Leve descenso de la temperatura, el pronóstico del tiempo para este jueves 11 de junio en Mendoza Foto: Yemel Fil

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Por Sitio Andino Sociedad







El pronóstico del tiempo de la Dirección de Contingencias Climáticas para la provincia de Mendoza anticipa para este jueves 11 de junio una jornada parcialmente nublada con predominio de viento del sector norte. Leve descenso de la temperatura.

El día amanecerá despejado en el llano. Desde aproximadamente las 13 comenzaría a incrementarse la nubosidad sobre Malargüe, extendiéndose posteriormente hacia el Valle de Uco y más tarde a las zonas Norte y Este. No se observan precipitaciones para esta jornada.

El viento será leve con circulación norte en toda la provincia entre las 12 y las 19. Probable viento Zonda en toda la precordillera provincial entre las 14 y las 20.

Desde el organismo indicaron que en alta montaña amanecerá despejado. Desde las 12 comenzaría a aumentar la nubosidad en el sector Sur, extendiéndose gradualmente hacia las zonas Central y Norte. No se prevén precipitaciones durante el jueves. Se observa la posibilidad de un nuevo período de mal tiempo desde la madrugada del viernes, iniciándose en la Zona Sur.

Temperatura promedio en el llano: Máxima: 16°C.

Mínima (Valle de Uco y Malargüe): entre 0°C y 1°C, con sectores que podrían registrar hasta -2°C.

Mínima (resto de la provincia): 3°C a 4°C. El pronóstico del tiempo extendido para Mendoza Viernes 12 de junio: parcialmente nublado , con vientos del norte y ascenso de la temperatura . Máxima: 15°C | Mínima: 6°C .

, con y . . Sábado 13 de junio: mayormente nublado , con descenso de la temperatura , viento sur y precipitaciones aisladas en el llano . Nevadas en cordillera . Máxima: 12°C | Mínima: 7°C.

, con , y . . Domingo 14 de junio: parcialmente nublado, con vientos del norte y poco cambio de la temperatura. Máxima: 12°C | Mínima: 7°C.