Crece la preocupación en San Rafael por la cantidad de personas que viven en la calle

La creciente presencia de personas en situación de calle en San Rafael encendió una señal de alarma entre organizaciones sociales y religiosas del departamento. En medio de la llegada del frío , la Pastoral Social intensifica su trabajo solidario junto a otras instituciones para asistir a quienes atraviesan una realidad cada vez más compleja y marcada por la exclusión.

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Desde hace años, la Pastoral Social desarrolla acciones vinculadas a la asistencia comunitaria. Sin embargo, el agravamiento de la crisis económica y social obligó a reforzar esfuerzos ante una demanda creciente , especialmente entre personas en situación de pobreza o que dependen de espacios de contención para alimentarse y resguardarse del frío .

En diálogo con Noticiero Andino, Robinson Julián, principal referente de la Pastoral Social en San Rafael, advirtió sobre la delicada situación que atraviesa el departamento y reconoció que la ayuda disponible resulta insuficiente frente a la magnitud del problema.

“El trabajo que hacemos con los comedores, hogares y personas en situación de calle es ínfimo para la gravísima realidad que estamos viviendo a nivel nacional, provincial y local ”, expresó Robinson Julián.

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El referente explicó que la Pastoral Social articula tareas junto a distintas áreas de la Iglesia Católica, otras iglesias y organizaciones intermedias para evitar la superposición de esfuerzos y llegar a más personas. Entre ellas mencionó a Cáritas, La Noche de la Caridad y los Hogares de Cristo Desamparado, además del acompañamiento del Municipio de San Rafael.

“La pastoral es un pequeño organismo dentro de la Iglesia y muchas veces sentimos que solo estamos poniendo parches. Hay angustia al ver tanta gente afuera del sistema y completamente marginada ”, sostuvo.

Hogar de Cristo Desamparado Foto: gentileza

Según indicó, actualmente se estima que entre 15 y 20 personas viven en situación de calle en San Rafael, aunque aclaró que la cifra es fluctuante y difícil de precisar. También recordó las consecuencias del invierno pasado, cuando hubo personas fallecidas por las bajas temperaturas.

“Ahora llega el frío y no queremos más muertos. No podemos enfrentar esto solos. Necesitamos el compromiso de toda la comunidad ”, remarcó.

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Otro de los puntos que preocupa a la organización es el aumento de mujeres en situación de calle. Julián explicó que los espacios de contención existentes están destinados principalmente a hombres y que hoy no cuentan con un lugar adecuado para albergar mujeres.

“Estamos buscando alguna vivienda que pueda acondicionarse para ellas. La cuestión de género también atraviesa esta problemática y necesitamos respuestas urgentes ”, agregó.

Refugio - San Rafael - Pobreza Foto: gentileza

Finalmente, el referente hizo un llamado a las autoridades y a la sociedad sanrafaelina para trabajar de manera conjunta frente a una problemática que, asegura, crece día a día: “Tienen que involucrarse todos: legisladores, concejales y la comunidad en general. Esto no puede recaer solamente en unas pocas organizaciones ”.