Sube la temperatura y vuelven las lluvias: el pronóstico del tiempo para este sábado 18 de abril en Mendoza

El pronóstico del tiempo anticipa para este sábado 18 de abril en Mendoza una jornada con nubosidad variable y leve ascenso de la temperatura , aunque con condiciones inestables hacia la tarde y noche , cuando podrían registrarse tormentas en distintos puntos de la provincia . La máxima se ubicará entre los 26°C y 27°C .

Durante la mañana, el cielo se presentará algo nublado a despejado , con inestabilidad en el Este y Sudeste provincial , mientras que hacia la tarde comenzará a incrementarse la nubosidad , marcando un cambio en las condiciones.

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En la Alta Montaña , el día comenzará con cielo seminublado , pero hacia las 18 se instalarán condiciones de mal tiempo , especialmente en la zona Sur y Central . Se esperan precipitaciones y nevadas aisladas , que comenzarán de forma débil pero se intensificarán hacia el domingo , con un escenario más inestable en toda la región cordillerana.

Uno de los datos más relevantes de la jornada será la presencia de viento Zonda , que afectará principalmente a Malargüe (ciudad cabecera y sur departamental) con intensidad moderada , mientras que será más débil en la precordillera Sur y el Valle de Uspallata . Este fenómeno se extenderá aproximadamente hasta las 19 .

Además, se espera una circulación de viento Norte leve entre las 12 y las 20, con mayor incidencia en la franja Este provincial, lo que contribuirá al ascenso térmico durante la tarde.

ZONDA CICLOVIA 1.jpeg El pronóstico del tiempo anticipa Zonda este sábado, principalmente en Malargüe.

En cuanto a la inestabilidad, desde las 15 podrían registrarse lluvias en Malargüe, mientras que hacia las 22 las condiciones desmejorarán en el Valle de Uco, avanzando progresivamente hacia la zona Este durante la noche y madrugada.

También se prevén precipitaciones en General Alvear y sectores de San Rafael, mientras que no se esperan lluvias en el Gran Mendoza durante la noche del sábado, un dato clave para la zona más poblada.

Las temperaturas mínimas serán de 10°C en Malargüe y zonas bajas del Valle de Uco, y de 14°C en el resto de la provincia. La máxima podría alcanzar los 27 grados en algunas zonas.

El pronóstico del tiempo extendido para Mendoza