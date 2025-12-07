A 10 años del homicidio del policía Ariel Tobares: reconstrucción del caso y la condena final

El Policía fue asesinado de un balazo en la cabeza aquel 7 de diciembre de 2015

El homicidio del policía Jorge Ariel Tobares cumple 10 años. El efectivo recibió un disparo en la cabeza durante la madrugada del 7 de diciembre de 2015 , mientras custodiaba un trole en Las Heras . Tenía 40 años y era padre de tres hijos. El autor del crimen fue condenado a 18 años de prisión tras un importante giro en la causa.

El asesinato ocurrió en avenida San Martín , entre 3 de Febrero e Independencia , en horas de la madrugada. Tobares, vestido de civil, realizaba un servicio extraordinario en un trole cuando dos sujetos en estado de ebriedad subieron al transporte público y comenzaron a discutir con el chofer, negándose a pagar el boleto .

Investigación Homicidio en Luján de Cuyo: hallan un cuerpo en un zanjón y buscan esclarecer el ataque

Se agrava su situación Imputan por homicidio con dolo eventual al conductor que causó la muerte de una menor en Malargüe

En medio del forcejeo, el arma reglamentaria de Tobares (una pistola 9 mm ) cayó al piso y, en cuestión de segundos, uno de los agresores la tomó y le disparó, provocándole la muerte de manera instantánea .

En un primer momento, Alejandro Gil , subsecretario de Relaciones con la Comunidad del Ministerio de Seguridad, informó que los responsables eran dos individuos mayores de edad . Sin embargo, con el avance de la investigación, esta versión fue descartada .

crimen, policia, ariel tobares Horas después del hecho, fueron detenidos dos jóvenes en Las Heras

Horas después del hecho, fueron detenidos dos jóvenes en Las Heras, uno de ellos hijo de otro efectivo policial. Más tarde se concretó la detención de un tercer sospechoso gracias al trabajo de perros rastreadores de la Policía. La investigación condujo a los agentes hasta una vivienda ubicada en la zona de 5 Mil Lotes, donde se secuestraron nuevas pruebas y teléfonos celulares. Los indicios señalaban que los sospechosos habían caminado hasta ese lugar tras el homicidio.

El fiscal Juan Manuel Bancalari avanzó con múltiples medidas para determinar la responsabilidad de los detenidos en el crimen que conmocionó a Mendoza y al país. El 9 de diciembre de 2015, tras una rueda de reconocimiento con dos testigos presenciales, imputó a Luciano Pereyra y Emir Harba por homicidio agravado por el uso de arma de fuego en concurso real con robo.

Juan Manuel Bancalari está a cargo de la fiscalía especial desde fines del año pasado. El fiscal Juan Manuel Bancalari avanzó con múltiples medidas para determinar la responsabilidad de los detenidos

La caída del autor del crimen Jesús Nicolás Rodríguez en Santiago del Estero

El caso dio un giro fundamental el 11 de enero de 2016, cuando se logró la detención de Jesús Nicolás Rodríguez, de 32 años, quien tenía pedido de captura y era intensamente buscado. Fue encontrado en la ciudad de La Banda, en Santiago del Estero, gracias a un operativo conjunto entre investigadores mendocinos y la Brigada de Investigaciones de esa provincia. Rodríguez, señalado como el autor material del crimen, se ocultaba en una vivienda del barrio Bajo de Vértiz, donde presuntamente llevaba varios días.

Hasta ese momento ya había cuatro imputados, entre ellos su supuesto cómplice Brandon Pérez, de 22 años, sobrino de Rodríguez. Pérez fue señalado en rueda de reconocimiento como partícipe del homicidio, mientras que fotografías lo identificaban como quien presuntamente había disparado contra Tobares.

La sentencia final: 18 años de prisión para el autor del disparo

El caso llegó a su fin el 17 de marzo de 2018, cuando la Justicia mendocina condenó a 18 años de prisión a Jesús Nicolás Rodríguez por el delito de homicidio simple. En tanto, Luciano Díaz y Emir Harba no fueron identificados por los testigos como los hombres que subieron aquella madrugada al trole y asesinaron al policía.

A diez años del crimen de Jorge Ariel Tobares, la causa refleja la complejidad de una investigación que atravesó detenciones iniciales, versiones contradictorias y un giro determinante que permitió identificar y condenar al verdadero autor. Aunque la justicia finalmente dictó una pena, el hecho continúa marcando a la comunidad y a la familia del policía, recordando la vulnerabilidad de quienes cumplen funciones de seguridad en contextos de violencia urbana.