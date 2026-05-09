9 de mayo de 2026
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Temporal

Olas gigantes y vientos de más de 80 km/h: un fuerte temporal azota la Costa Atlántica

Un ciclón extratropical destruyó balnearios en Buenos Aires y provocó cortes de luz y rescates. Ante la doble alerta amarilla emitida por el Servicio Meteorológico Nacional, suspendieron todo tipo de actividades cerca de la costa.

Olas gigantes y vientos de más de 80 km/h: un fuerte temporal azota la Costa Atlántica

Olas gigantes y vientos de más de 80 km/h: un fuerte temporal azota la Costa Atlántica

Foto: NA
Por Sitio Andino Sociedad

Un violento temporal provocado por un ciclón extratropical golpea a la costa bonaerense con olas de hasta siete metros, ráfagas superiores a los 100 kilómetros por hora y serios daños en distintas localidades. El fenómeno obligó a cerrar puertos, suspender actividades y activar operativos de emergencia en gran parte de la Costa Atlántica.

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Doble alerta amarrilla por un ciclón extratropical: graves incidentes en la Costa Atlántica

El evento meteorológico se originó a partir de un proceso de ciclogénesis que afectó a distintos puntos del país y derivó en un ciclón extratropical de gran intensidad sobre el litoral marítimo bonaerense. Frente a este escenario, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una doble alerta amarilla por vientos y fenómenos costeros, advirtiendo que las condiciones extremas se mantendrán al menos hasta el mediodía del sábado.

Según el organismo, el temporal combina fuertes ráfagas, intensa actividad marítima y una importante crecida del mar, generando un escenario de riesgo para localidades costeras, puertos y embarcaciones. Las autoridades recomendaron evitar la circulación en zonas cercanas al mar y suspender actividades náuticas y recreativas.

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Uno de los puntos más afectados fue Mar del Plata, donde el Consorcio Regional Portuario conformó un comité de emergencia junto a Prefectura Naval y dispuso el cierre total del puerto. Además, quedaron clausuradas las escolleras norte y sur ante la violencia del oleaje, que comenzó a intensificarse durante la noche del viernes.

La situación también encendió las alarmas en Necochea. Allí, las ráfagas alcanzaron velocidades de entre 80 y 100 kilómetros por hora, provocando inundaciones y complicaciones en distintos accesos. Como consecuencia, la Ruta 288 debió ser cerrada por encontrarse anegada e intransitable.

En Monte Hermoso, el avance del mar sorprendió a vecinos y turistas cuando el agua ingresó varias cuadras dentro de la ciudad y dejó amplios sectores sin suministro eléctrico. Debido a la magnitud del fenómeno, las clases fueron suspendidas y continúan las tareas preventivas mientras persiste la alerta meteorológica.

Pinamar y Miramar también registraron importantes complicaciones. En ambas localidades hubo calles anegadas, caída de árboles y actividades paralizadas por el fuerte viento. En Miramar, incluso, las ráfagas superaron los 70 kilómetros por hora y obligaron a reforzar las medidas de prevención.

Ciclón extratropical 2026 - Costa atlántica (1)
El fuerte temporal también impactó en otras zonas del interior.

El fuerte temporal también impactó en otras zonas del interior.

En paralelo, la Agencia Federal de Emergencias emitió una advertencia especial por la crecida del nivel del mar y señaló como zonas críticas a Puerto Ingeniero White, Puerto Belgrano y Puerto Rosales. El organismo alertó sobre “condiciones severas” especialmente en la ría de Bahía Blanca y en el tramo costero comprendido entre Monte Hermoso y Necochea.

De acuerdo con las previsiones oficiales, Villa Gesell y Punta Alta podrían convertirse en las localidades más castigadas durante las próximas horas, debido a la persistencia de las fuertes ráfagas y el intenso oleaje que afecta a toda la región costera.

Fuente: NA.

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