El intendente de Mendoza Ulpiano Suarez, entre los cinco mejores valorados del país

El intendente de la Municipalidad de Mendoza , Ulpiano Suarez , se posicionó en el cuarto lugar del ranking federal de intendentes con mejor imagen positiva del país , según el relevamiento de abril de 2026 elaborado por la consultora CB.

En esta medición, el mandatario capitalino alcanzó un 58% de valoración positiva , consolidándose nuevamente dentro del grupo de los cinco dirigentes municipales con mayor nivel de aprobación a nivel nacional .

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El informe, que releva de manera mensual la percepción de los vecinos sobre la gestión de los intendentes de las principales ciudades del país, ratifica la consistencia del posicionamiento de Suarez en los primeros puestos.

Esto se da en un contexto político y económico exigente para las administraciones locales, donde la gestión territorial cobra especial relevancia .

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Los datos de la medición

En términos comparativos, el jefe comunal mendocino registró una variación de 0,1% respecto de la medición anterior.

El relevamiento se realizó en base a 545 casos, entre el 1 y el 4 de abril, y ubica a Suarez dentro del núcleo de intendentes con mejor diferencial de imagen del país.

Ulpiano Suárez - Ciudad - Club Cano Foto: Mun. de Ciudad

Un reconocimiento a la gestión local

Este desempeño se inscribe en una tendencia sostenida de reconocimiento a la gestión de la Ciudad de Mendoza, que en los últimos años ha logrado posicionarse entre las más valoradas del país en distintos indicadores de opinión pública.

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Cómo quedó el ranking nacional

El ranking ubica en los primeros lugares a Jorge Jofré, Leonardo Stelatto y Gustavo Sastre. De esta manera, el escenario muestra que los liderazgos locales con fuerte anclaje territorial y gestión visible continúan captando los mayores niveles de aprobación ciudadana.