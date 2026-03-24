Salud Mental en Mendoza: qué enfermedades afectan más a los adolescentes. Imagen creada con IA

La Salud Mental en la provincia de Mendoza dejó de ser un tema exclusivo de los consultorios privados para transformarse en una prioridad de las guardias hospitalarias. Tras el impacto de la pandemia, los adolescentes que llegan al sistema público no solo lo hacen por crisis de angustia, sino por cuadros severos que incluyen autolesiones e intentos de suicidio.

En una entrevista con Sitio Andino, el médico psiquiatra y director de Salud Mental de la provincia, Manuel Vilapriño , desglosó el panorama actual y explicó por qué la biología y el entorno social de Mendoza hoy se entrelazan de forma crítica en la población joven.

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Según Vilapriño, el sistema de salud provincial recibe en la actualidad un espectro muy amplio de pacientes. "Las consultas en el ámbito público y privado van desde procesos de orientación psicopedagógica o crisis vitales propias de la edad, hasta patologías severas que requieren internación", refirió el profesional.

Sin embargo, el centro de la escena lo ocupan los trastornos de ansiedad . "El trastorno de ansiedad generalizada suele empezar entre los 12 y 18 años. Son personas que viven en la incertidumbre y se anticipan negativamente a todo", explicó el funcionario.

El riesgo principal, advirtió, es que al manifestarse a tan temprana edad, suele asimilarse erróneamente como parte de la personalidad del joven, cuando en realidad se trata de un problema de salud tratable.

ansiedad fomo Trastornos de ansiedad y depresión lideran el podio.

Las patologías que dominan la clínica actual

El diagnóstico en los hospitales de Mendoza revela una serie de problemáticas recurrentes que afectan la estabilidad emocional de los menores:

Trastornos del ánimo: cuadros depresivos que inician frecuentemente entre los 15 y 25 años. A menudo son minimizados como simples "crisis de la adolescencia", retrasando el tratamiento adecuado.

Trastornos de la conducta alimentaria: Vilapriño los define como una "epidemia oculta" , con una frecuencia de aparición mucho mayor a la que se percibe socialmente.

Adicciones comportamentales: la irrupción de la ludopatía online (apuestas digitales) se ha sumado con fuerza al histórico problema del consumo de sustancias (drogas o alcohol).

Autolesiones y riesgo suicida: el fenómeno del cutting (autocortes) y los intentos de suicidio son las complicaciones más graves que se observan hoy en las guardias de los hospitales Notti, Carrillo y Paroissien.

ludopatia.jpeg La ludopatía se posiciona al listado de enfermedades tales como la drogadicción o el alcoholismo.

Epigenética: la "huella" del entorno en el cerebro

Uno de los puntos clave para entender este fenómeno es la epigenética. El especialista señaló que el entorno social, el estilo de vida, el bullying o la violencia intrafamiliar dejan una marca en los genes de los adolescentes.

"En una sociedad que está viviendo cada vez peor, eso queda registrado en el cerebro de los jóvenes, que está en pleno crecimiento. Si el entorno es complejo, la posibilidad de que estas enfermedades aparezcan es mucho mayor", describió Vilapriño.

Violencia intrafamiliar 1 El especialista señaló que el entorno social deja una huella en los genes del adolescente.

Una red integral para evitar el colapso

A pesar de las dificultades por la demora en turnos ambulatorios -una realidad que el funcionario reconoció-, Mendoza ha desplegado una Red Integral de Salud Mental para dar respuesta a la demanda.

En los últimos dos años, la provincia aumentó un 50% su dotación de profesionales y pasó de no tener guardias completas a contar con 12 dispositivos activos en hospitales generales.

"El panorama está complicado, pero podría haber explotado", afirmó el director, destacando que el objetivo es fortalecer la detección temprana para evitar consecuencias irreversibles.

hospital pereyra - 297167 En los últimos dos años, la provincia aumentó un 50% su dotación de profesionales.

Recursos y vías de contacto

Para quienes necesiten orientación o asistencia inmediata, la Provincia dispone de los siguientes recursos:

Línea 148 (opción Salud Mental): atención las 24 horas.

Guardias en hospitales generales: atención especializada a partir de los 15 años.

Hospitales Notti y Carrillo: referentes para la atención de niños y adolescentes menores de 15 años.





Guardia, hospital pediátrico, notti.jpg El Notti y el Carrillo, referentes para la atención de menores de 15 años.

Preguntas clave sobre Salud Mental en Mendoza

¿Cuáles son las patologías que más están creciendo entre los adolescentes mendocinos?

Los trastornos de ansiedad (pánico, fobias y ansiedad generalizada) son los más frecuentes y suelen manifestarse entre los 12 y 18 años. Sin embargo, preocupa el aumento de la ludopatía online (apuestas digitales) y los trastornos de la conducta alimentaria, a los que el especialista define como una "epidemia oculta" por su alta prevalencia y baja visibilidad social.

¿Cómo influye el entorno social en la Salud Mental de un joven?

A través de la epigenética. Según Vilapriño, las situaciones de crisis, el bullying o la violencia intrafamiliar dejan una "huella" en los genes de los adolescentes. Si un joven tiene predisposición genética y vive en un entorno complejo, esos genes negativos se expresan, alterando el funcionamiento biológico del cerebro y facilitando la aparición de enfermedades mentales.

¿Qué recursos tiene Mendoza para atender una urgencia de Salud Mental?

La provincia cuenta con una Red Integral que incluye la Línea 148 (opción salud mental) disponible las 24 horas. Además, se han habilitado 12 guardias completas en hospitales generales y se ha capacitado a más de 150 médicos de familia en los centros de salud para detectar casos de manera temprana y evitar que lleguen a situaciones extremas como el intento de suicidio.