General Alvear suma un espacio de internación en Salud Mental y amplia su cobertura en el Sur provincial

La provincia de Mendoza inauguró un nuevo servicio de internación en Salud Mental en el Hospital Enfermeros Argentinos de General Alvear . El espacio incorpora camas especializadas, consultorios y áreas de contención destinadas a mejorar la atención pública en el Sur provincial, en un contexto de creciente demanda sanitaria.

El nuevo edificio cuenta con 945 metros cuadrados cubiertos y fue diseñado específicamente para la atención de pacientes con trastornos de conducta, bajo un enfoque orientado al bienestar integral y la recuperación. La infraestructura incorpora 14 camas de internación , distribuidas en sectores diferenciados para adultos y adolescentes: 10 plazas destinadas a pacientes adultos y cuatro para atención pediátrica, una demanda que el sistema sanitario provincial venía reclamando desde hace años.

Además de las áreas de internación, el espacio dispone de cinco consultorios médicos y psicológicos , comedor, salas de estar, sectores de lectura y espacios destinados a visitas familiares. Desde el Gobierno provincial destacaron que el objetivo es ofrecer un abordaje interdisciplinario y más humano durante todo el tratamiento.

Durante el acto de inauguración, autoridades provinciales remarcaron que la problemática de la salud mental se convirtió en uno de los mayores desafíos de las sociedades actuales y subrayaron la necesidad de seguir descentralizando servicios sanitarios en Mendoza. En ese sentido, señalaron que actualmente la provincia cuenta con “240 camas disponibles para atención en salud mental”, y agregaron que “puede parecer poco frente a la magnitud de la problemática, pero hace apenas dos años no existía este servicio con estas características en la provincia”.

Qué cambia para los pacientes con el nuevo servicio de internación especializado

El intendente de General Alvear, Alejandro Molero, calificó la concreción de la obra como “un hecho histórico” para el departamento y destacó el trabajo articulado entre el Municipio, el hospital y los efectores privados. “En General Alvear entendemos la salud como una sola”, afirmó, al tiempo que sostuvo que el objetivo común es mejorar los servicios para toda la comunidad.

Molero recordó que la necesidad de crear un área específica de internación en salud mental surgió luego de la pandemia y destacó que el compromiso asumido por la Provincia finalmente se concretó. “Cuando inauguramos la nueva Guardia del hospital planteamos la necesidad de avanzar con este pabellón de salud mental. Hoy ese compromiso es una realidad”, expresó.

Por su parte, el director de Salud Mental de Mendoza, Manuel Vilapriño, aseguró que la nueva infraestructura representa “un cambio de paradigma” para la atención pública provincial. “Durante muchos años la salud mental estuvo invisibilizada y relegada dentro del sistema sanitario. Ver hoy un espacio de estas características, pensado con dignidad y calidad para los pacientes, realmente emociona”, manifestó.

En la misma línea, el director del hospital, Alejandro Torres, sostuvo que la inauguración marca “un antes y un después” para el departamento. Explicó que hasta ahora los pacientes eran atendidos en sectores polivalentes junto a otras patologías, lo que dificultaba un tratamiento adecuado e interdisciplinario.

espacio de internación en Salud Mental hospital enfermeros argentinos general alvear 1 El edificio fue construido con una disposición en forma de “U”, permitiendo mayor ingreso de luz natural y contacto permanente con espacios verdes. Foto: Gentileza Gobierno de Mendoza.

Uno de los aspectos más destacados del nuevo complejo es su diseño arquitectónico. El edificio fue construido con una disposición en forma de “U” alrededor de un patio central, permitiendo mayor ingreso de luz natural y contacto permanente con espacios verdes. También cuenta con muros de mampostería, carpintería con doble vidrio hermético y sistema de calefacción central, características orientadas a mejorar la eficiencia energética y el confort térmico.

La puesta en funcionamiento del servicio también implicará un refuerzo de los recursos humanos en el departamento. El área contará con un equipo integrado por siete psicólogos, cuatro médicos psiquiatras y guardias activas permanentes de salud mental. Además, continuará funcionando el equipo interdisciplinario “Contá Conmigo”, enfocado en la prevención del suicidio y el abordaje de consumos problemáticos.

Con esta incorporación, Mendoza busca consolidar una red de atención más amplia y accesible para los vecinos del Sur provincial, en un contexto donde la demanda de atención en salud mental crece de manera sostenida en todo el país.