4 de junio de 2026
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Policía de Mendoza

Gran despliegue de la Policía de Mendoza tras el robo de un perro

Efectivos de la Policía de Mendoza lograron encontrar en Godoy Cruz a un perro que había sido sustraído.

El perro bulldog francés está valuado en casi un millón de pesos.

El perro bulldog francés está valuado en casi un millón de pesos.

 Por Pablo Segura

Un importante despliegue de la Policía de Mendoza, que incluyó operativos viales, tareas investigativas y un allanamiento en Godoy Cruz, permitió recuperar un perro bulldog francés que había sido sustraído en un caso de robo que generó gran repercusión en las redes sociales.

La investigación estuvo a cargo de efectivos de la Unidad Investigativa de Godoy Cruz, quienes comenzaron a trabajar tras reunir información relacionada con la desaparición del animal.

Tras varias tareas de inteligencia, los uniformados lograron encontrar al perro cuando había sido abandonado en inmediaciones al Cementerio de Godoy Cruz, posiblemente, luego de que los ladrones supieran que la policía estaba tras sus pasos luego del robo.

Importante despliegue de la Policía de Mendoza por el robo de un perro

A medida que avanzaban las averiguaciones, los pesquisas detectaron un vehículo presuntamente vinculado al hecho circulando por calle Juan José Vértiz.

Cuando los uniformados intentaron identificar a los ocupantes del rodado, el conductor emprendió la fuga. Sin embargo, tras un seguimiento, el vehículo fue interceptado en calle Figueroa Alcorta. Aunque en el interior no se encontraba el bulldog francés buscado, los investigadores obtuvieron información de relevancia que permitió continuar con la causa.

Con esos elementos, y bajo autorización judicial, se llevó adelante un allanamiento en una vivienda de Godoy Cruz. Si bien el perro tampoco fue encontrado en ese domicilio, el procedimiento permitió secuestrar nuevos indicios considerados de interés para la investigación.

La búsqueda continuó durante varias horas hasta que, gracias a información aportada de manera anónima, los efectivos lograron establecer que el animal habría sido abandonado en las inmediaciones del Cementerio de Godoy Cruz.

A partir de ese dato, la Policía de Mendoza desplegó un operativo en la zona y finalmente localizó al bulldog francés en buen estado de salud. Tras ser examinado, el perro fue restituido a su propietaria, poniendo fin a un caso de robo que había movilizado a vecinos y usuarios de redes sociales.

Desde la fuerza destacaron el trabajo investigativo realizado para esclarecer el hecho y lograr que la mascota regresara con su familia.

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