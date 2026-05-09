9 de mayo de 2026
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Sitio Andino
Guaymallén

Guaymallén presentará la renovada Biblioteca Almafuerte con una jornada cultural abierta a toda la comunidad

La Biblioteca Almafuerte en Guaymallén, fundada en 1915, será reinaugurada con una propuesta abierta a vecinos, estudiantes y artistas, en el marco de los 168 años del departamento.

Biblioteca Almafuerte en Guaymallén.

Biblioteca Almafuerte en Guaymallén.

Por Sitio Andino Departamentales

En el marco de un nuevo aniversario de Guaymallén, el municipio invita a vecinos, estudiantes y familias a participar de la presentación oficial de la puesta en valor y refuncionalización de la histórica Biblioteca Pública Municipal Almafuerte, un proyecto integral que combina mejoras edilicias, actualización de colecciones y una nueva mirada sobre el rol de la biblioteca como espacio cultural abierto, dinámico y participativo.

La inauguración será el próximo miércoles 13 de mayo, desde las 10.00 horas, en Libertad 710 de Villa Nueva, y contará con una agenda gratuita de actividades que se desarrollarán tanto en el interior del edificio como en el espacio verde Draghi Lucero, ubicado en su explanada exterior.

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Música, arte, literatura y propuestas educativas

La jornada contará con la participación de escuelas primarias y secundarias de la zona, además de una variada programación cultural que incluirá música en vivo, intervenciones de artistas visuales, exposición fotográfica del taller coordinado por Ornela Tosi, pintura en vivo con muralistas locales, suelta de poemas y una charla introductoria sobre la historia de la biblioteca y del departamento en su 168° aniversario.

También serán parte de la propuesta la escritora Betsabé Cano y el proyecto socioeducativo Gatito de Papel, con actividades narrativas, creativas y lúdicas destinadas a estudiantes.

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Una biblioteca renovada para nuevos usos en Guaymallén

Las obras realizadas incluyeron la restauración integral de la cubierta del techo y entrepiso, renovación del sistema de iluminación, restauración del mobiliario y trabajos de pintura en distintos sectores.

Además, la refuncionalización estuvo orientada a generar espacios más flexibles, incorporar nuevas áreas de lectura y poner en valor colecciones de literatura local, mejorando la experiencia de socios, estudiantes y visitantes.

Más de 110 años de historia en Guaymallén

La Biblioteca Pública Municipal Almafuerte fue inaugurada el 5 de septiembre de 1915 y hoy representa uno de los espacios culturales más emblemáticos del departamento.

Su fundador, Tito Laciar, farmacéutico de profesión, comenzó ofreciendo una particular combinación de libros y medicamentos en su propio local, mientras que el nombre “Almafuerte” fue elegido en homenaje al escritor Pedro Bonifacio Palacios.

Con el paso del tiempo y el crecimiento de su patrimonio, la biblioteca pasó por distintos espacios hasta instalarse definitivamente en Villa Nueva en 1928.

Actualmente, es la biblioteca municipal más antigua de Guaymallén y la segunda de Mendoza, con más de 25.000 ejemplares y material bibliográfico que data desde 1900, consolidándose como un espacio activo de encuentro, formación y participación cultural.

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