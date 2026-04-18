18 de abril de 2026
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Maipú

Grave accidente en Maipú: un ciclista cayó y golpeó su cabeza tras un impacto con un auto

Este sábado por la mañana, un ciclista resultó herido tras ser impactado por un auto en Maipú. Conocé cómo ocurrió el accidente.

Grave accidente en Maipú: un ciclista cayó y golpeó su cabeza tras un impacto con un auto

Grave accidente en Maipú: un ciclista cayó y golpeó su cabeza tras un impacto con un auto

Por Sitio Andino Policiales

Durante la mañana de este sábado, minutos antes de las 9, un ciclista resultó lesionado luego de ser impactado por un vehículo. El hecho ocurrió en la intersección de calle J. Martínez y Gargantini, en el departamento de Maipú.

Cómo ocurrió el fuerte impacto entre un auto y un ciclista en Maipú

Según la información oficial, el automóvil circulaba por la zona cuando, al llegar a una rotonda, se produjo la colisión con el ciclista, quien habría continuado su marcha sin advertir la maniobra del vehículo.

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Como consecuencia del impacto, el conductor de la bicicleta cayó al suelo y golpeó su cabeza contra el cordón de la vereda. Inmediatamente, fue asistido por personal de emergencias y trasladado al hospital El Carmen, donde los profesionales le diagnosticaron un traumatismo moderado de cráneo.

En tanto, la conductora del automóvil no sufrió lesiones. Además, se informó que ambos conductores fueron sometidos al test de alcoholemia, el cual arrojó resultado negativo en los dos casos.

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