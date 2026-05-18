Lavalle reinauguró el Museo Histórico y Natural tras una importante restauración patrimonial

El departamento de Lavalle vivió una jornada cargada de historia y emoción con la reinauguración del Museo Histórico y Natural de Lavalle, ubicado en la emblemática casona Montenegro, en la localidad de Tulumaya.
Vecinos, autoridades, artesanos y artistas acompañaron la reapertura de un espacio clave para preservar la memoria e identidad de Lavalle.
El departamento de Lavalle vivió una jornada cargada de historia y emoción con la reinauguración del Museo Histórico y Natural de Lavalle, ubicado en la emblemática casona Montenegro, en la localidad de Tulumaya.
La obra de restauración y puesta en valor, financiada íntegramente con fondos municipales, permitió recuperar uno de los espacios patrimoniales más importantes del departamento, respetando la esencia y la arquitectura original del edificio.
Durante el acto estuvieron presentes autoridades municipales, vecinos, artesanos y emprendedores, quienes acompañaron este momento significativo para la comunidad lavallina.
Los trabajos de preservación incluyeron una intervención integral sobre distintos sectores del inmueble, entre ellos:
Cada una de las tareas fue realizada con el objetivo de conservar el valor histórico y arquitectónico de la casona Montenegro.
En el marco de la reapertura, el municipio organizó visitas guiadas, paseo de artesanos y distintas intervenciones artísticas para que vecinos y visitantes pudieran recorrer nuevamente el espacio.
La jornada contó además con la presentación musical de la cantora lavallina Celeste Fredes, referente del canto cuyano.
Desde el municipio también destacaron el trabajo articulado de distintas áreas municipales y colaboradores, quienes hicieron posible la recuperación del museo.
El museo fue creado en 1977 por estudiantes y docentes de la Escuela Juan Galo Lavalle. Tras atravesar distintas etapas y sedes, en 1999 encontró su ubicación definitiva en la casona Montenegro.
Actualmente, el espacio cuenta con seis salas temáticas, dedicadas a:
Con esta reapertura, Lavalle recupera un espacio clave para preservar su identidad y mantener viva la historia del departamento.
Para coordinar turnos de visita, los interesados podrán comunicarse al 2615182078, de lunes a viernes, de 7:30 a 19:30 horas.