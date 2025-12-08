A un año de la detención de Nahuel Gallo en Venezuela, el caso sigue sin resolverse: qué dijo su esposa

Su esposa dialogó con Sitio Andino y relató cuál es la situación actual del gendarme

El 8 de diciembre de 2024 , Nahuel Gallo fue arrestado cuando intentaba ingresar a Venezuela por uno de los puentes internacionales que conectan ese país con Colombia. El gendarme había partido desde Mendoza rumbo a Caracas , donde lo esperaban su esposa y su pequeño hijo para pasar las fiestas. Está detenido en la cárcel El Rodeo 1 , uno de los lugares de máxima autoridad.

Desde el momento de su arresto, la familia denunció que el argentino estaba incomunicado dentro de la Dirección General de Contrainteligencia Militar de Venezuela. En aquel entonces, desde la cartera de Seguridad venezolana informaron que Gallo había sido detenido por estar acusado de "ser un presunto espía del gobierno" .

El caso generó una fuerte tensión entre los presidentes Javier Milei y Nicolás Maduro . Mientras el mandatario argentino calificó la detención como un "secuestro" y denunció una "flagrante violación de los derechos humanos" , Maduro sostuvo que Gallo habría ingresado al país con la intención de atentar contra la vicepresidenta Delcy Rodríguez , una acusación que tomó por sorpresa.

El régimen chavista difundió videos y fotos de Gallo caminando y vestido con un uniforme de color celeste

A un año de su desaparición, su esposa María Alexandra Gómez dialogó con Sitio Andino y relató cuál es la situación actual del gendarme argentino. " No sabemos absolutamente nada. Lo último que supe de Nahuel fue por un extranjero liberado hace casi un mes. Está bien dentro de todo, se mantiene fuerte pero cansado" , afirmó.

Meses atrás, Gómez ya había señalado a este medio que nunca recibieron información oficial por parte del Gobierno venezolano. Hoy, un año después, la situación continúa sin cambios: "A Nahuel no le han respetado el derecho a comunicarse con su familia ni a recibir ayuda consular. Sigue en desaparición forzada", explicó.

El impacto en la familia

Desde el primer momento, María sostuvo que su esposo es víctima de una desaparición forzada, lo que constituye un crimen de lesa humanidad. También contó que recibió acompañamiento por parte de Gendarmería Nacional y de la ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, desde su regreso a la Argentina.

Nahuel Gallo es padre de un niño pequeño, quien lo extraña y lo necesita. María, convertida en sostén del hogar, afirmó que su mayor motivación es la familia: "Sé que Nahuel se mantiene fuerte porque yo nunca he dejado de luchar por él", expresó.

Pese a su fortaleza, María reconoció cómo se siente hoy, tras un año sin novedades sobre su esposo: "Estoy muy cansada, estoy muy mal. Me siento frustrada, triste de que lleguemos a un año de esta pesadilla. Pero confío en Dios y en que pronto acabará tanta maldad", manifestó.

A un año de la detención y desaparición de Nahuel Gallo, el caso continúa envuelto en silencio oficial y denuncias por violaciones a los derechos humanos. Mientras las autoridades venezolanas no brindan respuestas y el conflicto diplomático permanece latente, su familia sostiene una lucha incansable por obtener información y garantizar su regreso.

La incertidumbre persiste, pero también la esperanza de que la presión internacional y el acompañamiento institucional permitan finalmente esclarecer su paradero y poner fin a una situación que ya se ha prolongado demasiado.