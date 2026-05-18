Lavalle reinauguró el Museo Histórico y Natural tras una importante restauración patrimonial

El intendente de Lavalle Edgardo González y su discurso en la reinauguración del Museo departamental.

El departamento de Lavalle vivió una jornada cargada de historia y emoción con la reinauguración del Museo Histórico y Natural de Lavalle , ubicado en la emblemática casona Montenegro , en la localidad de Tulumaya .

La obra de restauración y puesta en valor , financiada íntegramente con fondos municipales , permitió recuperar uno de los espacios patrimoniales más importantes del departamento, respetando la esencia y la arquitectura original del edificio .

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Lavalle recuperó una joya de su historia y este domingo la abre al público

Durante el acto estuvieron presentes autoridades municipales, vecinos, artesanos y emprendedores , quienes acompañaron este momento significativo para la comunidad lavallina.

Los trabajos de preservación incluyeron una intervención integral sobre distintos sectores del inmueble, entre ellos:

Reparación de columnas y muros de quincha

Corrección de niveles estructurales

Recuperación del piso original de la galería

Reparación de cielorrasos y revoques

Nueva instalación eléctrica ornamental

Reconstrucción de la galería con piezas originales y antiguas uniones estructurales

Cada una de las tareas fue realizada con el objetivo de conservar el valor histórico y arquitectónico de la casona Montenegro.

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Música, arte y visitas guiadas en la reapertura del Museo

En el marco de la reapertura, el municipio organizó visitas guiadas, paseo de artesanos y distintas intervenciones artísticas para que vecinos y visitantes pudieran recorrer nuevamente el espacio.

La jornada contó además con la presentación musical de la cantora lavallina Celeste Fredes, referente del canto cuyano.

Desde el municipio también destacaron el trabajo articulado de distintas áreas municipales y colaboradores, quienes hicieron posible la recuperación del museo.

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Un edificio con casi 50 años de historia en Lavalle

El museo fue creado en 1977 por estudiantes y docentes de la Escuela Juan Galo Lavalle. Tras atravesar distintas etapas y sedes, en 1999 encontró su ubicación definitiva en la casona Montenegro.

Actualmente, el espacio cuenta con seis salas temáticas, dedicadas a:

Arqueología huarpe

Flora y fauna regional

Muestras históricas

Objetos patrimoniales de la familia Montenegro

Con esta reapertura, Lavalle recupera un espacio clave para preservar su identidad y mantener viva la historia del departamento.

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Cómo visitar el Museo

Para coordinar turnos de visita, los interesados podrán comunicarse al 2615182078, de lunes a viernes, de 7:30 a 19:30 horas.