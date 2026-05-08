Nahuel Gallo rompió el silencio y contó las torturas que sufrió en Venezuela

Tras más de un año de silencio y una angustia que mantuvo en vilo a su familia en Argentina, Nahuel Gallo decidió contar por primera vez los detalles de su detención en Venezuela . El gendarme argentino, que permaneció 448 días en cautiverio bajo el régimen de Nicolás Maduro , relató cómo un viaje que parecía rutinario se transformó en una pesadilla de aislamiento y maltratos.

El hecho se remonta al 8 de diciembre de 2024. Gallo tenía previsto cruzar la frontera desde Cúcuta (Colombia) hacia Venezuela. Según explicó durante una entrevista televisiva, al llegar a las oficinas de Migraciones fue interceptado por agentes de civil que, sin identificarse, lo sometieron a un interrogatorio exhaustivo.

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A pesar de tener toda su documentación en regla y los dólares necesarios para su estadía, el interés de los agentes de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) se centró exclusivamente en su teléfono celular.

Nahuel Gallo contó por primera vez detalles sobre los 448 días de cautiverio: “Pensé en quitarme la vida” En diálogo con Carolina Amoroso, contó cómo empezó su pesadilla en la frontera colombo-venezolana y los golpes que recibió. La nota completa se podrá ver mañana a las 14. pic.twitter.com/Jt1Gs8Sqp8

"Querían ver si hablaba mal de su Presidente", recordó Gallo. El agente que lo interrogaba realizó búsquedas por palabras clave en sus chats privados. Mientras que el nombre "Chávez" no arrojó resultados, la palabra "Maduro" desató la violencia.

En un chat privado con su esposa, Gallo había comentado la situación política y social del país caribeño. "Me dijo que yo hablaba mal de su Presidente, que quién era yo para decir eso. Le dije que era una conversación privada con mi mujer, pero no les importó", señaló el gendarme.

El detonante fue su profesión: Nahuel Gallo, el gendarme detenido en Venezuela

Inicialmente, Gallo intentó resguardar su profesión afirmando que trabajaba en la Aduana argentina. Sin embargo, tras una revisión más profunda del dispositivo, los agentes hallaron una fotografía que confirmaba su pertenencia a la Gendarmería Nacional.

"Ahí ya me trataban diferente. Me esposaron los pies y las manos. Se enojaron porque les había mentido", relató. A partir de ese momento, los golpes se intensificaron y le cubrieron la cabeza, iniciando un proceso de detención arbitraria que duraría más de un año.

nahuel gallo, venezuela, gendarme Nahuel Gallo al regresar a su país.

Gallo describió el tiempo en cautiverio como un periodo de tortura física y psicológica. La falta de comunicación con su familia y el encierro absoluto en celdas de castigo lo llevaron a situaciones límite.

Aislamiento total: durante gran parte de su detención, no tuvo contacto con el mundo exterior ni supo del bienestar de su bebé y su esposa.

durante gran parte de su detención, no tuvo contacto con el mundo exterior ni supo del bienestar de su bebé y su esposa. Hostilidad por nacionalidad: Gallo denunció que los golpes eran frecuentes "por ser gendarme o por ser argentino".

Gallo denunció que los golpes eran frecuentes "por ser gendarme o por ser argentino". Impacto psicológico: en un pasaje crudo de la entrevista, confesó que el encierro y la incertidumbre lo llevaron a considerar lo peor: "Siempre me preguntan si quise quitarme la vida. Y la respuesta es que lo había pensado".

NAHUEL GALLO Durante la detención, la familia solo tuvo acceso a esta foto para conocer su estado.

Hoy, tras haber recuperado la libertad y regresado al país, Nahuel Gallo busca Justicia. Ya presentó denuncias formales por las torturas sufridas, para intentar cerrar un capítulo que, según sus propias palabras, le genera un profundo dolor recordar, pero que considera necesario contar para que el mundo conozca la realidad de las prisiones bajo el mando de la DGCIM.