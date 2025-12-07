7 de diciembre de 2025
{}
Luján de Cuyo: cuatro personas resultan heridas tras el vuelco de un auto en el Corredor del Oeste

Un auto volcó de madrugada en el Corredor del Oeste, en la zona de Luján de Cuyo, y cayó a un canal. Dos mujeres sufrieron lesiones.

Un Fiat Cronos volcó de madrugada en Luján de Cuyo y terminó en un canal.

Foto: Cristian Lozano
 Por Celeste Funes

Un vehículo protagonizó un accidente en el Corredor del Oeste, en Luján de Cuyo, donde cuatro personas quedaron atrapadas tras el vuelco del rodado. Varias unidades de emergencia acudieron para rescatar a los ocupantes y asistir a los lesionados.

Impactante vuelco en Luján de Cuyo: bomberos rescatan a cuatro personas atrapadas

El hecho se registró alrededor de la 01:30 en el Corredor del Oeste, a unos 600 metros al norte de Panamericana. En ese lugar, un Fiat Cronos con cuatro ocupantes volcó y cayó dentro de un canal, lo que dejó a sus pasajeros atrapados en el interior del vehículo.

Tras un llamado a la línea de emergencias, efectivos de la Comisaría 30, junto con bomberos, se desplazaron hasta el lugar. Luego de las maniobras de rescate lograron retirar al conductor, identificado como L.A.G.A., de 38 años, y a sus acompañantes M.M. (29), J.M.M. (36) y M.B.M. (26).

El SEC diagnosticó traumatismo facial a la mujer de 29 años, mientras que la joven de 26 presentó traumatismo dorsolumbar y luxación de hombro derecho, por lo que fue derivada al Hospital Lagomaggiore. En tanto, personal de Tránsito realizó el dosaje de alcohol al conductor, cuyo resultado fue 0.0 g/L.

Las autoridades continúan investigando las causas del siniestro.

