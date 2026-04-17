El radicalismo alineó a la tropa para la nueva Legislatura, pero un sector clave pegó faltazo

Legisladores y concejales —en ejercicio y electos— de la Unión Cívica Radical (UCR) de Mendoza se reunieron este viernes en el Comité Provincia para afinar la estrategia de cara a la nueva conformación de la Legislatura y los Concejos Deliberantes , que debutará en un par de semanas. Del encuentro participaron los principales dirigentes del cornejismo, pero faltó un sector que en los comicios del año pasado ganó terreno: el que responde a Luis Petri .

De “Mendocinos por el Futuro”, la plataforma política que lidera el diputado nacional junto a su hermana Griselda, solo asistió un reducido grupo (a contar con los dedos de una mano) de segundas líneas , por lo que el espacio prácticamente no tuvo representación.

Esta situación no llama la atención de nadie en el radicalismo . Ambos dispositivos están distanciados pese a que, en principio, compartirán bancada en las dos cámaras parlamentarias y en los Concejos departamentales . Aunque ese convenio podría tensarse rápidamente si no se acuerda al momento de definir autoridades de bloque.

Alfredo Cornejo —presente en el Comité— y Luis Petri desde hace tiempo no hablan , y cada vez se muestran más alejados. Incluso se rumorea que el exministro de Defensa también pegaría faltazo a la asamblea legislativa del 1º de mayo , cuando el gobernador brinde su mensaje anual.

El reciente encuentro entre el gobernador y Karina Milei en Casa Rosada caldeó aún más los ánimos. Según trascendió tanto desde Casa de Gobierno como de Nación, la secretaria de la Presidencia le habría transmitido al radical que no intervendrá en la selección de su sucesor en 2027. Además, renovaron el pacto electoral que los unió en los comicios legislativos de 2025 y los municipales de febrero de este año.

Ese escenario reduciría las opciones de Petri, quien desde hace tiempo trabaja para una candidatura a la gobernación. Sin el respaldo de Cornejo, y ahora, de La Libertad Avanza —partido al que se afilió hace seis meses— lo obligaría a presentarse en una eventual PASO como una alternativa no oficialista dentro de Cambia Mendoza (¿bajo el sello del PRO?), o bien jugar por fuera de la alianza. La posibilidad —la más lejana de todas, aunque tampoco descartada— es que se llegue a un acuerdo entre ambas corrientes y presenten lista de unidad.

En la cumbre radical de hoy ni siquiera se hizo presente la vicepresidenta del Comité, Beatriz Mohr, referente del petrismo. Como ya había ocurrido en un congreso partidario previo a las legislativas de 2025, el sector dejó sentado con su ausencia el inconformismo con el oficialismo partidario.

La circunstancia no pasó por alto en el cónclave y hubo mensajes indirectos contra la postura de “Mendocinos por el Futuro”. “Tenemos una oportunidad inédita de construir mayorías sólidas que nos permitan avanzar en los proyectos que la provincia necesita, pero eso requiere inteligencia política y capacidad de diálogo”, señaló Andrés Lombardi, presidente de la UCR local.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/petilombardi/status/2045228110891680105&partner=&hide_thread=false Somos más de 100 dirigentes radicales en toda Mendoza.



Con los equipos legislativos y de concejales de cada departamento hoy hablamos de continuidad, renovación y un mismo compromiso: representar, gobernar y seguir creciendo en cada departamento. pic.twitter.com/BMyDnp3HOL — Andrés Peti Lombardi (@petilombardi) April 17, 2026

El titular de la Cámara de Diputados es también uno de los nombres que se anota en la carrera por el sillón de San Martín. Se habla de que su apodo (“Peti”) junto con el número 2027 se verá en algunas de las banderas que llevará la militancia al acto del 1º de mayo. Si eso ocurre, tendrá competencia: desde hace días aparecen en distintos eventos las de “Yayo 2027” (por Ulpiano Suarez), que seguramente lleguen a la Legislatura. Se verá si no se cuela la de otra figura más.

Bandera Yayo 2027 Algunas de las banderas radicales que se verán en la asamblea del 1º de mayo. Foto: Medios Andinos

Lombardi, asimismo, ratificó la coalición con LLA en Mendoza. “Vamos a fortalecer esa alianza en los ámbitos legislativos”, anticipó. Postura compartida con el presidente del partido violeta en la provincia, Facundo Correa Llano, con el que el radicalismo mantiene un vínculo fluido.

Por su parte, Cornejo pidió no dejarse “llevar por el microclima ni por la lógica de las redes sociales, que muchas veces no reflejan lo que realmente sucede en la sociedad”. “Mendoza lleva más de diez años de gobiernos radicales con resultados que están a la vista y que deben ser defendidos con convicción”, agregó.

“Hemos logrado una década histórica para nuestro partido en la provincia, y eso fue posible gracias a la unidad, al trabajo coordinado y a un programa claro que se sostuvo en el tiempo. Si mantenemos este rumbo, con liderazgo político y equipos comprometidos, Mendoza puede seguir siendo un faro a nivel nacional”, sentenció.