18 de abril de 2026
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Tiempo

Sube la temperatura y vuelven las lluvias: el pronóstico del tiempo para este sábado 18 de abril en Mendoza

La jornada volverá a presentarse de cálida a calurosa, aunque en algunas regiones vuelven las precipitaciones y el Zonda. Conocé el pronóstico del tiempo extendido.

Vuelven las lluvias a Mendoza este sábado.

Vuelven las lluvias a Mendoza este sábado.

Foto: Cristian Lozano
Por Sitio Andino Sociedad

El pronóstico del tiempo anticipa para este sábado 18 de abril en Mendoza una jornada con nubosidad variable y leve ascenso de la temperatura, aunque con condiciones inestables hacia la tarde y noche, cuando podrían registrarse tormentas en distintos puntos de la provincia. La máxima se ubicará entre los 26°C y 27°C.

Durante la mañana, el cielo se presentará algo nublado a despejado, con inestabilidad en el Este y Sudeste provincial, mientras que hacia la tarde comenzará a incrementarse la nubosidad, marcando un cambio en las condiciones.

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En la Alta Montaña, el día comenzará con cielo seminublado, pero hacia las 18 se instalarán condiciones de mal tiempo, especialmente en la zona Sur y Central. Se esperan precipitaciones y nevadas aisladas, que comenzarán de forma débil pero se intensificarán hacia el domingo, con un escenario más inestable en toda la región cordillerana.

Zonda y tormentas para este sábado 18 de abril en Mendoza: a qué zonas afectará

Uno de los datos más relevantes de la jornada será la presencia de viento Zonda, que afectará principalmente a Malargüe (ciudad cabecera y sur departamental) con intensidad moderada, mientras que será más débil en la precordillera Sur y el Valle de Uspallata. Este fenómeno se extenderá aproximadamente hasta las 19.

Además, se espera una circulación de viento Norte leve entre las 12 y las 20, con mayor incidencia en la franja Este provincial, lo que contribuirá al ascenso térmico durante la tarde.

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El pron&oacute;stico del tiempo anticipa Zonda este s&aacute;bado, principalmente en Malarg&uuml;e.

El pronóstico del tiempo anticipa Zonda este sábado, principalmente en Malargüe.

En cuanto a la inestabilidad, desde las 15 podrían registrarse lluvias en Malargüe, mientras que hacia las 22 las condiciones desmejorarán en el Valle de Uco, avanzando progresivamente hacia la zona Este durante la noche y madrugada.

También se prevén precipitaciones en General Alvear y sectores de San Rafael, mientras que no se esperan lluvias en el Gran Mendoza durante la noche del sábado, un dato clave para la zona más poblada.

Las temperaturas mínimas serán de 10°C en Malargüe y zonas bajas del Valle de Uco, y de 14°C en el resto de la provincia. La máxima podría alcanzar los 27 grados en algunas zonas.

El pronóstico del tiempo extendido para Mendoza

  • Domingo 19 de abril: jornada mayormente nublada, con marcado descenso de la temperatura, viento sur fuerte durante todo el día y precipitaciones aisladas, principalmente en el Sur. El viento sur ingresará durante la madrugada (cerca de las 2 en el Sur y 4 en el Norte y Este), con ráfagas que podrían alcanzar los 40 km/h, especialmente en la zona Este. En cordillera, se prevé mal tiempo generalizado con precipitaciones intensas, sobre todo en sectores del Sur. La máxima será de 15°C.
  • Lunes 20 de abril: mayormente nublado, con poco cambio de la temperatura, vientos leves del este y precipitaciones aisladas. Continúan las nevadas en cordillera. Máxima: 17°C | Mínima: 7°C.
  • Martes 21 de abril: Día mayormente nublado, con temperaturas estables y vientos leves del sur. Mejoran las condiciones hacia la tarde. Máxima: 19°C | Mínima: 6°C.
  • Miércoles 22 de abril: Nubosidad variable con ascenso de la temperatura y vientos leves del noreste. Condiciones más estables en la provincia. Máxima: 24°C | Mínima: 7°C.
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