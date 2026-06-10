10 de junio de 2026
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Tiempo

Frío con nevadas en cordillera: el pronóstico del tiempo para este miércoles 10 de junio en Mendoza

La jornada en la provincia de Mendoza se presentará con leve ascenso de la temperatura. Conocé el pronóstico del tiempo extendido.

río con nevadas en cordillera: el pronóstico del tiempo para este miércoles 10 de junio en Mendoza.

río con nevadas en cordillera: el pronóstico del tiempo para este miércoles 10 de junio en Mendoza.

Foto: Yemel Fil
Por Sitio Andino Sociedad

El pronóstico del tiempo de la Dirección de Contingencias Climáticas anticipa para este miércoles 10 de junio una jornada parcialmente nublada, con ascenso de la temperatura y predominio de viento sur. Nevadas en cordillera.

El día amanecerá nublado y se mantendría con abundante nubosidad durante gran parte del día. Desde las 19 se observan precipitaciones débiles en General Alvear, San Rafael y sectores rurales al Sur de La Paz. En alta montaña persisten las condiciones de mal tiempo desde la madrugada y durante toda la jornada.

"Se espera una mejora hacia las 23 o la medianoche. Las precipitaciones más importantes se concentrarían en los sectores Sur y Central, con acumulaciones de nieve nueva estimadas entre 30 y 40 cm. En la Zona Norte las acumulaciones serían menores", indicaron desde el organismo.

El viento será leve con circulación de sur a norte. Comenzaría alrededor de las 14 en la Zona Sur y cerca de las 16 en las zonas Norte y Este, extendiéndose hasta aproximadamente las 20. Probable viento Zonda leve en la precordillera Sur y Malargüe entre las 14:00 y las 19.

Temperatura promedio en el llano:

  • Máxima: 16°C.
  • Mínima (Malargüe y sectores bajos del Valle de Uco): 2°C a 3°C.
  • Mínima (resto de la provincia): 5°C a 6°C.

El pronóstico del tiempo extendido para Mendoza

  • Jueves 11 de junio: parcialmente nublado, con viento norte y leve descenso térmico. Máxima: 14°C | Mínima: 6°C.
  • Viernes 12 de junio: parcialmente nublado, con vientos del norte y ascenso de la temperatura. Máxima: 15°C | Mínima: 6°C.
  • Sábado 13 de junio: mayormente nublado, con descenso de la temperatura, viento sur y precipitaciones aisladas en el llano. Nevadas en cordillera. Máxima: 12°C | Mínima: 7°C.
  • Domingo 14 de junio: parcialmente nublado, con vientos del norte y poco cambio de la temperatura. Máxima: 12°C | Mínima: 7°C.

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