El homicidio de Matías Miralles quedó impune: el dolor de la familia tras el fallo judicial en Mendoza

El caso por el homicidio de Matías Oscar Miralles quedó envuelto en una fuerte polémica tras el veredicto de un juicio por jurados que terminó sin condenados. La decisión judicial derivó en la absolución de los cinco imputados , pese a que la acusación original sostenía que se trató de un crimen planificado en el marco de una deuda.

El jurado popular declaró no culpables a Lucas Nicolás Segovia Contreras, Cristian Javier Matías Ideme, Jorge José Herrera Páez y Pablo Gabriel Herrera Brizuela. En tanto, no se alcanzó unanimidad respecto de Guillermo Emanuel Sosa González, señalado como presunto autor intelectual .

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Ante ese escenario, el Ministerio Público Fiscal optó por no sostener la acusación ni pedir un nuevo juicio , lo que derivó en la liberación del último imputado y, en los hechos, dejó el crimen sin responsables.

El caso por el homicidio de Matías Oscar Miralles quedó envuelto en una fuerte polémica

El crimen: un ataque directo y ejecutado con precisión

El asesinato ocurrió en 2022, en una vivienda de la Cuarta Sección de Ciudad de Mendoza, sobre calle Montecaseros. Según la reconstrucción judicial, al menos dos personas llegaron al domicilio simulando ser repartidores.

Cuando Miralles abrió la puerta, fue sorprendido por los agresores, quienes efectuaron al menos cuatro disparos con un arma de fuego, tres de los cuales impactaron en su cuerpo. La víctima alcanzó a desplazarse unos metros antes de caer sin vida en el interior de su vivienda.

Los atacantes escaparon en motocicleta. Para los investigadores, la mecánica evidenciaba planificación previa

"Vivo con miedo": el fuerte testimonio de la pareja de la víctima

Sitio Andino realizó una serie de entrevistas y obtuvo un testimonio que no fue escuchado por el jurado popular. Además, este medio dialogó con una abogada de la querella, quien explicó en detalles como se realizó el juicio y aportó sus conjeturas.

Tras el fallo, el relato más contundente es el de la pareja de Miralles, Leonela Faune quien no pudo declarar durante el juicio y hoy asegura vivir, fuera de Argentina, bajo temor constante.

Con la noticia de que quedaron libres, tengo mucho miedo. Miedo por mi hijo, miedo por mí. Me acuesto con miedo, me levanto con miedo Con la noticia de que quedaron libres, tengo mucho miedo. Miedo por mi hijo, miedo por mí. Me acuesto con miedo, me levanto con miedo

La mujer también denunció haber recibido amenazas y explicó por qué no pudo presentarse a declarar: "Me avisaron el mismo día, a las 11 de la mañana. ¿Cómo quieren que yo viaje si tengo mi vida armada, mi hijo en el colegio, mi trabajo? No tenía ni dinero para viajar", relató.

Matias Miralles, muerto, homicidio cuarta seccion El asesinato ocurrió en 2022, en una vivienda de la Cuarta Sección de Ciudad de Mendoza

El impacto del crimen, además, atraviesa la vida cotidiana de su hijo: "Mi hijo todos los días pregunta por su papá. No saben lo que es vivir con miedo de que algo nos pase", sostuvo. En otro tramo del testimonio, la mujer también hizo referencia a contactos posteriores al crimen.

"Se comunicaron conmigo desde la cárcel por dinero. Yo no quería esa plata. Prefería vivir bajo un puente con él antes que perderlo", dijo.

"Se dejó impune un homicidio"

Nelli Yucgra abogada querellante y representante del padre de la víctima, fue crítica respecto al proceso y al rol del jurado. "Lo más doloroso es que dejaron impune una muerte, un homicidio. La familia quedó totalmente insatisfecha, con un sabor amargo", afirmó.

En su análisis, uno de los principales problemas fue la composición del jurado: "El rango etario es muy amplio. Hay personas que no están interesadas. Es muy peligroso, porque están juzgando un homicidio", sostuvo.

homicidio, juicio por jurados, matías miralles Nelli Yucgra y Claudia Vélez, son las querellantes del caso Foto: Prensa Suprema Corte de Justicia de Mendoza

También cuestionó la comprensión de la prueba: "No hubo una verdadera duda razonable, hubo confusión. Se sembraron elementos que el jurado no supo distinguir", explicó.

Pruebas y testimonios cuestionados

Uno de los puntos más controvertidos fue la exclusión de pruebas clave, según la querella. "No escucharon audios fundamentales. Aun así, con lo que quedó, la prueba seguía siendo contundente", indicó la abogada.

homicidio matias miralles policía.jpeg Uno de los puntos más controvertidos fue la exclusión de pruebas clave, según la querella

Entre esos elementos, mencionó conversaciones donde familiares de uno de los imputados hablaban de una confesión del hecho, así como registros que vinculaban a los acusados con la logística del crimen. También apuntó a la ausencia del testimonio de la pareja de la víctima.

Era un testigo determinante. Se la intentó desacreditar y finalmente no pudo declarar. Eso fue clave Era un testigo determinante. Se la intentó desacreditar y finalmente no pudo declarar. Eso fue clave

La hipótesis del crimen y las dudas del jurado

La acusación sostenía que el homicidio fue cometido por encargo, vinculado a una deuda económica significativa. Sin embargo, durante el juicio se introdujeron elementos que, según la querella, generaron confusión.

"Se plantearon dudas como la ausencia de ADN de una persona que ni siquiera disparó el arma. Eso confundió al jurado", explicó. Además, señaló que se mezclaron interpretaciones sobre comunicaciones y roles dentro de la presunta estructura delictiva.

Un caso que vuelve a foja cero

Con la decisión del jurado y la posterior determinación de la Fiscalía, el expediente quedó sin condenas y sin responsables identificados judicialmente.

El homicidio de Matías Miralles, que había sido presentado como un caso con prueba suficiente para sostener una acusación por homicidio doblemente agravado, hoy vuelve a un punto de incertidumbre.

Mientras tanto, la familia enfrenta el duelo, el miedo y una sensación compartida: la de una muerte que, al menos por ahora, quedó impune.