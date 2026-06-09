Mucho frío y nevadas en cordillera: el pronóstico del tiempo para este martes 9 de junio en Mendoza

Otra jornada fresca en la provincia de Mendoza este martes. Foto: Yemel Fil

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Por Sitio Andino Sociedad







El pronóstico del tiempo de la Dirección de Contingencias Climáticas anticipa para este martes 9 de junio una jornada parcialmente nublada, con leve ascenso de la temperatura, presencia de viento Zonda en precordillera y Malargüe y nevadas en la cordillera.

Durante la mañana se esperan condiciones de cielo nublado en toda la provincia, con probabilidad de neblinas o bancos de niebla, lo que podría reducir la visibilidad en distintos sectores. A lo largo del día, si bien podría registrarse una leve mejora parcial en el Este, las condiciones se mantendrán mayormente nubosas.

Zonda y nevadas este martes en Mendoza: a qué zonas afectarán En cuanto al viento, se prevé una circulación leve del norte en la Zona Este entre las 10 y las 18, mientras que desde las 13 y hasta las 20 se registrará viento Zonda leve en precordillera Sur, Central y Norte, incluyendo Malargüe.

En alta montaña, el panorama será más complejo: el día comenzará nublado, pero desde el mediodía (entre las 13 y las 14) ingresará un sistema de mal tiempo con precipitaciones níveas importantes en el sector Sur, que luego se extenderán hacia las zonas Central y Norte. Las nevadas continuarán durante la noche.

En el llano, la temperatura máxima alcanzará los 15°C, mientras que las mínimas serán de 2°C a 3°C en Malargüe y zonas bajas del Valle de Uco, y de 6°C en el resto de la provincia. El pronóstico del tiempo extendido para Mendoza Miércoles 10 de junio: jornada parcialmente nublada , con ascenso de la temperatura y predominio de viento sur . Se espera Zonda débil en Malargüe y precordillera Sur . Hacia la tarde-noche podrían registrarse precipitaciones débiles en el Sur provincial . En cordillera, continuará el mal tiempo con intensas nevadas , con acumulaciones estimadas entre 30 y 40 cm . Máxima: 16°C | Mínima: 3°C a 7°C .

jornada , con y . Se espera . Hacia la tarde-noche podrían registrarse . En cordillera, continuará el , con acumulaciones estimadas entre . . Jueves 11 de junio: parcialmente nublado , con viento norte y leve descenso térmico . Máxima: 14°C | Mínima: 6°C.

, con y . Viernes 12 de junio: parcialmente nublado , con vientos del norte y ascenso de la temperatura . Máxima: 15°C | Mínima: 6°C .

, con y . . Sábado 13 de junio: mayormente nublado , con descenso de la temperatura , viento sur y precipitaciones aisladas en el llano . Nevadas en cordillera . Máxima: 12°C | Mínima: 7°C.

, con , y . . Domingo 14 de junio: parcialmente nublado, con vientos del norte y poco cambio de la temperatura. Máxima: 12°C | Mínima: 7°C.