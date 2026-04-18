Conducía ebria en Las Heras, perdió el control y chocó contra un árbol: hay heridos

Durante la noche de este sábado, alrededor de las 0.27, una conductora en estado de ebriedad perdió el control de su vehículo y terminó impactando contra un árbol en la intersección de las calles Independencia y Roosevelt, en Las Heras.
Una conductora ebria chocó contra un árbol en Las Heras tras perder el control de su vehículo. Conocé todos los detalles del hecho.
Durante la noche de este sábado, alrededor de las 0.27, una conductora en estado de ebriedad perdió el control de su vehículo y terminó impactando contra un árbol en la intersección de las calles Independencia y Roosevelt, en Las Heras.
Según fuentes policiales, el vehículo, conducido por una mujer en estado de ebriedad (J. C. L., de 35 años), circulaba por calle Independencia cuando perdió el control, impactó contra el cordón de la acequia y luego contra un árbol.
En el rodado viajaban tres personas. Personal de Tránsito le realizó el test de alcoholemia a la conductora, que arrojó un resultado positivo de 1,46 gramos de alcohol en sangre.
En el lugar intervino el servicio de emergencias, que asistió a las ocupantes y las trasladó al hospital con politraumatismos. El vehículo fue secuestrado y se iniciaron actuaciones en el ámbito contravencional.