Precipitaciones aisladas, el pronóstico del tiempo para este lunes 8 de junio en Mendoza

El pronóstico del tiempo de la Dirección de Contingencias Climáticas para la provincia de Mendoza anticipa para este lunes 8 de junio una jornada mayormente nublada y fría con descenso de la temperatura.
8 de junio de 2026
La jornada en la provincia de Mendoza presentará con precipitaciones aisladas. Conocé el pronóstico del tiempo extendido.
El pronóstico del tiempo de la Dirección de Contingencias Climáticas para la provincia de Mendoza anticipa para este lunes 8 de junio una jornada mayormente nublada y fría con descenso de la temperatura.
Desde el organismo indicaron que habrá precipitaciones aisladas en el llano.