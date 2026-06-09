9 de junio de 2026
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Tiempo

Mucho frío y nevadas en cordillera: el pronóstico del tiempo para este martes 9 de junio en Mendoza

Se espera otra jornada con bajas temperaturas y neblina durante la mañana. También habrá Zonda leve en algunas zonas. Conocé el pronóstico del tiempo extendido.

Otra jornada fresca en la provincia de Mendoza este martes.

Otra jornada fresca en la provincia de Mendoza este martes.

Foto: Yemel Fil
Por Sitio Andino Sociedad

El pronóstico del tiempo de la Dirección de Contingencias Climáticas anticipa para este martes 9 de junio una jornada parcialmente nublada, con leve ascenso de la temperatura, presencia de viento Zonda en precordillera y Malargüe y nevadas en la cordillera.

Durante la mañana se esperan condiciones de cielo nublado en toda la provincia, con probabilidad de neblinas o bancos de niebla, lo que podría reducir la visibilidad en distintos sectores. A lo largo del día, si bien podría registrarse una leve mejora parcial en el Este, las condiciones se mantendrán mayormente nubosas.

Zonda y nevadas este martes en Mendoza: a qué zonas afectarán

En cuanto al viento, se prevé una circulación leve del norte en la Zona Este entre las 10 y las 18, mientras que desde las 13 y hasta las 20 se registrará viento Zonda leve en precordillera Sur, Central y Norte, incluyendo Malargüe.

En alta montaña, el panorama será más complejo: el día comenzará nublado, pero desde el mediodía (entre las 13 y las 14) ingresará un sistema de mal tiempo con precipitaciones níveas importantes en el sector Sur, que luego se extenderán hacia las zonas Central y Norte. Las nevadas continuarán durante la noche.

En el llano, la temperatura máxima alcanzará los 15°C, mientras que las mínimas serán de 2°C a 3°C en Malargüe y zonas bajas del Valle de Uco, y de 6°C en el resto de la provincia.

El pronóstico del tiempo extendido para Mendoza

  • Miércoles 10 de junio: jornada parcialmente nublada, con ascenso de la temperatura y predominio de viento sur. Se espera Zonda débil en Malargüe y precordillera Sur. Hacia la tarde-noche podrían registrarse precipitaciones débiles en el Sur provincial. En cordillera, continuará el mal tiempo con intensas nevadas, con acumulaciones estimadas entre 30 y 40 cm. Máxima: 16°C | Mínima: 3°C a 7°C.
  • Jueves 11 de junio: parcialmente nublado, con viento norte y leve descenso térmico. Máxima: 14°C | Mínima: 6°C.
  • Viernes 12 de junio: parcialmente nublado, con vientos del norte y ascenso de la temperatura. Máxima: 15°C | Mínima: 6°C.
  • Sábado 13 de junio: mayormente nublado, con descenso de la temperatura, viento sur y precipitaciones aisladas en el llano. Nevadas en cordillera. Máxima: 12°C | Mínima: 7°C.
  • Domingo 14 de junio: parcialmente nublado, con vientos del norte y poco cambio de la temperatura. Máxima: 12°C | Mínima: 7°C.

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