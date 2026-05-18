18 de mayo de 2026
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Persona en situación de calle

Personas en situación de calle: el pedido urgente de Ulpiano Suarez a Sandra Pettovello

El intendente Ulpiano Suarez pide definiciones al Ministerio de Capital Humano por personas que viven en la calle. Buscan coordinar acciones ante la crisis social.

Mendoza busca coordinar acciones con Nación por la problemática de personas en situación de calle.

Mendoza busca coordinar acciones con Nación por la problemática de personas en situación de calle.


Foto: Cristian Lozano
Por Sitio Andino Departamentales

Con la llegada de las bajas temperaturas y en medio de un escenario de creciente vulnerabilidad, la Ciudad de Mendoza reclamó mayor intervención de la Nación. El pedido, presentado por el intendente Ulpiano Suarez, busca avanzar en políticas públicas integrales para asistir a las personas en situación de calle y coordinar acciones entre distintos organismos.

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Ulpiano Suarez pidió políticas urgentes para personas en situación de calle

A través de la Nota N° 19, enviada a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, el jefe comunal pidió conocer cuáles serán las medidas que impulsará la Nación para abordar una problemática que se profundiza en distintos puntos del país y que demanda respuestas coordinadas entre los diferentes niveles del Estado.

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Ulpiano Suarez elevó un pedido formal a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, para conocer qué políticas públicas se promoverán desde su cartera para abordar la problemática.

Ulpiano Suarez elevó un pedido formal a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, para conocer qué políticas públicas se promoverán desde su cartera para abordar la problemática.

El planteo de Suarez se da a dos meses de finalizado el Primer Relevamiento Nacional de Personas en Situación de Calle, realizado en la capital mendocina durante los días 10, 11, 12 y 13 de marzo. El operativo federal, promovido por el Ministerio de Capital Humano, tuvo como objetivo obtener un diagnóstico integral y preciso sobre la realidad de quienes atraviesan situaciones de extrema vulnerabilidad social. En él, se relevó que en Mendoza hay 421 personas viviendo en la calle. No obstante, distintos organismos cuestionaron la cifra y afirman que es mayor.

En su presentación formal ante Nación, Suarez sostuvo que resulta indispensable que el diagnóstico obtenido a través del relevamiento se traduzca de forma inmediata en acciones concretas y coordinadas. Además, subrayó la necesidad de avanzar en un abordaje interdisciplinario que permita complementar las herramientas municipales con políticas de fondo definidas por el Gobierno nacional.

El trabajo conjunto entre municipios, Provincia e Iglesia en Mendoza

En paralelo, días atrás se desarrolló una reunión entre representantes de los municipios de Guaymallén, Luján de Cuyo, Maipú, Godoy Cruz, Las Heras y Capital, junto a autoridades provinciales y miembros de la Iglesia, con el fin de coordinar estrategias conjuntas frente a la creciente problemática de las personas en situación de calle.

Allí, tanto la Provincia como los municipios expresaron su disposición para colaborar en acciones integrales y sostener un trabajo articulado que permita brindar respuestas concretas a quienes atraviesan condiciones de vulnerabilidad extrema.

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Provincia y municipios expresaron su disposición para colaborar en acciones integrales y sostener un trabajo articulado que permita brindar respuestas concretas.

Provincia y municipios expresaron su disposición para colaborar en acciones integrales y sostener un trabajo articulado que permita brindar respuestas concretas.

La gestión capitalina recordó además que, durante los últimos inviernos, la Ciudad puso en funcionamiento dos refugios para personas en situación de calle, sostenidos con recursos municipales y aportes privados, con el objetivo de brindar contención y asistencia durante las épocas de bajas temperaturas.

En ese marco, desde el municipio insistieron en la necesidad de contar con definiciones claras y una pronta respuesta institucional para fortalecer el trabajo conjunto entre Nación, Provincia y comunas.

“El bienestar, el cuidado y la protección integral de todos los ciudadanos es una prioridad irrenunciable”, señalaron desde la capital.

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