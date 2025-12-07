Luján de Cuyo: cuatro personas resultan heridas tras el vuelco de un auto en el Corredor del Oeste

Un Fiat Cronos volcó de madrugada en Luján de Cuyo y terminó en un canal.

Un vehículo protagonizó un accidente en el Corredor del Oeste , en Luján de Cuyo , donde cuatro personas quedaron atrapadas tras el vuelco del rodado. Varias unidades de emergencia acudieron para rescatar a los ocupantes y asistir a los lesionados.

Las fotos y el video Impactante incendio de un colectivo en la Ruta 40: todos los pasajeros lograron evacuar

En El Carrizal Tragedia en un camping de Luján de Cuyo: un hombre murió ahogado

El hecho se registró alrededor de la 01:30 en el Corredor del Oeste , a unos 600 metros al norte de Panamericana . En ese lugar, un Fiat Cronos con cuatro ocupantes volcó y cayó dentro de un canal , lo que dejó a sus pasajeros atrapados en el interior del vehículo.

Tras un llamado a la línea de emergencias, efectivos de la Comisaría 30 , junto con bomberos , se desplazaron hasta el lugar. Luego de las maniobras de rescate lograron retirar al conductor, identificado como L.A.G.A. , de 38 años , y a sus acompañantes M.M. (29), J.M.M. (36) y M.B.M. (26).

El SEC diagnosticó traumatismo facial a la mujer de 29 años, mientras que la joven de 26 presentó traumatismo dorsolumbar y luxación de hombro derecho, por lo que fue derivada al Hospital Lagomaggiore. En tanto, personal de Tránsito realizó el dosaje de alcohol al conductor, cuyo resultado fue 0.0 g/L.

Las autoridades continúan investigando las causas del siniestro.