Así estará el pronóstico del tiempo este viernes 12 de junio en Mendoza Foto: Yemel Fil

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Por Sitio Andino Sociedad







El pronóstico del tiempo de la Dirección de Contingencias Climáticas para la provincia de Mendoza anticipa para este viernes 12 de junio una jornada parcialmente nublada. El día amanece seminublado a nublado en todo el llano. Las condiciones persistirán durante gran parte de la jornada. A partir de las 18 tenderá a despejar en la zona Norte de la provincia y sector norte del Valle de Uco, mientras que el Sur provincial continuará nublado.

El viento será leve con circulación norte en la franja Este provincial, entre las 09:00 y las 19:00. Probable presencia de viento Zonda leve entre las 09:00 y las 20:00 en toda la precordillera de Mendoza, Malargüe y Valle de Uspallata.

Desde el organismo indicaron que en alta montaña se prevé nuevamente mal tiempo desde la madrugada. Se registrarán precipitaciones níveas débiles a moderadas, principalmente en el sector Sur. A partir de las 15:00 hs. estas precipitaciones se extenderán hacia los sectores Central y Norte, por lo que toda la alta montaña presentará mal tiempo con nevadas moderadas durante la tarde.

Temperatura promedio en el llano: Máxima: 17°C.

Mínima (Valle de Uco y Malargüe): 0 ºC

Mínima (resto de la provincia): 5°C. El pronóstico del tiempo extendido para Mendoza Sábado 13 de junio: mayormente nublado , con descenso de la temperatura , viento sur y precipitaciones aisladas en el llano . Nevadas en cordillera . Máxima: 12°C | Mínima: 7°C.

, con , y . . Domingo 14 de junio: parcialmente nublado, con vientos del norte y poco cambio de la temperatura. Máxima: 12°C | Mínima: 7°C.