Frío con nevadas en cordillera: el pronóstico del tiempo para este miércoles 10 de junio en Mendoza

El pronóstico del tiempo de la Dirección de Contingencias Climáticas anticipa para este miércoles 10 de junio una jornada parcialmente nublada, con ascenso de la temperatura y predominio de viento sur. Nevadas en cordillera.
La jornada en la provincia de Mendoza se presentará con leve ascenso de la temperatura. Conocé el pronóstico del tiempo extendido.
El pronóstico del tiempo de la Dirección de Contingencias Climáticas anticipa para este miércoles 10 de junio una jornada parcialmente nublada, con ascenso de la temperatura y predominio de viento sur. Nevadas en cordillera.
El día amanecerá nublado y se mantendría con abundante nubosidad durante gran parte del día. Desde las 19 se observan precipitaciones débiles en General Alvear, San Rafael y sectores rurales al Sur de La Paz. En alta montaña persisten las condiciones de mal tiempo desde la madrugada y durante toda la jornada.
"Se espera una mejora hacia las 23 o la medianoche. Las precipitaciones más importantes se concentrarían en los sectores Sur y Central, con acumulaciones de nieve nueva estimadas entre 30 y 40 cm. En la Zona Norte las acumulaciones serían menores", indicaron desde el organismo.
El viento será leve con circulación de sur a norte. Comenzaría alrededor de las 14 en la Zona Sur y cerca de las 16 en las zonas Norte y Este, extendiéndose hasta aproximadamente las 20. Probable viento Zonda leve en la precordillera Sur y Malargüe entre las 14:00 y las 19.