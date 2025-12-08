8 de diciembre de 2025
Sitio Andino
Fin del misterio

Los mendocinos acusados de robar en Miami rompieron el silencio y aseguraron ser inocentes

Fueron detenidos por el robo en varios locales de un importante shopping de Miami. Advirtieron que fueron víctimas de una persecusión mediática y social.

 Por Natalia Mantineo

Tras el revuelo mediático generado por su detención en un reconocido shopping de Miami, los cinco mendocinos acusados de robo rompieron el silencio. Acompañados por su abogado, Roberto Castillo, Diego Luis Xiccato, Mauricio Ariel Aparo Orlando, Sebastián Luis Moyano, Manuel Zuloaga Arenas y Juan Pablo Rúa regresaron a la provincia y ofrecieron su versión de los hechos.

Robo en Miami: la versión de los detenidos

Los cinco mendocinos involucrados en el robo en un shopping en Miami quisieron romper el silencio para lavar su imagen ante la sociedad. Si bien todos estuvieron dispuestos a hablar, no pudieron profundizar en los detalles del caso debido a que la investigación en Estados Unidos sigue abierta, sin embargo, todos negaron haber cometido un robo.

"Solo salgo a hablar y aclarar que ninguno de nosotros, y hablo también por mí, hemos cometido algún robo, yo no robo," afirmó Juan Pablo Rúa, uno de los implicados, asegurando no tener causas penales en Argentina ni en el exterior.

Rúa calificó lo sucedido como una "situación confusa" sobre unas prendas y una alarma que sonó. Explicó que la falta de dominio del inglés dificultó la comunicación con las fuerzas de seguridad estadounidenses.

Los investigados del robo advirtieron, además, que el uso de valijas para guardar compras en malls grandes es una práctica habitual entre quienes viajan, lo que llevó a que la mercadería, con sus respectivos tickets de compra, se mezclara. Según la versión contada por los mendocinos, la confusión se centró en "dos o tres prendas" que no pudieron ser justificadas con el comprobante en el momento de la detención.

El proceso judicial y la crítica al tratamiento mediático

Por su parte, Roberto Castillo explicó que la acusación de "organización criminal" se construyó cuando la policía, tras la alarma que le sonó a Diego Zicato, encontró la ropa de los cinco en las valijas sin poder acreditar todas las compras.

Situación judicial en EE. UU.:

  • Actualmente, solo existe un reporte policial y un "estado de sospecha".

  • La lectura formal de los hechos ante el fiscal en la Florida está programada para el 29 de enero.

  • Los acusados no tienen que regresar a Estados Unidos, el proceso será manejado por su abogado en ese país, el Dr. Najib.

Asimismo, Castillo fue especialmente crítico con la prensa y la sociedad, señalando que se ha invertido la carga de la prueba: "Para la sociedad ellos ya son culpables, ya son delincuentes, ya son mecheros. Y por eso es que ellos salen a hablar el día de hoy."

Robo en Miami: indignación por la estigmatización

Ya sobre el cierre de la nota brindada, los mendocinos acusados defendieron su condición de trabajadores. "Todos trabajamos en actividades lícitas", expresaron.

"Somos gente bien, gente trabajadora. Mucha gente nos conoce acá en Mendoza y pueden dar fe de eso", expresó Juan Manuel.

Por su parte, Castillo repudió la postura de la Embajada de Estados Unidos, que a su criterio se sumó a la "campaña de estigmatización y difamación" al postear un mensaje con el titular "¿Te parece gracioso robar en un shopping?", recordando que rige la presunción de inocencia.

"Me parece un despropósito y me parece que la pena que ellos están pagando en términos sociales es incluso superior," concluyó Castillo, enfatizando que la condena social que reciben es "irreparable".

Fin del misterio

Los mendocinos acusados de robar en Miami rompieron el silencio y aseguraron ser inocentes

