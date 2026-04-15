El pacto electoral sellado en Casa Rosada que lleva calma al oficialismo mendocino

La foto política que unió a los exJuntos por el Cambio y La Libertad Avanza.

El paso de Alfredo Cornejo por Buenos Aires dejó —además del respaldo del gobernador al rumbo macroeconómico de la gestión libertaria— un principio de acuerdo electoral con Karina Milei , “La Jefa”, que lleva tranquilidad al mendocino de cara a los comicios de 2027 .

La foto que publicó Casa Rosada en sus canales institucionales (el oficialismo provincial prefirió no amplificar) muestra menos de lo que realmente sucedió . En la cumbre, de la que también participó el entrerriano Rogelio Frigerio, hubo definiciones políticas con la mira puesta en el próximo turno electoral .

En el caso de Nación, el encuentro sirvió para reforzar la alianza con los gobernadores , que viene aceitada en las sesiones del Congreso desde octubre de 2025, con el acompañamiento de legisladores provinciales a los proyectos de La Libertad Avanza.

En cuanto a los gobernadores, el mendocino se aseguró la no interferencia de los violetas en su territorio de cara a las elecciones 2027 . Una ratificación de lo que comenzó a gestarse en su último viaje a Nueva York, cuando la secretaria de la Presidencia le anticipó que —a diferencia de otras jurisdicciones— no colocaría candidatos libertarios para la gobernación .

En Nueva York, Karina Milei ya le había anticipado a Alfredo Cornejo la posibilidad de "no entrometerse" en la selección de candidatos en las elecciones 2027.

Asimismo, se convino la continuidad de la coalición La Libertad Avanza + Cambia Mendoza, que ya se probó el traje en dos pruebas elecotrales, con resultados auspiciosos: triunfo holgado en las legislativas de 2025 y positiva performance en las municipales desdobladas de febrero.

Desde el entorno del primer mandatario aseguraron que la iniciativa del encuentro partió de Nación, que busca ordenar el escenario político de cara a un año bisagra para la administración mileísta. “Se acordó seguir trabajando juntos en lo que queda del año y no interferir en lo electoral en 2027”, revelaron a Sitio Andino.

También hubo un guiño de Karina —quien estuvo acompañada por el armador libertario Eduardo “Lule” Menem— respecto a la intención del radicalismo mendocino de sostener las PASO en la provincia. Si bien la hermana del presidente pretende la supresión en todo el territorio, no vería contradictorio que la UCR respalde su eliminación a nivel nacional, pero las mantenga en el plano local. En caso de que ello ocurra, el oficialismo mendocino estudia la posibilidad de quitarle la obligatoriedad y que queden como optativas. “Cuando llegue el momento se evaluará”, señalaron las fuentes consultadas.

En ese sentido, también quedó en stand by el pedido de unificación de comicios, como sucedió en 2025. En Presidencia reclaman la concurrencia en las provincias aliadas para "empujar" la candidatura de Milei, pero en Mendoza aún mantienen reservas. Tanto la supresión de la PASO como la unificación dependerán de las negociaciones puertas adentro en el radicalismo.

Cómo afecta la promesa de Karina Milei a la candidatura de Luis Petri

El pacto con “La Jefa”, en principio, no es una buena noticia para Luis Petri. El exministro de Defensa, quien inclusive suena como posible reemplazo de Manuel Adorni en una eventual salida del jefe de Gabinete, está lanzado en la carrera por la sucesión de Cornejo y nada parece frenarlo.

Sin embargo, que Casa Rosada le quite el apoyo (o, al menos, no lo impulse como candidato propio) para 2027, lo obligaría a presentarse como el postulante “no oficialista” del radicalismo en la interna de Cambia Mendoza. Siempre y cuando no haya un acuerdo con el cornejismo para conformar lista de unidad; una posibilidad que hoy aparece lejana. Se prepara, entonces, para otra pelea contra el aparato partidario.

El escenario remite a una suerte de revancha de las PASO 2023, cuando el hoy diputado nacional cayó ante Cornejo en la interna de Cambia Mendoza, aunque logró un sorpresivo 40% de los votos en esa competencia. Un resultado que lo dejó bien posicionado y hoy lo mantiene como el dirigente con mejor imagen en la provincia.

Luis Petri, Cristina Pérez, Desayuno Coviar 2026, Vendimia, Mendoza 07-03-26 Luis Petri se mantiene firme en su decisión de candidatearse nuevamente para la gobernación en 2027. Foto: Cristian Lozano

El acuerdo para concretar obras paralizadas en rutas provinciales

El gobernador se trajo otra promesa en el encuentro en la Casa Rosada. El ministro del Interior Diego Santilli confirmó lo que ya había anunciado en su última visita a Mendoza: la firma de un decreto para habilitar la búsqueda de financiamiento externo para reactivar obras en rutas nacionales que atraviesan la Provincia (la 7 y la 40).

El plan abarca el corredor biocéanico (Ruta 7) desde el límite con San Luis hasta la frontera con Chile, ya licitado bajo el sistema de concesión por peaje, y dos tramos clave de la Ruta 40: la doble vía hacia San Juan y el sector sur, entre Bardas Blancas y Neuquén, paralizado desde 2012.

Para estos casos se implementará un mecanismo de pago mediante bonos, con el objetivo de dar garantías a las compañías que tienen contratos vigentes y así facilitar la reactivación de los trabajos.

“Están evaluando poder hacer bonos para que las empresas que están ahí puedan cobrar con bonos”, explicaron desde el Ejecutivo provincial. De ese modo, se despejaría la incertidumbre por lo impago a las constructoras; así como los futuros pagos por el reinicio de las obras.