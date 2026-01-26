Así estará el pronóstico del tiempo este lunes 26 de enero en Mendoza. Foto: Prensa Mendoza Ciudad

Por Sitio Andino Sociedad







El pronóstico del tiempo de la Dirección de Contingencias Climáticas anticipa para este lunes 26 de enero que estará parcialmente nublado con descenso de la temperatura, vientos moderados del sudeste. Tormentas en la madrugada.

La máxima llegará a loos 32°C y la mínima en 23°C.

Tormentas para este lunes en Mendoza: a qué zonas afectará Amanece inestable al Este y al Norte del Valle de Uco, con cielo parcialmente nublado. Por la tarde, se espera convección débil en el Oeste del Valle de Uco y Gran Mendoza desde las 15 hs y posiblemente en Malargüe y zona Este. Las tormentas serán de carácter moderado, sin eventos severos previstos.

En Alta Montaña habrá mal tiempo en la parte Norte desde las 16, hasta la medianoche, con precipitaciones moderadas.

Recomendaciones del Servicio Meteorológico Nacional ante tormentas Evitá salir.

No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.

Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.

Cerrá y alejate de puertas y ventanas.

Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.

Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado. El pronóstico del tiempo extendido para la provincia de Mendoza Lunes 26 de enero: parcialmente nublado , con descenso de la temperatura y vientos moderados del sector sur . Máxima: 33°C | Mínima: 23°C.

, con y . Martes 27 de enero: jornada calurosa , con nubosidad variable y vientos leves del noreste . Se prevén tormentas aisladas hacia la noche . Máxima: 35°C | Mínima: 20°C.

jornada , con y . Se prevén . Miércoles 28 de enero: continuará el calor , con cielo variable , vientos leves del este y tormentas aisladas nocturnas . Máxima: 35°C | Mínima: 21°C.

continuará el , con cielo , y . Jueves 29 de enero : día caluroso con nubosidad variable , vientos moderados del noreste. Lluvias y tormentas. M áxima: 36°C | Mínima: 22°C

: día , vientos moderados del noreste. Lluvias y tormentas. M | Viernes 30 de enero : estará muy caluroso con nubosidad variable, precipitaciones aisladas , vientos moderados del noreste. Máxima: 37°C | Mínima: 23°C

: estará muy caluroso con nubosidad variable, , vientos moderados del noreste. | Sábado 31 de enero: seguirá caluroso y algo nublado, vientos moderados del noreste. Tiempo inestable. Máxima: 34°C | Mínima: 23°C