Liberaron en Venezuela al gendarme argentino Nahuel Gallo y regresa al país

Tras meses de incertumbre y reclamos de sus familias, fue liberado en Venezuela el argentinos Nahuel Gallo . El gendarme argentino había generado preocupación tanto a nivel familiar como diplomático. Había sido detenido ilegalmente el 8 de diciembre del 2024. Estuvo 448 días privado de su libertad en la cárcel de El Rodeo I .

Según informó Noticias Argentinas, el diálogo entre Argentina y Venezuela permitió la liberación de Gallo , la cual se realizó a través de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) , mediante gestiones concretas entre Claudio “Chiqui” Tapia y Jorge Giménez , presidente de la Asociación de Fútbol Venezolana.

El Rodeo I Nahuel Gallo se sumó a una huelga de hambre en Venezuela junto a más de 200 presos políticos

mirá el video Sigue preso en Venezuela: el emotivo momento que vivió la esposa de Nahuel Gallo

Tras darse a conocer la noticia de su liberación, Maria Alexandra Gómez , esposa del gendarme argentino escribió: "Acabo de hablar con Nahuel Gallo y puedo informarles que ya está volando hacia la Argentina. Estamos profundamente emocionados ".

Acabo de hablar con Nahuel Gallo y puedo informarles que ya está volando hacia la Argentina. Estamos profundamente emocionados. Víctor podrá abrazar a su papá en pocas horas. Gracias a todos por estar pendientes.

La noticia fue confirmada por un mensaje en la cuenta oficial de X de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA). En un comunicado oficial agradecieron a la Presidenta de Venezuela Delcy Rodríguez "por su sensibilidad y disposición para atender esta situación".

"El deporte también puede ser un puente efectivo para el entendimiento y la cooperación para una acción humanitaria de esta envergadura", escribieron.

El suboficial Nahuel Gallo, integrante de la Gendarmería Nacional Argentina, está de regreso a la Argentina acompañado por un comité de la AFA, aunque Tapia no formará parte de la delegación, ya que días atrás la Justicia le impuso una prohibición de salida del país.

Gallo, permaneció 448 días privado de su libertad en El Rodeo I, una cárcel de máxima seguridad en Venezuela controlada por la contrainteligencia militar de ese país. Su detención fue calificada por el Gobierno argentino como una desaparición forzada, y el caso generó una fuerte tensión diplomática en un contexto de ruptura total de relaciones entre ambos países.

El caso de Nahuel Gallo

El 8 de diciembre de 2024, Nahuel Gallo fue arrestado al intentar ingresar a Venezuela por uno de los puentes internacionales que conectan ese país con Colombia. El gendarme había partido desde Mendoza con destino a Caracas, donde lo esperaban su esposa y su pequeño hijo para pasar las fiestas.

NAHUEL GALLO El 8 de diciembre de 2024, Nahuel Gallo fue arrestado al intentar ingresar a Venezuela

Desde ese momento, su familia denunció que el argentino estaba incomunicado dentro de la Dirección General de Contrainteligencia Militar de ese país. Desde la cartera de seguridad venezolana, comunicaron en aquel momento que Gallo fue detenido por estar acusado de "ser un presunto espía de nuestro gobierno”.

“Lo único que nosotros sabemos de Nahuel es todo extraoficial. Nosotros no tenemos ningún tipo de información oficial por parte del Gobierno de Venezuela. Nunca la hubo”, afirmó Gómez en diálogo con Sitio Andino en una entrevista exclusiva.

El impacto en la familia

Desde el primer momento, María sostuvo que su esposo es víctima de una desaparición forzada, lo que constituye un crimen de lesa humanidad. También contó que recibió acompañamiento por parte de Gendarmería Nacional y de la ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, desde su regreso a la Argentina.

Nahuel Gallo.jpg María sostuvo que su esposo es víctima de una desaparición forzada, lo que constituye un crimen de lesa humanidad

Nahuel Gallo es padre de un niño pequeño, quien lo extraña y lo necesita. María, convertida en sostén del hogar, afirmó que su mayor motivación es la familia: "Sé que Nahuel se mantiene fuerte porque yo nunca he dejado de luchar por él", expresó.

Las repercusiones tras la liberación de Nahuel Gallo

El Ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Pablo Quirno manifestó mediante X que "la República Argentina expresa su reconocimiento por las múltiples gestiones realizadas por países aliados que contribuyeron a ejercer la presión internacional necesaria para lograr su liberación".

Embed LIBERACIÓN DEL CIUDADANO ARGENTINO NAHUEL AGUSTÍN GALLO



La República Argentina confirma que el ciudadano argentino Nahuel Agustín Gallo, Cabo Primero de la Gendarmería Nacional, quien se encontraba en situación de desaparición forzada desde el 8 de diciembre de 2024, ha sido… — Pablo Quirno (@pabloquirno) March 1, 2026

Y resaltó: "Asimismo, la República Argentina continúa exigiendo al régimen venezolano la inmediata liberación del ciudadano argentino Germán Giuliani, así como de todas las personas privadas de su libertad por razones políticas".

Por su parte, la Senadora Nacional y ex Ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, también celebró la liberación de Nahuel Gallo en su cuenta oficial de X. "Esta victoria es de todos los que lucharon por su libertad, en cada una de sus formas", escribió.