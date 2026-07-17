Rápida intervención de Preventores tras un intento de robo en Ciudad

Dos hombres fueron aprehendidos luego de un robo frustrado en las inmediaciones de una estación del Metrotranvía , en Ciudad de Mendoza. El procedimiento fue posible gracias a un operativo conjunto entre Preventores municipales y la Policía de Mendoza , que logró capturar a ambos sospechosos tras una rápida intervención.

El hecho ocurrió alrededor de las 23 del martes sobre calle Suipacha al 700, frente a una parada del Metrotranvía.

Según la información oficial, dos individuos abordaron a una pareja con la intención de sustraerle un teléfono celular utilizando un arma blanca como amenaza.

La alerta fue recibida por un móvil de Preventores que patrullaba la zona y, de inmediato, se desplegó un operativo junto con efectivos de la Policía de Mendoza . Uno de los sospechosos fue reducido en el lugar , mientras que el segundo escapó hacia un descampado ubicado junto a las vías del Metrotranvía.

Tras un rastrillaje realizado por agentes municipales y policías, el segundo implicado fue localizado oculto entre los matorrales y quedó bajo detención. Posteriormente, ambos fueron requisados y trasladados a la Comisaría Sexta por disposición de la Oficina Fiscal de turno.

Uno de los detenidos tenía un requerimiento judicial

Durante el procedimiento, las autoridades constataron que uno de los aprehendidos registraba un pedido de comparendo y citación emitido por la Unidad Fiscal Correccional de la Primera Circunscripción. En tanto, las víctimas fueron instruidas para radicar la denuncia correspondiente ante la sede judicial.

Desde la Municipalidad de Ciudad destacaron que el resultado positivo del operativo fue posible gracias al trabajo coordinado entre Preventores y la Policía de Mendoza, que permitió impedir el robo y concretar la detención de los dos sospechosos antes de que escaparan.