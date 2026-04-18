18 de abril de 2026
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Desaparición

Desaparición en Godoy Cruz: buscan a un hombre desde el martes y crece la angustia familiar

Francisco Vicens es buscado desde hace cuatro días por su familia. Vivía junto a su madre en el barrio Paulo VI. Piden la colaboración de la ciudadanía para dar con su paradero.

Desaparición en Godoy Cruz: buscan a un hombre desde el martes y crece la angustia familiar

Desaparición en Godoy Cruz: buscan a un hombre desde el martes y crece la angustia familiar

Foto: gentileza
 Por Luis Calizaya

Un hombre identificado como Francisco José Vicens, de 51 años, se encuentra desaparecido desde el martes pasado. Su familia, hoy consternada, y la Justicia provincial iniciaron una intensa búsqueda para dar con su paradero. Según los datos disponibles, reside junto a su madre en el departamento de Godoy Cruz.

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Misteriosa desaparición en Godoy Cruz: sin rastros desde hace cuatro días

El pasado 14 de abril, Vicens salió de su domicilio, como lo hacía habitualmente, en el barrio Paulo VI. Sin embargo, nunca regresó y desde entonces no se volvió a tener noticias suyas. La situación encendió las alarmas en su entorno familiar, que denunció la desaparición ante el Ministerio Público Fiscal.

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Una de las principales incógnitas es que el hombre no se llevó ninguna de sus pertenencias personales, entre ellas el celular y la documentación, lo que profundiza el misterio. Además, no se registraban motivos aparentes para su desaparición, ya que contaba con un trabajo estable y convivía con su madre.

Francisco Vicens - desaparición - 18 abril
Francisco se encuentra desaparecido desde el martes pasado.

Francisco se encuentra desaparecido desde el martes pasado.

Si bien no hay una descripción precisa de la vestimenta que llevaba al momento de su desaparición, se sabe que es de contextura delgada, tiene barba y mide 1,73 metros.

La Justicia avanza con la investigación y solicitó la colaboración de la población mendocina para difundir el caso y aportar cualquier dato que permita localizarlo. Quienes tengan información pueden comunicarse al 911 o a los siguientes contactos: Javier Vicens (familiar), al 2617011646; o al Grupo HALCÓN K-9, a los teléfonos 2616142141 y 2615059914.

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