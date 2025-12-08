8 de diciembre de 2025
{}
Sitio Andino
Exigen respuestas

A un año de la detención de Nahuel Gallo en Venezuela, el caso sigue sin resolverse: qué dijo su esposa

Se cumple un año de la detención de Nahuel Gallo. Su esposa, María Gómez asegura que el gendarme argentino "está bien, pero cansado".

Su esposa dialogó con Sitio Andino y relató cuál es la situación actual del gendarme

Su esposa dialogó con Sitio Andino y relató cuál es la situación actual del gendarme

 Por Carla Canizzaro

El 8 de diciembre de 2024, Nahuel Gallo fue arrestado cuando intentaba ingresar a Venezuela por uno de los puentes internacionales que conectan ese país con Colombia. El gendarme había partido desde Mendoza rumbo a Caracas, donde lo esperaban su esposa y su pequeño hijo para pasar las fiestas. Está detenido en la cárcel El Rodeo 1, uno de los lugares de máxima autoridad.

Detención, acusaciones y tensión diplomática

Desde el momento de su arresto, la familia denunció que el argentino estaba incomunicado dentro de la Dirección General de Contrainteligencia Militar de Venezuela. En aquel entonces, desde la cartera de Seguridad venezolana informaron que Gallo había sido detenido por estar acusado de "ser un presunto espía del gobierno".

Lee además
Matias Morales fue detenido en San Juan por la Policía de Mendoza
Avanza la investigación

Cayó el dueño de Ok Eventos en San Juan, acusado de presuntas estafas vinculadas a cenas de egresados
Robó sillas de una conocida heladería de Ciudad y terminó aprehendido en Plaza Independencia.
Ojos en alerta

Robó sillas de una conocida heladería de Ciudad y terminó aprehendido en Plaza Independencia
gallo.jpeg
El régimen chavista difundió videos y fotos de Gallo caminando y vestido con un uniforme de color celeste

El régimen chavista difundió videos y fotos de Gallo caminando y vestido con un uniforme de color celeste

El caso generó una fuerte tensión entre los presidentes Javier Milei y Nicolás Maduro. Mientras el mandatario argentino calificó la detención como un "secuestro" y denunció una "flagrante violación de los derechos humanos", Maduro sostuvo que Gallo habría ingresado al país con la intención de atentar contra la vicepresidenta Delcy Rodríguez, una acusación que tomó por sorpresa.

Un año sin información oficial

A un año de su desaparición, su esposa María Alexandra Gómez dialogó con Sitio Andino y relató cuál es la situación actual del gendarme argentino. "No sabemos absolutamente nada. Lo último que supe de Nahuel fue por un extranjero liberado hace casi un mes. Está bien dentro de todo, se mantiene fuerte pero cansado", afirmó.

nahuel gallo gendarme venezuela.jpg

"A Nahuel no le han respetado el derecho a comunicarse con su familia ni a recibir ayuda consular"

Meses atrás, Gómez ya había señalado a este medio que nunca recibieron información oficial por parte del Gobierno venezolano. Hoy, un año después, la situación continúa sin cambios: "A Nahuel no le han respetado el derecho a comunicarse con su familia ni a recibir ayuda consular. Sigue en desaparición forzada", explicó.

El impacto en la familia

Desde el primer momento, María sostuvo que su esposo es víctima de una desaparición forzada, lo que constituye un crimen de lesa humanidad. También contó que recibió acompañamiento por parte de Gendarmería Nacional y de la ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, desde su regreso a la Argentina.

Nahuel Gallo es padre de un niño pequeño, quien lo extraña y lo necesita. María, convertida en sostén del hogar, afirmó que su mayor motivación es la familia: "Sé que Nahuel se mantiene fuerte porque yo nunca he dejado de luchar por él", expresó.

Estoy muy cansada, estoy muy mal. Me siento frustrada Estoy muy cansada, estoy muy mal. Me siento frustrada

Pese a su fortaleza, María reconoció cómo se siente hoy, tras un año sin novedades sobre su esposo: "Estoy muy cansada, estoy muy mal. Me siento frustrada, triste de que lleguemos a un año de esta pesadilla. Pero confío en Dios y en que pronto acabará tanta maldad", manifestó.

nahuel gallo.jpeg
María reconoció cómo se siente hoy, tras un año sin novedades sobre su esposo

María reconoció cómo se siente hoy, tras un año sin novedades sobre su esposo

A un año de la detención y desaparición de Nahuel Gallo, el caso continúa envuelto en silencio oficial y denuncias por violaciones a los derechos humanos. Mientras las autoridades venezolanas no brindan respuestas y el conflicto diplomático permanece latente, su familia sostiene una lucha incansable por obtener información y garantizar su regreso.

La incertidumbre persiste, pero también la esperanza de que la presión internacional y el acompañamiento institucional permitan finalmente esclarecer su paradero y poner fin a una situación que ya se ha prolongado demasiado.

Temas
Seguí leyendo

La Policía concretó la detención de un hombre que vendía luminarias públicas robadas en redes sociales

Cinco personas desaparecidas en Alta Montaña: dos casos simultáneos activan operativos de búsqueda

A 10 años del homicidio del policía Ariel Tobares: reconstrucción del caso y la condena final

Las rutas más transitadas de Mendoza: cuáles son y qué precauciones tomar para evitar accidentes viales

Luján de Cuyo: cuatro personas resultan heridas tras el vuelco de un auto en el Corredor del Oeste

Tercer accidente en alta montaña: un auto impactó a una camioneta detenida en Horcones

Un joven chocó contra un poste en Las Heras tras quedarse dormido al volante

Imputan por homicidio con dolo eventual al conductor que causó la muerte de una menor en Malargüe

Las Más Leídas

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1331 del domingo 7 de diciembre
Lotería de Santa Fe

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1331 del domingo 7 de diciembre

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2405 y números ganadores del domingo 7 de diciembre
Juegos de azar

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2405 y números ganadores del domingo 7 de diciembre

Riego, lavado y conexiones clandestinas: así quedan las multas por uso indebido del agua.
Control hídrico

Mal uso del agua: cuánto deberán pagar en multas por derroche en Mendoza

Resultados del Quini 6 hoy domingo 7 de diciembre: números ganadores del sorteo 3328
Juegos de azar

Resultados del Quini 6 hoy domingo 7 de diciembre: números ganadores del sorteo 3328

Cinco personas desaparecidas en Alta Montaña: dos casos simultáneos activan operativos de búsqueda.
Valle de Uco

Cinco personas desaparecidas en Alta Montaña: dos casos simultáneos activan operativos de búsqueda

Te Puede Interesar

Operativo en alta montaña: intensifican el rastrillaje de búsqueda de cinco personas desaparecidas en Mendoza.
Final Feliz

Operativo en Alta Montaña: encontraron a las cinco personas desaparecidas en Mendoza

Por Natalia Mantineo
PSJ Cobre Mendocino: el proyecto que puede abrir una nueva etapa productiva en Mendoza
OPORTUNIDADES Y DESAFÍOS

PSJ Cobre Mendocino: el proyecto que puede abrir una nueva etapa productiva en Mendoza

Por Cecilia Zabala
Su esposa dialogó con Sitio Andino y relató cuál es la situación actual del gendarme
Exigen respuestas

A un año de la detención de Nahuel Gallo, el caso sigue sin resolverse: qué dijo su esposa

Por Carla Canizzaro