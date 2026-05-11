11 de mayo de 2026
{}
Sitio Andino
Hospital Teodoro J. Schestakow

El Hospital Schestakow aseguró que la Unidad Coronaria funciona con normalidad

El centro asistencial de San Rafael manifestó cuál es la situación de la Unidad Coronaria

El centro asistencial de San Rafael manifestó cuál es la situación de la Unidad Coronaria

El centro asistencial de San Rafael manifestó cuál es la situación de la Unidad Coronaria

Sin embargo, este lunes las autoridades del centro asistencial salieron a desmentir esa versión y aseguraron oficialmente que el servicio se encuentra habilitado y opera con normalidad.

Lee además
¿Funciona o está cerrada? Polémica en la Unidad Coronaria del Hospital Schestakow

¿Funciona o está cerrada? Polémica en la Unidad Coronaria del Hospital Schestakow
El antes y el después de la ruta provincial 153, clave para la provincia de Mendoza.

En fotos: el antes y el después de la Ruta Provincial 153 tras la repavimentación

El comunicado del hospital Schestakow

A través de un comunicado, el hospital buscó llevar tranquilidad a pacientes, familiares y a toda la comunidad, luego de las declaraciones realizadas el pasado viernes desde Ampros.

Según indicaron desde la institución, la Unidad Coronaria continúa prestando servicio y actualmente presenta un 70% de ocupación de camas, dato con el que ratificaron el normal funcionamiento del área.

Hospital Schestakow.
Las autoridades aseguraron oficialmente que el servicio se encuentra habilitado.

Las autoridades aseguraron oficialmente que el servicio se encuentra habilitado.

La controversia surgió después de que la secretaria general de Ampros, Claudia Iturbide, asegurara que la unidad permanecía cerrada debido a la falta de pago de guardias a profesionales de la salud.

Con el comunicado oficial, el hospital Schestakow apuntó a llevar tranquilidad sobre la atención en uno de los servicios más sensibles del centro asistencial.

Temas
Seguí leyendo

La Municipalidad de Tunuyán entregó otras 38 casas y apunta a completar 300 viviendas

Qué impacto tendrá la obra que cerrará el anillado energético en el sur provincial

"La garrafa en tu barrio": cuánto cuesta y dónde conseguirla del 11 al 16 de mayo

Esfuerzo diario y la dura realidad de quienes buscan salir adelante en Malargüe

Hallaron en San Carlos a la adolescente desaparecida en Malargüe: detuvieron al hombre que la acompañaba

Más camas y atención especializada: así es el servicio de Salud Mental que tendrá General Alvear

Controles visuales gratuitos, diagnósticos y gran convocatoria en una jornada inédita de salud

Mendoza suma un plan irresistible: vinos, chocolates premium y una vista que enamora

LO QUE SE LEE AHORA
La obra energética anunciada por el Gobierno de Mendoza para resolver una demanda histórica en el sur.

Qué impacto tendrá la obra que cerrará el anillado energético en el sur provincial

Las Más Leídas

Quiénes son los deudores zombies, la nueva cara del endeudamiento en Argentina

Refinanciar para sobrevivir: quiénes son los "deudores zombies" en Argentina

La crisis universitaria suma tensión: el martes habrá marcha en Mendoza.

Nueva Marcha Federal Universitaria: cómo será la movilización en Mendoza

Comienza el Hot Sale 2026: qué podés comprar, cómo evitar estafas y aprovechar promociones

Arranca el Hot Sale 2026: todo lo que tenés que saber antes de comprar online

Gripe en Mendoza: hospitales saturados y fuerte impacto en las aulas por los contagios.

La gripe en Mendoza satura las guardias y vacía las aulas

Día del Himno Nacional Argentino: por qué se recuerda hoy, 11 de mayo

Día del Himno Nacional Argentino: la historia oculta detrás de uno de los mayores símbolos patrios