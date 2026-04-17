17 de abril de 2026
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Maipú

Maipú: intentó robar en una casa, le dieron una paliza y terminó internado

Un intento de robo en Maipú terminó con una brutal paliza al ladrón, quien producto del linchamiento terminó internado.

El supuesto ladrón terminó internado en el hospital Metraux de Maipú.&nbsp;

El supuesto ladrón terminó internado en el hospital Metraux de Maipú. 

 Por Pablo Segura

Un grupo de vecinos de Maipú detuvo y golpeó duramente a un supuesto ladrón que minutos antes había intentado perpetrar un robo en una casa, donde los dueños advirtieron el atraco y pidieron ayuda, logrando que vecinos de la zona persiguieran y atraparan al acusado.

Todo ocurrió minutos antes de la medianoche en una casa del barrio 24 de Agosto, en Maipú, y el sospechoso, identificado como Maximiliano Díaz (30), terminó internado en el hospital Metraux, con custodia policial.

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Intento de robo y linchamiento en Maipú

Según fuentes policiales, el sujeto intentó ingresar a una casa y en ese momento fue advertido por una de las moradoras de la vivienda.

Entonces, el sospechoso abortó el plan de robo e intentó escapar corriendo. Sin embargo, a esa altura los dueños de la casa ya habían advertido a los vecinos, a los gritos, de lo que estaba ocurriendo.

De esta forma, algunos habitantes de la cuadra salieron detrás del maleante y lo atraparon a los pocos metros. Acto seguido, le dieron una verdadera paliza.

Tal es así que los primeros policías en llegar a la escena le “salvaron la vida”, debido a que lo redujeron e introdujeron en un móvil.

Por las lesiones sufridas, el hombre quedó internado en el Hospital Metraux con politraumatismos varios.

Cuando se recupere de las lesiones será dado de alta y la justicia definirá su situación procesal.

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