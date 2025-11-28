28 de noviembre de 2025
{}
Sitio Andino
Judiciales

Rechazan la domiciliaria del acusado de matar a su padre en Guaymallén y seguirá en prisión

La jueza Natalia Didier avaló el pedido fiscal y el imputado Gustavo Olguín seguirá detenido por homicidio agravado por el vínculo.

Gustavo Olguín continuará alojado en el sistema penitenciario provincial.

Gustavo Olguín continuará alojado en el sistema penitenciario provincial.

Por Sitio Andino Policiales

La jueza Natalia Didier dictó la prisión preventiva de Gustavo Fernando Olguín (56), acusado de homicidio agravado por el vínculo por la muerte de su padre en Guaymallén. La medida fue dispuesta en línea con lo solicitado por el Ministerio Público Fiscal, que también pidió rechazar el beneficio de arresto domiciliario.

En la audiencia, la magistrada confirmó la detención del imputado y negó la domiciliaria, al considerar la gravedad del hecho y para no entorpecer el avance de la investigación.

Lee además
Juan David Sosa, el ladrón abatido por el efectivo. 
crimen durante un robo

Definieron la situación del policía acusado del homicidio de un ladrón en Guaymallén
La mujer sufría violencia de género y padecía una discapacidad.
Polo judicial

Legítima defensa y violencia de género: sobreseyeron a la mujer que mató a su marido en Luján

Homicidio de Hugo Olguín en Guaymallén: el giro en la investigación y la prueba recopilada

De acuerdo con las actuaciones previas, la fiscal de Homicidios Andrea Lazo avanzó con la imputación después de recibir el adelanto de la necropsia. Allí se constató el golpe fatal y otras lesiones en el cuerpo del anciano.

En los allanamientos realizados en la casa de la víctima y del imputado, se hallaron trozos de madera con sangre, ropa con manchas hemáticas y tarjetas de crédito que pertenecían al jubilado. Además, al entrevistarlo, los investigadores detectaron que el acusado tenía una mano hinchada y presentaba contradicciones en su relato.

Testimoniales incorporadas a la causa describen al imputado como un hombre con adicciones y deudas, lo que podría haber derivado en una discusión con su padre. Allegados indicaron que en el último mes el anciano no habría pagado el alquiler al ahora detenido, lo que también se investiga como un posible detonante del conflicto.

Cómo sigue el expediente

Con la prisión preventiva ya formalizada, el fiscal del caso deberá continuar con la producción de prueba para elevar la causa a juicio. Olguín seguirá alojado en el Sistema Penitenciario Provincial, mientras se analizan los informes pendientes y se evalúan nuevas medidas.

Temas
Seguí leyendo

Lo fueron a buscar a su casa de Godoy Cruz y lo mataron de un tiro

Imputaron a una mujer por el homicidio en San Rafael y dos sospechosos quedaron detenidos

Violenta agresión en Tunuyán: la nueva hipótesis del fiscal y el estado de salud de la víctima

Asesinaron de un balazo a un hombre en San Rafael

Video: tras la brutal golpiza en Tunuyán, aparecieron versiones cruzadas y hay dos imputados por tentativa de homicidio

Dictan largas penas de prisión a los autores del crimen del lubricentro en Guaymallén

Video: vandalizaron estatuas en Plaza Italia, los sorprendieron y los obligaron a limpiar

Nube tóxica en San Rafael: la sustancia era explosiva y la Justicia ya tomó medidas

LO QUE SE LEE AHORA
Parte de la droga incautada en los allanamientos. 
histórico allanamiento en maipú

Cómo surgió la causa por narcotráfico que derivó en el secuestro de 90 kilos de cocaína

Las Más Leídas

Lluvias y tormentas, el pronóstico del tiempo para este viernes 28 de noviembre en Mendoza
El clima

Lluvias y tormentas, el pronóstico del tiempo para este viernes 28 de noviembre en Mendoza

Por qué la DGE decidió que el inicio de clases sea un miércoles y no un lunes. Imagen generado con IA
Ciclo lectivo 2026

Por qué la DGE decidió que el inicio de clases sea un miércoles y no un lunes

Histórico allanamiento contra el narcotráfico en la Provincia de Mendoza. 
un detenido

Importante golpe al narcotráfico en Mendoza: incautaron 90 kilos de cocaína

Parte de la droga incautada en los allanamientos. 
histórico allanamiento en maipú

Cómo surgió la causa por narcotráfico que derivó en el secuestro de 90 kilos de cocaína

El envase que emitió el gas tóxico y generó alarmas en San Rafael.
Alarma

Susto en San Rafael por una nube tóxica en una empresa: varios evacuados y personas intoxicadas

Te Puede Interesar

Autismo en las aulas: la DGE explicó por qué la capacitación docente en Mendoza no es obligatoria. Imagen creada por IA
Inclusión

Autismo en las aulas: la DGE explicó por qué la capacitación docente en Mendoza no es obligatoria

Por Natalia Mantineo
La emanación de gases tóxicos generó alarma en San Rafael.
Se abrió una investigación

Nube tóxica en San Rafael: la sustancia era explosiva y la Justicia ya tomó medidas

Por Cristian Pérez Barceló
El frente forjado en julio volverá a competir como tal en febrero de 2026.
Comicios municipales

Cornejo ratificó que Cambia Mendoza y La Libertad Avanza irán juntos en las elecciones de febrero

Por Facundo La Rosa