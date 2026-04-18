18 de abril de 2026
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Matías Miralles

Giro en el caso Matías Miralles: liberaron a todos los acusados

Así lo determinó el jurado popular tras conocerse el fallo este sábado. Sin embargo, hubo desacuerdo sobre uno de los imputados, cuya situación fue resuelta por el Ministerio Público Fiscal.

Giro en el caso Matías Miralles: liberaron a todos los acusados

Giro en el caso Matías Miralles: liberaron a todos los acusados

Por Sitio Andino Policiales

El caso judicial por el homicidio del prestamista Matías Miralles sumó un giro inesperado tras conocerse la absolución de los cinco imputados. La decisión se dio luego de la audiencia con jurado popular realizada este sábado, que declaró no culpables a cuatro de ellos.

En cuanto al acusado principal, Guillermo Emanuel Sosa González, no se alcanzó un veredicto unánime, lo que abría la posibilidad de un nuevo juicio. Sin embargo, el Ministerio Público Fiscal decidió no sostener la acusación, lo que derivó en su liberación y, en consecuencia, en la absolución de todos los imputados.

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Liberaron a todos los acusados por el crimen del prestamista: los detalles

El caso, que se investiga desde 2022, vuelve a quedar envuelto en incertidumbre, ya que no hay responsables condenados por el homicidio de Miralles. Este sábado por la tarde se conoció el veredicto del jurado popular, que absolvió a Lucas Nicolás Segovia Contreras, Cristian Javier Matías Ideme, Jorge José Herrera Páez y Pablo Gabriel Herrera Brizuela.

En tanto, el fallo no incluyó a Guillermo Emanuel Sosa González, señalado como el presunto autor intelectual del crimen, debido a la falta de unanimidad del jurado.

Ante esta situación, la definición sobre Sosa González quedó en manos del Ministerio Público Fiscal, que tenía la opción de solicitar un nuevo juicio. No obstante, antes de la lectura final en la Sala 15, el organismo decidió no insistir con la acusación, lo que derivó en su liberación.

Los cinco imputados enfrentaban cargos por homicidio doblemente agravadopor precio o promesa remuneratoria y por el uso de arma de fuego—, con el agravante adicional de la participación de un menor de edad. Su absolución resulta llamativa frente a la postura inicial de la Fiscalía, que sostenía contar con pruebas suficientes para acreditar un crimen planificado en el marco de una deuda.

Esa hipótesis, sin embargo, quedó descartada tras la decisión del jurado popular, al menos en cuatro de los cinco casos.

Reconstrucción del crimen de Matías Miralles: cómo ocurrió el asesinato

El asesinato de Matías Oscar Miralles, de 33 años, ocurrió en el interior de su vivienda ubicada en la Cuarta Sección de Ciudad, sobre calle Montecaseros al 2800. Según la reconstrucción judicial, el ataque fue directo, rápido y ejecutado con una mecánica que evidenció planificación.

De acuerdo con la investigación, al menos dos personas llegaron hasta el domicilio y se dirigieron sin rodeos al departamento 2, donde residía la víctima. Allí golpearon la puerta. La vivienda contaba con una puerta de madera y otra de rejas, pero Miralles solo alcanzó a abrir la primera. En ese instante, fue sorprendido por los agresores, quienes comenzaron a disparar.

Las pericias determinaron que se efectuaron al menos cuatro disparos con un arma de fuego, presuntamente calibre .380. Tres de esos impactos dieron en el cuerpo de Miralles, quien, herido, logró desplazarse hacia el interior de la vivienda y luego hasta un patio interno, donde finalmente se desplomó. Cuando el personal policial llegó al lugar, ya no presentaba signos vitales.

Testigos indicaron que, tras escuchar las detonaciones, observaron a dos hombres salir rápidamente del domicilio y escapar en una motocicleta. Ambos vestían ropa oscura, llevaban prendas que cubrían sus rostros y uno de ellos portaba una mochila de reparto de la empresa Pedidos Ya.

El análisis de cámaras de seguridad permitió reconstruir parte de la huida. Las imágenes captaron a los sospechosos desplazándose por distintas calles de la zona, incluyendo Mamerto Esquiú, en dirección hacia el departamento de Las Heras.

Para los investigadores, el uso de elementos de reparto no fue casual. “Montaron una puesta en escena ”, señalaron fuentes del caso, al considerar que los agresores simularon ser delivery para acercarse sin levantar sospechas. Tras el ataque, escaparon a toda velocidad en el rodado.

En paralelo, trascendió que la víctima registraba antecedentes penales por distintos delitos, entre ellos desobediencia, lesiones en contexto de violencia de género, estafas y robos.

Con información de Carla Canizzaro.

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