Así estará el pronóstico del tiempo este lunes 26 de enero en Mendoza.

El pronóstico del tiempo de la Dirección de Contingencias Climáticas anticipa para este lunes 26 de enero que estará parcialmente nublado con descenso de la temperatura, vientos moderados del sudeste. Tormentas en la madrugada.
26 de enero de 2026
Se espera un lunes con descenso de la temperatura en la provincia de Mendoza. Qué dice el pronóstico extendido.
La máxima llegará a loos 32°C y la mínima en 23°C.
Amanece inestable al Este y al Norte del Valle de Uco, con cielo parcialmente nublado. Por la tarde, se espera convección débil en el Oeste del Valle de Uco y Gran Mendoza desde las 15 hs y posiblemente en Malargüe y zona Este. Las tormentas serán de carácter moderado, sin eventos severos previstos.
En Alta Montaña habrá mal tiempo en la parte Norte desde las 16, hasta la medianoche, con precipitaciones moderadas.