninos Maciel Bueno y Bautista Amieva, quienes alcanzaron un destacado segundo puesto y dejaron en claro el nivel competitivo que caracteriza a los deportistas de nuestro departamento. El podio lo completaron Augusto Sosaya y Valentín Lombardo, vencedores de Ignacio Moreno y Fausto Inostroza en dos sets para quedarse con la medalla de bronce.

Tunuyán celebra así un fin de semana de logros en el vóley playa nacional, con sus representantes femeninas y masculinos entre los mejores del país, reafirmando el orgullo y la proyección deportiva de nuestro departamento.