27 de enero de 2026
Tunuyán brilló en el Circuito Argentino de voleibol de playa

Con títulos, podios y grandes actuaciones, atletas del departamento de Tunuyán se destacaron en la Etapa 4 del Circuito Argentino disputada en Rosario.

Tunuyán brilló en Rosario en el voleibol de playa.

En un domingo cargado de acción desde temprano, las oriundas de Tunuyán Victoria Sáncer y Maia Najul se consagraron campeonas de la Etapa 4 del Circuito Argentino de Voleibol de playa 2025/2026, disputada en la ciudad de Rosario.

La dupla se quedó con el cuadro femenino tras derrotar en la final a Carla De Brito y María Belén Enríquez por 2-0, mostrando solidez y jerarquía en cada set. Previamente, el tercer puesto fue para Cecilia Melgarejo y Cristhy Aurora Jaramillo, quienes vencieron en sets corridos a Estefanía Milesi y Melina Lapalma.

Tunuyán en lo más alto del voleibol de playa nacional

Con este triunfo, Sáncer y Najul ratifican su gran presente deportivo y posicionan a Tunuyán en lo más alto del vóley playa nacional, llevando el nombre del departamento a escenarios de relevancia y demostrando el talento de sus atletas.

La jornada también tuvo un cierre vibrante con la final masculina, donde la dupla integrada por Salema y Capogrosso se quedó con el título tras imponerse en un ajustado 2-1 frente a los tunuyaninos Maciel Bueno y Bautista Amieva, quienes alcanzaron un destacado segundo puesto y dejaron en claro el nivel competitivo que caracteriza a los deportistas de nuestro departamento. El podio lo completaron Augusto Sosaya y Valentín Lombardo, vencedores de Ignacio Moreno y Fausto Inostroza en dos sets para quedarse con la medalla de bronce.

Tunuyán celebra así un fin de semana de logros en el vóley playa nacional, con sus representantes femeninas y masculinos entre los mejores del país, reafirmando el orgullo y la proyección deportiva de nuestro departamento.

