Rechazan la domiciliaria del acusado de matar a su padre en Guaymallén y seguirá en prisión

La jueza Natalia Didier dictó la prisión preventiva de Gustavo Fernando Olguín (56) , acusado de homicidio agravado por el vínculo por la muerte de su padre en Guaymallén . La medida fue dispuesta en línea con lo solicitado por el Ministerio Público Fiscal , que también pidió rechazar el beneficio de arresto domiciliario.

En la audiencia, la magistrada confirmó la detención del imputado y negó la domiciliaria , al considerar la gravedad del hecho y para no entorpecer el avance de la investigación.

Olguín está imputado por el homicidio de su padre, Hugo Antonio Olguín , de 84 años, cuya muerte ocurrió en una vivienda de Villa Nueva , Guaymallén. El caso comenzó como una muerte natural, pero la necropsia reveló un traumatismo de cráneo incompatible con una caída accidental .

De acuerdo con las actuaciones previas, la fiscal de Homicidios Andrea Lazo avanzó con la imputación después de recibir el adelanto de la necropsia. Allí se constató el golpe fatal y otras lesiones en el cuerpo del anciano .

En los allanamientos realizados en la casa de la víctima y del imputado, se hallaron trozos de madera con sangre, ropa con manchas hemáticas y tarjetas de crédito que pertenecían al jubilado. Además, al entrevistarlo, los investigadores detectaron que el acusado tenía una mano hinchada y presentaba contradicciones en su relato.

Testimoniales incorporadas a la causa describen al imputado como un hombre con adicciones y deudas, lo que podría haber derivado en una discusión con su padre. Allegados indicaron que en el último mes el anciano no habría pagado el alquiler al ahora detenido, lo que también se investiga como un posible detonante del conflicto.

Cómo sigue el expediente

Con la prisión preventiva ya formalizada, el fiscal del caso deberá continuar con la producción de prueba para elevar la causa a juicio. Olguín seguirá alojado en el Sistema Penitenciario Provincial, mientras se analizan los informes pendientes y se evalúan nuevas medidas.