26 de enero de 2026
{}
Sitio Andino
El clima

Así estará el pronóstico del tiempo este lunes 26 de enero en Mendoza

Se espera un lunes con descenso de la temperatura en la provincia de Mendoza. Qué dice el pronóstico extendido.

Así estará el pronóstico del tiempo este lunes 26 de enero en Mendoza.

Así estará el pronóstico del tiempo este lunes 26 de enero en Mendoza.

Foto: Prensa Mendoza Ciudad
Por Sitio Andino Sociedad

El pronóstico del tiempo de la Dirección de Contingencias Climáticas anticipa para este lunes 26 de enero que estará parcialmente nublado con descenso de la temperatura, vientos moderados del sudeste. Tormentas en la madrugada.

La máxima llegará a loos 32°C y la mínima en 23°C.

Lee además
Siguen las tormentas: el pronóstico del tiempo para este domingo 25 en Mendoza.
El clima

Alerta naranja por tormentas: el pronóstico del tiempo para este domingo 25 de enero en Mendoza
tormentas fuertes y granizo: el pronostico para este sabado 24 en mendoza
El clima

Tormentas fuertes y granizo: el pronóstico para este sábado 24 en Mendoza

Tormentas para este lunes en Mendoza: a qué zonas afectará

Amanece inestable al Este y al Norte del Valle de Uco, con cielo parcialmente nublado. Por la tarde, se espera convección débil en el Oeste del Valle de Uco y Gran Mendoza desde las 15 hs y posiblemente en Malargüe y zona Este. Las tormentas serán de carácter moderado, sin eventos severos previstos.

En Alta Montaña habrá mal tiempo en la parte Norte desde las 16, hasta la medianoche, con precipitaciones moderadas.

Recomendaciones del Servicio Meteorológico Nacional ante tormentas

  • Evitá salir.
  • No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.
  • Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.
  • Cerrá y alejate de puertas y ventanas.
  • Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.
  • Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.

El pronóstico del tiempo extendido para la provincia de Mendoza

  • Lunes 26 de enero: parcialmente nublado, con descenso de la temperatura y vientos moderados del sector sur. Máxima: 33°C | Mínima: 23°C.
  • Martes 27 de enero: jornada calurosa, con nubosidad variable y vientos leves del noreste. Se prevén tormentas aisladas hacia la noche. Máxima: 35°C | Mínima: 20°C.
  • Miércoles 28 de enero: continuará el calor, con cielo variable, vientos leves del este y tormentas aisladas nocturnas. Máxima: 35°C | Mínima: 21°C.
  • Jueves 29 de enero: día caluroso con nubosidad variable, vientos moderados del noreste. Lluvias y tormentas. Máxima: 36°C | Mínima: 22°C
  • Viernes 30 de enero: estará muy caluroso con nubosidad variable, precipitaciones aisladas, vientos moderados del noreste. Máxima: 37°C | Mínima: 23°C
  • Sábado 31 de enero: seguirá caluroso y algo nublado, vientos moderados del noreste. Tiempo inestable. Máxima: 34°C | Mínima: 23°C

Temas
Seguí leyendo

Lo que dejó la lluvia en Mendoza: árboles caídos, filtraciones de techos y casas anegadas

El granizo llegó al Valle de Uco y al Sur provincial: ¿Siguen las tormentas el fin de semana?

Continúa el calor y las tormentas en Mendoza: el pronóstico del tiempo para este viernes

Mitos y verdades: ¿qué hay de cierto en "lo que mata es la humedad"?

Sigue el calor y habrá tormentas: el pronóstico del tiempo para este jueves en Mendoza

Calor intenso y tormentas con granizo: el tiempo para este miércoles en Mendoza

Sigue el calor: qué dice el pronóstico del tiempo para este martes 20 de enero en Mendoza

Tras el domingo fresco, vuelve el calor: el pronóstico del tiempo para este lunes en Mendoza

LO QUE SE LEE AHORA
Estado, horario y demoras para este lunes 26 de enero en el paso Los Libertadores. 
Alta Montaña

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este lunes 26 de enero

Las Más Leídas

Cierran el Paso Internacional Los Libertadores: cuándo y por qué.
Atención

Cierran el Paso Internacional Los Libertadores: cuándo y por qué

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2412 y números ganadores del domingo 25 de enero
Juegos de azar

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2412 y números ganadores del domingo 25 de enero

Estado, horario y demoras para este lunes 26 de enero en el paso Los Libertadores. 
Alta Montaña

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este lunes 26 de enero

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1338 del domingo 25 de enero
Juegos de azar

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1338 del domingo 25 de enero

Resultados del Quini 6 de hoy domingo 25 de enero: números ganadores del sorteo 3342
Juegos de azar

Resultados del Quini 6 de hoy domingo 25 de enero: números ganadores del sorteo 3342