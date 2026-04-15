Salvaje riña callejera en Godoy Cruz dejó a un hombre en estado crítico

Un hombre de 46 años sufrió heridas irreversibles tras una salvaje riña callejera ocurrida en la madrugada en Godoy Cruz y donde el damnificado recibió un botellazo en la cabeza, quedando internado en un estado de salud crítico en el hospital Central.

El hecho ocurrió en horas de la madrugada en inmediaciones a Juncal y Santiago del Estero, en Godoy Cruz donde varios sujetos protagonizaron una riña que incluyó piedrazos, botellazos y algunos golpes de puño.

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Producto de esto, resultó gravemente herido Carlos Elías (46), quien perdió masa encefálica y sufrió otras lesiones irreversibles .

Incluso, desde el hospital Central indicaron que el estado de salud del hombre es crítico con serias complicaciones de vida.

Salvaje agresión a un hombre en Godoy Cruz

Según la reconstrucción del hecho, todo comenzó pasada la medianoche en el oeste de Godoy Cruz donde hubo un enfrentamiento entre dos grupos de hombres.

Captura

De acuerdo a algunos testigos, se trataría de “bandos” opuestos que se enfrentan por la comercialización de estupefacientes en esa zona de Godoy Cruz.

Lo cierto es que, producto de la riña, Elías recibió un botellazo en la cabeza que lo dejó inconsciente y lo hizo caer a una acequia. En ese lugar perdió muchísima sangre.

Por ende, a partir de ese momento comenzó a ser asistido por vecinos y luego por médicos del Servicio de Emergencias Coordinado.

Testigos dijeron que cuando los profesionales de la salud llegaron a la escena el hombre estaba sin signos vitales, pero a través de la reanimación RCP lograron recuperar el pulso.

Así lo trasladaron al hospital Central, donde diagnosticaron un traumatismo de cráneo grave “con posible muerte cerebral”.

Mientras los médicos asistían al hombre, en la escena del hecho trabajó Científica y efectivos de investigaciones, recolectando datos de lo ocurrido.

De esta forma la policía ya tiene algunos nombres de los sospechosos y se sabe que el conflicto se habría originado por drogas.

El caso es investigado por la fiscal Andrea Lazo, de homicidios, y hasta el momento no hay detenidos.