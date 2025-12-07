7 de diciembre de 2025
{}
Sitio Andino
Gran conmoción provincial y nacional

A 10 años del homicidio del policía Ariel Tobares: reconstrucción del caso y la condena final

El Policía fue asesinado de un balazo en la cabeza aquel 7 de diciembre de 2015. Tenía 40 años y era padre de 3 hijos. La causa tuvo un giro decisivo.

El Policía fue asesinado de un balazo en la cabeza aquel 7 de diciembre de 2015

El Policía fue asesinado de un balazo en la cabeza aquel 7 de diciembre de 2015

Por Sitio Andino Policiales

El homicidio del policía Jorge Ariel Tobares cumple 10 años. El efectivo recibió un disparo en la cabeza durante la madrugada del 7 de diciembre de 2015, mientras custodiaba un trole en Las Heras. Tenía 40 años y era padre de tres hijos. El autor del crimen fue condenado a 18 años de prisión tras un importante giro en la causa.

La madrugada del homicidio: qué pasó dentro del trole

El asesinato ocurrió en avenida San Martín, entre 3 de Febrero e Independencia, en horas de la madrugada. Tobares, vestido de civil, realizaba un servicio extraordinario en un trole cuando dos sujetos en estado de ebriedad subieron al transporte público y comenzaron a discutir con el chofer, negándose a pagar el boleto.

Lee además
Unidad Fiscal Malargüe.
Se agrava su situación

Imputan por homicidio con dolo eventual al conductor que causó la muerte de una menor en Malargüe
Detienen en San Rafael a un conductor de una ambulancia alcoholizado.
Investigación

Homicidio en Luján de Cuyo: hallan un cuerpo en un zanjón y buscan esclarecer el ataque

En medio del forcejeo, el arma reglamentaria de Tobares (una pistola 9 mm) cayó al piso y, en cuestión de segundos, uno de los agresores la tomó y le disparó, provocándole la muerte de manera instantánea.

Los primeros detenidos y el avance de la investigación

En un primer momento, Alejandro Gil, subsecretario de Relaciones con la Comunidad del Ministerio de Seguridad, informó que los responsables eran dos individuos mayores de edad. Sin embargo, con el avance de la investigación, esta versión fue descartada.

crimen, policia, ariel tobares
Horas después del hecho, fueron detenidos dos jóvenes en Las Heras

Horas después del hecho, fueron detenidos dos jóvenes en Las Heras

Horas después del hecho, fueron detenidos dos jóvenes en Las Heras, uno de ellos hijo de otro efectivo policial. Más tarde se concretó la detención de un tercer sospechoso gracias al trabajo de perros rastreadores de la Policía. La investigación condujo a los agentes hasta una vivienda ubicada en la zona de 5 Mil Lotes, donde se secuestraron nuevas pruebas y teléfonos celulares. Los indicios señalaban que los sospechosos habían caminado hasta ese lugar tras el homicidio.

El fiscal Juan Manuel Bancalari avanzó con múltiples medidas para determinar la responsabilidad de los detenidos en el crimen que conmocionó a Mendoza y al país. El 9 de diciembre de 2015, tras una rueda de reconocimiento con dos testigos presenciales, imputó a Luciano Pereyra y Emir Harba por homicidio agravado por el uso de arma de fuego en concurso real con robo.

Juan Manuel Bancalari está a cargo de la fiscalía especial desde fines del año pasado.
El fiscal Juan Manuel Bancalari avanzó con múltiples medidas para determinar la responsabilidad de los detenidos

El fiscal Juan Manuel Bancalari avanzó con múltiples medidas para determinar la responsabilidad de los detenidos

La caída del autor del crimen Jesús Nicolás Rodríguez en Santiago del Estero

El caso dio un giro fundamental el 11 de enero de 2016, cuando se logró la detención de Jesús Nicolás Rodríguez, de 32 años, quien tenía pedido de captura y era intensamente buscado. Fue encontrado en la ciudad de La Banda, en Santiago del Estero, gracias a un operativo conjunto entre investigadores mendocinos y la Brigada de Investigaciones de esa provincia. Rodríguez, señalado como el autor material del crimen, se ocultaba en una vivienda del barrio Bajo de Vértiz, donde presuntamente llevaba varios días.

Hasta ese momento ya había cuatro imputados, entre ellos su supuesto cómplice Brandon Pérez, de 22 años, sobrino de Rodríguez. Pérez fue señalado en rueda de reconocimiento como partícipe del homicidio, mientras que fotografías lo identificaban como quien presuntamente había disparado contra Tobares.

La sentencia final: 18 años de prisión para el autor del disparo

El caso llegó a su fin el 17 de marzo de 2018, cuando la Justicia mendocina condenó a 18 años de prisión a Jesús Nicolás Rodríguez por el delito de homicidio simple. En tanto, Luciano Díaz y Emir Harba no fueron identificados por los testigos como los hombres que subieron aquella madrugada al trole y asesinaron al policía.

A diez años del crimen de Jorge Ariel Tobares, la causa refleja la complejidad de una investigación que atravesó detenciones iniciales, versiones contradictorias y un giro determinante que permitió identificar y condenar al verdadero autor. Aunque la justicia finalmente dictó una pena, el hecho continúa marcando a la comunidad y a la familia del policía, recordando la vulnerabilidad de quienes cumplen funciones de seguridad en contextos de violencia urbana.

Temas
Seguí leyendo

Caso Diego Fernández Lima: la Justicia anuló el sobreseimiento de Cristian Graf y ordenó reabrir la causa

La Policía de Mendoza despide a Coni, la perra que ayudó a resolver homicidios en el Sur

Rechazan la domiciliaria del acusado de matar a su padre en Guaymallén y seguirá en prisión

Definieron la situación del policía acusado del homicidio de un ladrón en Guaymallén

Las rutas más transitadas de Mendoza: cuáles son y qué precauciones tomar para evitar accidentes viales

Luján de Cuyo: cuatro personas resultan heridas tras el vuelco de un auto en el Corredor del Oeste

Tercer accidente en alta montaña: un auto impactó a una camioneta detenida en Horcones

Un joven chocó contra un poste en Las Heras tras quedarse dormido al volante

LO QUE SE LEE AHORA
Caos por el mal tiempo: aludes, derrumbes y vehículos volcados en alta montaña.
Temporal en Mendoza

Una noche de caos en alta montaña dejó vuelcos y aludes en plena Ruta 7

Las Más Leídas

Impactante incendio de un colectivo en la Ruta 40: todos los pasajeros lograron evacuar
Las fotos y el video

Impactante incendio de un colectivo en la Ruta 40: todos los pasajeros lograron evacuar

Tragedia en un camping de Luján de Cuyo en El Carrizal: un hombre murió ahogado.
En El Carrizal

Tragedia en un camping de Luján de Cuyo: un hombre murió ahogado

Entre montañas y fuegos: gastronomía para encontrarse con la tradición mendocina
Sabor local

Entre montañas y fuegos: gastronomía para encontrarse con la tradición mendocina

Cambia Mendoza cumple diez años consecutivos de gobierno en la provincia.
Fotogalería

De 2015 a 2025: los diez años de gobierno de Cambia Mendoza en 25 fotos

Caos por el mal tiempo: aludes, derrumbes y vehículos volcados en alta montaña.
Temporal en Mendoza

Una noche de caos en alta montaña dejó vuelcos y aludes en plena Ruta 7

Te Puede Interesar

Riego, lavado y conexiones clandestinas: así quedan las multas por uso indebido del agua.
Control hídrico

Mal uso del agua: cuánto deberán pagar en multas por derroche en Mendoza

Por Celeste Funes
Las rutas 7, 40 y 82 concentran la mayor circulación y también los accidentes viales más graves
Seguridad vial

Las rutas más transitadas de Mendoza: cuáles son y qué precauciones tomar para evitar accidentes viales

Por Carla Canizzaro
Cruzar o no a Chile: cuánto cuestan los juguetes en el país vecino y en Argentina
COMPARATIVA DE PRECIOS

Cruzar o no a Chile: cuánto cuestan los juguetes en el país vecino y en Argentina

Por Soledad Maturano