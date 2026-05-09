Olas gigantes y vientos de más de 80 km/h: un fuerte temporal azota la Costa Atlántica

Un violento temporal provocado por un ciclón extratropical golpea a la costa bonaerense con olas de hasta siete metros , ráfagas superiores a los 100 kilómetros por hora y serios daños en distintas localidades. El fenómeno obligó a cerrar puertos, suspender actividades y activar operativos de emergencia en gran parte de la Costa Atlántica .

El evento meteorológico se originó a partir de un proceso de ciclogénesis que afectó a distintos puntos del país y derivó en un ciclón extratropical de gran intensidad sobre el litoral marítimo bonaerense . Frente a este escenario, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una doble alerta amarilla por vientos y fenómenos costeros , advirtiendo que las condiciones extremas se mantendrán al menos hasta el mediodía del sábado.

Según el organismo, el temporal combina fuertes ráfagas, intensa actividad marítima y una importante crecida del mar , generando un escenario de riesgo para localidades costeras, puertos y embarcaciones. Las autoridades recomendaron evitar la circulación en zonas cercanas al mar y suspender actividades náuticas y recreativas.

Embed Buenos Aires, #Argentina #ciclón extratropical | La marea por las calles de Monte Hermoso via @SassoGerman pic.twitter.com/TuiasjT9WN — Meteorología Estación bcp (@Estacion_bcp) May 9, 2026

Uno de los puntos más afectados fue Mar del Plata, donde el Consorcio Regional Portuario conformó un comité de emergencia junto a Prefectura Naval y dispuso el cierre total del puerto. Además, quedaron clausuradas las escolleras norte y sur ante la violencia del oleaje, que comenzó a intensificarse durante la noche del viernes.

La situación también encendió las alarmas en Necochea. Allí, las ráfagas alcanzaron velocidades de entre 80 y 100 kilómetros por hora, provocando inundaciones y complicaciones en distintos accesos. Como consecuencia, la Ruta 288 debió ser cerrada por encontrarse anegada e intransitable.

En Monte Hermoso, el avance del mar sorprendió a vecinos y turistas cuando el agua ingresó varias cuadras dentro de la ciudad y dejó amplios sectores sin suministro eléctrico. Debido a la magnitud del fenómeno, las clases fueron suspendidas y continúan las tareas preventivas mientras persiste la alerta meteorológica.

Pinamar y Miramar también registraron importantes complicaciones. En ambas localidades hubo calles anegadas, caída de árboles y actividades paralizadas por el fuerte viento. En Miramar, incluso, las ráfagas superaron los 70 kilómetros por hora y obligaron a reforzar las medidas de prevención.

Ciclón extratropical 2026 - Costa atlántica (1) El fuerte temporal también impactó en otras zonas del interior. Foto: gentileza

En paralelo, la Agencia Federal de Emergencias emitió una advertencia especial por la crecida del nivel del mar y señaló como zonas críticas a Puerto Ingeniero White, Puerto Belgrano y Puerto Rosales. El organismo alertó sobre “condiciones severas” especialmente en la ría de Bahía Blanca y en el tramo costero comprendido entre Monte Hermoso y Necochea.

De acuerdo con las previsiones oficiales, Villa Gesell y Punta Alta podrían convertirse en las localidades más castigadas durante las próximas horas, debido a la persistencia de las fuertes ráfagas y el intenso oleaje que afecta a toda la región costera.

Fuente: NA.