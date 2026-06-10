Frío con nevadas en cordillera: el pronóstico del tiempo para este miércoles 10 de junio en Mendoza

río con nevadas en cordillera: el pronóstico del tiempo para este miércoles 10 de junio en Mendoza. Foto: Yemel Fil

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Por Sitio Andino Sociedad







El pronóstico del tiempo de la Dirección de Contingencias Climáticas anticipa para este miércoles 10 de junio una jornada parcialmente nublada, con ascenso de la temperatura y predominio de viento sur. Nevadas en cordillera.

El día amanecerá nublado y se mantendría con abundante nubosidad durante gran parte del día. Desde las 19 se observan precipitaciones débiles en General Alvear, San Rafael y sectores rurales al Sur de La Paz. En alta montaña persisten las condiciones de mal tiempo desde la madrugada y durante toda la jornada.

"Se espera una mejora hacia las 23 o la medianoche. Las precipitaciones más importantes se concentrarían en los sectores Sur y Central, con acumulaciones de nieve nueva estimadas entre 30 y 40 cm. En la Zona Norte las acumulaciones serían menores", indicaron desde el organismo.

El viento será leve con circulación de sur a norte. Comenzaría alrededor de las 14 en la Zona Sur y cerca de las 16 en las zonas Norte y Este, extendiéndose hasta aproximadamente las 20. Probable viento Zonda leve en la precordillera Sur y Malargüe entre las 14:00 y las 19.

Temperatura promedio en el llano: Máxima: 16°C.

Mínima (Malargüe y sectores bajos del Valle de Uco): 2°C a 3°C.

Mínima (resto de la provincia): 5°C a 6°C. El pronóstico del tiempo extendido para Mendoza Jueves 11 de junio: parcialmente nublado , con viento norte y leve descenso térmico . Máxima: 14°C | Mínima: 6°C.

, con y . Viernes 12 de junio: parcialmente nublado , con vientos del norte y ascenso de la temperatura . Máxima: 15°C | Mínima: 6°C .

, con y . . Sábado 13 de junio: mayormente nublado , con descenso de la temperatura , viento sur y precipitaciones aisladas en el llano . Nevadas en cordillera . Máxima: 12°C | Mínima: 7°C.

, con , y . . Domingo 14 de junio: parcialmente nublado, con vientos del norte y poco cambio de la temperatura. Máxima: 12°C | Mínima: 7°C.