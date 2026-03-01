1 de marzo de 2026
{}
Sitio Andino
Finalizó la espera

Liberaron en Venezuela al gendarme argentino Nahuel Gallo y regresa al país

Nahuel Gallo estaba detenido desde el 8 de diciembre del 2024. Tras 448 días de detención fue liberado y ya viaja a la Argentina para reencontrarse con su familia.

Nahuel Gallo recuperó la libertad

Nahuel Gallo recuperó la libertad

Por Sitio Andino Sociedad

Tras meses de incertumbre y reclamos de sus familias, fue liberado en Venezuela el argentinos Nahuel Gallo. El gendarme argentino había generado preocupación tanto a nivel familiar como diplomático. Había sido detenido ilegalmente el 8 de diciembre del 2024. Estuvo 448 días privado de su libertad en la cárcel de El Rodeo I.

Según informó Noticias Argentinas, el diálogo entre Argentina y Venezuela permitió la liberación de Gallo, la cual se realizó a través de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), mediante gestiones concretas entre Claudio “Chiqui” Tapia y Jorge Giménez, presidente de la Asociación de Fútbol Venezolana.

Lee además
Nahuel Gallo lleva 445 días detenido en Venezuela. 
mirá el video

Sigue preso en Venezuela: el emotivo momento que vivió la esposa de Nahuel Gallo
Gallo cumple actualmente más de 440 días de detención
El Rodeo I

Nahuel Gallo se sumó a una huelga de hambre en Venezuela junto a más de 200 presos políticos
Embed

Tras darse a conocer la noticia de su liberación, Maria Alexandra Gómez, esposa del gendarme argentino escribió: "Acabo de hablar con Nahuel Gallo y puedo informarles que ya está volando hacia la Argentina. Estamos profundamente emocionados".

El regreso de Nahuel Gallo a la Argentina

La noticia fue confirmada por un mensaje en la cuenta oficial de X de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA). En un comunicado oficial agradecieron a la Presidenta de Venezuela Delcy Rodríguez "por su sensibilidad y disposición para atender esta situación".

Embed

"El deporte también puede ser un puente efectivo para el entendimiento y la cooperación para una acción humanitaria de esta envergadura", escribieron.

El suboficial Nahuel Gallo, integrante de la Gendarmería Nacional Argentina, está de regreso a la Argentina acompañado por un comité de la AFA, aunque Tapia no formará parte de la delegación, ya que días atrás la Justicia le impuso una prohibición de salida del país.

Gallo, permaneció 448 días privado de su libertad en El Rodeo I, una cárcel de máxima seguridad en Venezuela controlada por la contrainteligencia militar de ese país. Su detención fue calificada por el Gobierno argentino como una desaparición forzada, y el caso generó una fuerte tensión diplomática en un contexto de ruptura total de relaciones entre ambos países.

El caso de Nahuel Gallo

El 8 de diciembre de 2024, Nahuel Gallo fue arrestado al intentar ingresar a Venezuela por uno de los puentes internacionales que conectan ese país con Colombia. El gendarme había partido desde Mendoza con destino a Caracas, donde lo esperaban su esposa y su pequeño hijo para pasar las fiestas.

NAHUEL GALLO
El 8 de diciembre de 2024, Nahuel Gallo fue arrestado al intentar ingresar a Venezuela

El 8 de diciembre de 2024, Nahuel Gallo fue arrestado al intentar ingresar a Venezuela

Desde ese momento, su familia denunció que el argentino estaba incomunicado dentro de la Dirección General de Contrainteligencia Militar de ese país. Desde la cartera de seguridad venezolana, comunicaron en aquel momento que Gallo fue detenido por estar acusado de "ser un presunto espía de nuestro gobierno”.

Lo único que nosotros sabemos de Nahuel es todo extraoficial. Nosotros no tenemos ningún tipo de información oficial por parte del Gobierno de Venezuela. Nunca la hubo”, afirmó Gómez en diálogo con Sitio Andino en una entrevista exclusiva.

El impacto en la familia

Desde el primer momento, María sostuvo que su esposo es víctima de una desaparición forzada, lo que constituye un crimen de lesa humanidad. También contó que recibió acompañamiento por parte de Gendarmería Nacional y de la ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, desde su regreso a la Argentina.

Nahuel Gallo.jpg
María sostuvo que su esposo es víctima de una desaparición forzada, lo que constituye un crimen de lesa humanidad

María sostuvo que su esposo es víctima de una desaparición forzada, lo que constituye un crimen de lesa humanidad

Nahuel Gallo es padre de un niño pequeño, quien lo extraña y lo necesita. María, convertida en sostén del hogar, afirmó que su mayor motivación es la familia: "Sé que Nahuel se mantiene fuerte porque yo nunca he dejado de luchar por él", expresó.

Las repercusiones tras la liberación de Nahuel Gallo

El Ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Pablo Quirno manifestó mediante X que "la República Argentina expresa su reconocimiento por las múltiples gestiones realizadas por países aliados que contribuyeron a ejercer la presión internacional necesaria para lograr su liberación".

Embed

Y resaltó: "Asimismo, la República Argentina continúa exigiendo al régimen venezolano la inmediata liberación del ciudadano argentino Germán Giuliani, así como de todas las personas privadas de su libertad por razones políticas".

Por su parte, la Senadora Nacional y ex Ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, también celebró la liberación de Nahuel Gallo en su cuenta oficial de X. "Esta victoria es de todos los que lucharon por su libertad, en cada una de sus formas", escribió.

Embed

Temas
Seguí leyendo

Resultados del Quini 6 hoy domingo 1 de marzo: números ganadores del sorteo 3352

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1343 del domingo 1 de marzo

El mapa de la licencia de conducir en Argentina: a qué edad se puede manejar según cada provincia

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2417 y números ganadores del domingo 1 de marzo

Te mostramos como será el futuro hotel cuatro estrellas superior que tendrá Mendoza

Tormentas fuertes e inusuales en Mendoza: ¿estamos preparados para este tipo de riesgos?

Espejos de agua en Mendoza: dónde hay guardavidas y en qué zonas está permitido bañarse

Descubrí cómo el viento Zonda impacta directamente en tu salud mental

LO QUE SE LEE AHORA
Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2417 y números ganadores del domingo 1 de marzo.
Juegos de azar

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2417 y números ganadores del domingo 1 de marzo

Las Más Leídas

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2417 y números ganadores del domingo 1 de marzo.
Juegos de azar

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2417 y números ganadores del domingo 1 de marzo

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1343 del domingo 1 de marzo.
Juegos de azar

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1343 del domingo 1 de marzo

Resultados del Quini 6 hoy domingo 1 de marzo: números ganadores del sorteo 3352.
Juegos de azar

Resultados del Quini 6 hoy domingo 1 de marzo: números ganadores del sorteo 3352

Así lucirá el futuro hotel proyectado en Malargüe.
La importancia de la inversión privada

Te mostramos como será el futuro hotel cuatro estrellas superior que tendrá Mendoza

Tras la alianza electoral entre Cambia Mendoza y La Libertad Avanza, el partido de Milei decidió armar bloques propios en la Legislatura y los Concejos Deliberantes. 
juntos pero no amontonados

El nuevo mapa político de Mendoza: La Libertad Avanza se independiza y el sector de Petri define su estrategia