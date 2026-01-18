Atropelló a su pareja tras una discusión y quedó detenida por intento de homicidio

La imputada fue identificada como Nahiara Aylin Rabbia, mientras que la víctima es Mario Daniel Medina, de 25 años

Una joven de 18 años fue detenida este domingo en La Plata y quedó acusada por intento de homicidio , luego de atropellar de manera intencional a su pareja , quien se desplazaba en bicicleta. El hecho se registró en la localidad platense de Abasto .

Según informaron fuentes policiales a Noticias Argentinas, la imputada fue identificada como Nahiara Aylin Rabbia , mientras que la víctima es Mario Daniel Medina , de 25 años .

De acuerdo al testimonio de testigos, la pareja mantuvo una fuerte discusión verbal , cuyo motivo aún no fue determinado. El conflicto fue escalando en intensidad hasta que el joven decidió retirarse del lugar en bicicleta , circulando por la intersección de las calles 520 y 207.

Fue en ese momento cuando la acusada lo embistió con su automóvil , un Ford Focus dominio OFL-776, impactándolo de manera directa .

Cuál es la situación de la joven y el estado de salud de la víctima

Tras el hecho, Rabbia fue trasladada a la Comisaría 7ª de Abasto, donde quedó a disposición de la Fiscalía N°7 de La Plata, a cargo de la fiscal Virginia Bravo, que interviene en la causa.

El joven herido fue derivado de urgencia al Hospital Alejandro Korn de Melchor Romero. Fuentes médicas indicaron que presenta desplazamiento de cadera y traumatismos severos, aunque aclararon que no corre riesgo de vida, ya que no se vieron comprometidos órganos vitales.