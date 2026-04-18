Desaparición en Godoy Cruz: buscan a un hombre desde el martes y crece la angustia familiar Foto: gentileza

Por Luis Calizaya







Un hombre identificado como Francisco José Vicens, de 51 años, se encuentra desaparecido desde el martes pasado. Su familia, hoy consternada, y la Justicia provincial iniciaron una intensa búsqueda para dar con su paradero. Según los datos disponibles, reside junto a su madre en el departamento de Godoy Cruz.

Embed Misteriosa desaparición en Godoy Cruz: sin rastros desde hace cuatro días El pasado 14 de abril, Vicens salió de su domicilio, como lo hacía habitualmente, en el barrio Paulo VI. Sin embargo, nunca regresó y desde entonces no se volvió a tener noticias suyas. La situación encendió las alarmas en su entorno familiar, que denunció la desaparición ante el Ministerio Público Fiscal.

Una de las principales incógnitas es que el hombre no se llevó ninguna de sus pertenencias personales, entre ellas el celular y la documentación, lo que profundiza el misterio. Además, no se registraban motivos aparentes para su desaparición, ya que contaba con un trabajo estable y convivía con su madre.

Francisco Vicens - desaparición - 18 abril Francisco se encuentra desaparecido desde el martes pasado. Foto: gentileza Si bien no hay una descripción precisa de la vestimenta que llevaba al momento de su desaparición, se sabe que es de contextura delgada, tiene barba y mide 1,73 metros.

La Justicia avanza con la investigación y solicitó la colaboración de la población mendocina para difundir el caso y aportar cualquier dato que permita localizarlo. Quienes tengan información pueden comunicarse al 911 o a los siguientes contactos: Javier Vicens (familiar), al 2617011646; o al Grupo HALCÓN K-9, a los teléfonos 2616142141 y 2615059914.