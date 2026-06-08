8 de junio de 2026
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Precipitaciones aisladas, el pronóstico del tiempo para este lunes 8 de junio en Mendoza

La jornada en la provincia de Mendoza presentará con precipitaciones aisladas. Conocé el pronóstico del tiempo extendido.

Precipitaciones aisladas, el pronóstico del tiempo para este lunes 8 de junio en Mendoza

Precipitaciones aisladas, el pronóstico del tiempo para este lunes 8 de junio en Mendoza

Foto: Yemel Fil
Por Sitio Andino Sociedad

El pronóstico del tiempo de la Dirección de Contingencias Climáticas para la provincia de Mendoza anticipa para este lunes 8 de junio una jornada mayormente nublada y fría con descenso de la temperatura.

Desde el organismo indicaron que habrá precipitaciones aisladas en el llano.

Temperatura promedio en el llano:

  • Máxima: 14° C
  • Mínima (resto de la provincia): 9°C.

El pronóstico del tiempo extendido para Mendoza

  • Martes 9 de junio: la jornada se presentará parcialmente nublada con descenso de la temperatura. Máxima: 8 °C | Mínima: 13 °C.
  • Miércoles 10 de junio: mayormente nublado. Máxima: 7 °C | Mínima: 13 °C.

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