18 de mayo de 2026
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Sitio Andino
Lavalle

Lavalle reinauguró el Museo Histórico y Natural tras una importante restauración patrimonial

Vecinos, autoridades, artesanos y artistas acompañaron la reapertura de un espacio clave para preservar la memoria e identidad de Lavalle.

El intendente de Lavalle Edgardo González y su discurso en la reinauguración del Museo departamental.

El intendente de Lavalle Edgardo González y su discurso en la reinauguración del Museo departamental.

Por Sitio Andino Departamentales

El departamento de Lavalle vivió una jornada cargada de historia y emoción con la reinauguración del Museo Histórico y Natural de Lavalle, ubicado en la emblemática casona Montenegro, en la localidad de Tulumaya.

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Durante el acto estuvieron presentes autoridades municipales, vecinos, artesanos y emprendedores, quienes acompañaron este momento significativo para la comunidad lavallina.

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Una restauración que respetó la historia

Los trabajos de preservación incluyeron una intervención integral sobre distintos sectores del inmueble, entre ellos:

  • Reparación de columnas y muros de quincha
  • Corrección de niveles estructurales
  • Recuperación del piso original de la galería
  • Reparación de cielorrasos y revoques
  • Nueva instalación eléctrica ornamental
  • Reconstrucción de la galería con piezas originales y antiguas uniones estructurales

Cada una de las tareas fue realizada con el objetivo de conservar el valor histórico y arquitectónico de la casona Montenegro.

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Música, arte y visitas guiadas en la reapertura del Museo

En el marco de la reapertura, el municipio organizó visitas guiadas, paseo de artesanos y distintas intervenciones artísticas para que vecinos y visitantes pudieran recorrer nuevamente el espacio.

La jornada contó además con la presentación musical de la cantora lavallina Celeste Fredes, referente del canto cuyano.

Desde el municipio también destacaron el trabajo articulado de distintas áreas municipales y colaboradores, quienes hicieron posible la recuperación del museo.

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Un edificio con casi 50 años de historia en Lavalle

El museo fue creado en 1977 por estudiantes y docentes de la Escuela Juan Galo Lavalle. Tras atravesar distintas etapas y sedes, en 1999 encontró su ubicación definitiva en la casona Montenegro.

Actualmente, el espacio cuenta con seis salas temáticas, dedicadas a:

  • Arqueología huarpe
  • Flora y fauna regional
  • Muestras históricas
  • Objetos patrimoniales de la familia Montenegro

Con esta reapertura, Lavalle recupera un espacio clave para preservar su identidad y mantener viva la historia del departamento.

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Cómo visitar el Museo

Para coordinar turnos de visita, los interesados podrán comunicarse al 2615182078, de lunes a viernes, de 7:30 a 19:30 horas.

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