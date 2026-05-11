El Hospital Schestakow aseguró que la Unidad Coronaria funciona con normalidad

El centro asistencial de San Rafael manifestó cuál es la situación de la Unidad Coronaria

El hospital Schestakow de San Rafael quedó envuelto en una fuerte polémica luego de que desde la Asociación Mendocina de Profesionales de la Salud (Ampros) afirmaran que la Unidad Coronaria no se encontraba funcionando debido a un conflicto salarial vinculado al pago de guardias profesionales.

Sin embargo, este lunes las autoridades del centro asistencial salieron a desmentir esa versión y aseguraron oficialmente que el servicio se encuentra habilitado y opera con normalidad .

En fotos: el antes y el después de la Ruta Provincial 153 tras la repavimentación

¿Funciona o está cerrada? Polémica en la Unidad Coronaria del Hospital Schestakow

A través de un comunicado, el hospital buscó llevar tranquilidad a pacientes, familiares y a toda la comunidad , luego de las declaraciones realizadas el pasado viernes desde Ampros.

Según indicaron desde la institución, la Unidad Coronaria continúa prestando servicio y actualmente presenta un 70% de ocupación de camas , dato con el que ratificaron el normal funcionamiento del área.

Hospital Schestakow. Las autoridades aseguraron oficialmente que el servicio se encuentra habilitado.

La controversia surgió después de que la secretaria general de Ampros, Claudia Iturbide, asegurara que la unidad permanecía cerrada debido a la falta de pago de guardias a profesionales de la salud.

Con el comunicado oficial, el hospital Schestakow apuntó a llevar tranquilidad sobre la atención en uno de los servicios más sensibles del centro asistencial.