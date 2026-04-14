14 de abril de 2026
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Una encuesta en Mendoza empieza a ordenar la carrera por la gobernación rumbo a 2027

El relevamiento mide imagen, cercanía y percepción del rumbo provincial, y deja señales claras sobre cómo se perfila el escenario político hacia 2027.

Una encuesta en Mendoza empieza a ordenar la carrera por la gobernación rumbo a 2027.

Una encuesta en Mendoza empieza a ordenar la carrera por la gobernación rumbo a 2027.

Por Sitio Andino Política

Una encuesta mostró cómo está el escenario político en Mendoza de cara a las elecciones de 2027. El estudio posiciona al diputado nacional Luis Petri y al intendente de la Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suarez, como los dirigentes con mejor imagen en la provincia.

El relevamiento de DC Consultores, realizado entre el 26 y el 29 de marzo sobre una muestra de 860 personas, analizó distintos aspectos, como la valoración de la gestión provincial, la percepción del rumbo de Mendoza y la imagen de dirigentes políticos tanto a nivel local como nacional.

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Más atrás aparecen dirigentes como el intendente de Maipú, Matías Stevanato, con un 27,2%, y Esteban Allasino, de Luján de Cuyo, con un 24,1%, con niveles de conocimiento y valoración considerablemente menores.

LUIS PETRI ULPIANO SUAREZ

La cercanía con la gente, factor valorado

El estudio también midió la percepción de cercanía, un atributo cada vez más valorado por el electorado. En este punto, Ulpiano Suarez lidera con un 60,7% de respuestas positivas, seguido por Petri con un 55,1%.

Este dato refuerza el posicionamiento del intendente, que aparece como una figura con fuerte vínculo territorial, frente a un Petri con mayor proyección nacional.

ulpiano suarez veredas obras
La encuesta destaca la cercanía de Ulpiano Suarez con la gente.

La encuesta destaca la cercanía de Ulpiano Suarez con la gente.

Una oposición sin referencias claras

Uno de los datos más relevantes del relevamiento es la falta de figuras opositoras con peso suficiente para disputar la gobernación, al menos por ahora. Ante la consulta sobre referentes fuera del oficialismo, la opción “ninguno” concentra un nivel significativo de respuestas.

Si bien algunos intendentes peronistas aparecen en el radar, sus niveles de imagen se ubican lejos de los principales dirigentes del oficialismo.

Luis Petri, cerro de la gloria, inauguracion de Regimiento de Granaderos a Caballo
La encuesta destaca la proyección nacional de Luis Petri.

La encuesta destaca la proyección nacional de Luis Petri.

El rumbo de Mendoza, con opiniones divididas

La encuesta también indagó sobre la percepción de la gestión provincial. Un 36,2% de los consultados calificó el rumbo de Mendoza como “una pesadilla”, lo que representa una señal de alerta para Alfredo Cornejo,

Sin embargo, ese descontento no se traduce necesariamente en una demanda de cambio abrupto. Un 30,3% consideró que el rumbo no era el esperado pero mantiene su apoyo, mientras que un 26,8% entiende que se está transitando el camino elegido en las urnas.

El 43% considera necesario buscar cambios dentro del mismo espacio político antes que un giro completo.

Cambio o continuidad, la discusión hacia 2027

El estudio muestra que solo un 20,1% de los encuestados apuesta por una continuidad plena del actual modelo, mientras que un 43,2% prefiere un cambio, aunque sin salir de Cambia Mendoza.

En ese escenario, tanto Petri como Suarez logran capitalizar esa demanda de renovación con continuidad, aunque desde perfiles distintos: uno con mayor proyección nacional y otro con fuerte anclaje local.

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