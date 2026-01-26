Así capturaron en Las Heras al acusado por el homicidio en Luján de Cuyo

Un operativo policial realizado en Las Heras permitió la detención de un joven acusado de homicidio en Luján de Cuyo. El sujeto fue sorprendido mientras se desplazaba en un camión junto a otras dos personas. Durante el procedimiento, la Policía secuestró armas de fuego , municiones y otros elementos de interés judicial.

El procedimiento ocurrió el sábado 25 de enero , alrededor de las 17:50 en la intersección de calle Álvarez Condarco entre Dorrego y Matheu, cuando personal de la Unidad Especial de Patrullaje (UEP) de Las Heras, realizaban recorridos preventivos en la zona.

En medio del recorrido, los efectivos observaron un camión color azul y blanco que aparentemente realizaba una mudanza. Sobre la carga se encontraban dos hombres , por lo que se procedió a su identificación.

Durante el procedimiento, los individuos ofrecieron resistencia y fueron inmovilizados. Al constatar sus datos personales, los efectivos advirtieron que uno de ellos era Brian Nahuel Gatica Briceño , de 26 años , quien se encontraba vinculado a un homicidio ocurrido el sábado en el barrio Viñas Costa Flores de Luján de Cuyo.

Qué hallaron en el procedimiento

Ante esta situación, se realizó la requisa del rodado en presencia de testigos, donde encontraron una bolsa de tela vegetal que contenía dos armas de fuego, una pistola calibre 9 mm marca Bersa con número de serie limado y una pistola calibre 22 mm. Además, hallaron municiones de ambos calibres, cargadores, balanzas digitales y cuatro teléfonos celulares.

Foto: Prensa Ministerio de Seguridad y Justicia

Entre los elementos también se observó una bolsa con sustancia blanquecina en forma de piedra, compatible con cocaína, por lo que se dio intervención a personal de Lucha contra el Narcotráfico, además de efectivos de Homicidios y Policía Científica, quienes realizaron las tareas de rigor e informaron por cuerda separada.

Dos aprehendidos y un detenido a disposición de la Justicia

En el lugar fueron aprehendidos el conductor del camión, identificado como O.B.D.M., de 40 años, y su acompañante, M.C.Ó.E.F., de 29 años, quienes quedaron alojados en Comisaría 16 para averiguación de antecedentes.

El fiscal interviniente, doctor Lucas Castillo, de la Oficina Fiscal N°2, dispuso el secuestro de los teléfonos celulares, la entrega del camión a su propietario y de los elementos transportados a su dueña, mientras que Gatica Briceño quedó alojado en la Subcomisaría Iriarte, a disposición de la sede judicial.

Conmoción en Luján de Cuyo por el homicidio de Gerardo Giménez

Tras el homicidio de Gerardo Mauricio Giménez (40) en Luján de Cuyo, familiares, amigos y seres queridos lo despidieron con emotivos mensajes en redes sociales y enviaron fuerzas a su esposa e hijos. El hecho ocurrió luego de un altercado originado por ruidos molestos durante un festejo familiar, que terminó de manera trágica cuando la víctima recibió un disparo de arma de fuego.

En el marco de la investigación, la Justicia logró la detención de tres hombres, y al menos dos de ellos serán imputados en las próximas horas, según confirmaron fuentes judiciales.

Foto:

Durante las primeras horas de investigación, la justicia logró la detención de al menos tres hombres que estarían vinculados al brutal homicidio de Gerardo Mauricio Giménez (40). A la captura del presunto autor material del homicidio -un joven de 26 años-, se le sumó también la detención de otros dos hombres, uno de ellos con un arma de fuego en su poder que podría haber sido utilizada en el ataque.

Fuentes judiciales dijeron que los hermanos Brian y Emiliano Gatica Briceño, serán imputados en breve por el homicidio. En tanto que el tercero podría zafar de dicha acusación y quedar señalado, solamente, por la tenencia de arma.