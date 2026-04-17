Maipú: intentó robar en una casa, le dieron una paliza y terminó internado

Un grupo de vecinos de Maipú detuvo y golpeó duramente a un supuesto ladrón que minutos antes había intentado perpetrar un robo en una casa, donde los dueños advirtieron el atraco y pidieron ayuda, logrando que vecinos de la zona persiguieran y atraparan al acusado.
Todo ocurrió minutos antes de la medianoche en una casa del barrio 24 de Agosto, en Maipú, y el sospechoso, identificado como Maximiliano Díaz (30), terminó internado en el hospital Metraux, con custodia policial.
Según fuentes policiales, el sujeto intentó ingresar a una casa y en ese momento fue advertido por una de las moradoras de la vivienda.
Entonces, el sospechoso abortó el plan de robo e intentó escapar corriendo. Sin embargo, a esa altura los dueños de la casa ya habían advertido a los vecinos, a los gritos, de lo que estaba ocurriendo.
De esta forma, algunos habitantes de la cuadra salieron detrás del maleante y lo atraparon a los pocos metros. Acto seguido, le dieron una verdadera paliza.
Tal es así que los primeros policías en llegar a la escena le “salvaron la vida”, debido a que lo redujeron e introdujeron en un móvil.
Por las lesiones sufridas, el hombre quedó internado en el Hospital Metraux con politraumatismos varios.
Cuando se recupere de las lesiones será dado de alta y la justicia definirá su situación procesal.