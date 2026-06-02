Mendoza cerró la primera jornada de la White Hat Conference 2026 con foco en ciberseguridad y ciberdelito

La primera jornada contó con la participación de la senadora nacional, Patricia Bullrich.

La provincia de Mendoza concluyó este martes la primera jornada de la White Hat Conference 2026 , un encuentro internacional que reunió a especialistas, fiscales, investigadores y expertos en seguridad informática para debatir sobre el avance del ciberdelito , el impacto de la inteligencia artificial y los desafíos que plantea la prevención en entornos digitales.

Uno de los momentos más destacados de la jornada fue la competencia internacional de hackers éticos , una iniciativa orientada a fortalecer las capacidades de los Estados frente al crecimiento de los delitos informáticos , los ataques cibernéticos y las nuevas amenazas que surgen en el ecosistema digital.

El cierre del evento se realizó durante la tarde en un reconocido hotel céntrico de la capital mendocina. La actividad estuvo encabezada por la ministra de Seguridad y Justicia de Mendoza, Mercedes Rus , junto a la vicegobernadora Hebe Casado , la senadora nacional Patricia Bullrich y referentes internacionales de la Universidad de Boston.

Uno de los momentos más destacados de la jornada fue la competencia internacional de hackers éticos.

También participaron representantes de CLICLEX y especialistas de distintos países vinculados a la investigación digital y la ciberseguridad. Durante su discurso, Rus felicitó a los equipos ganadores de la competencia y destacó la importancia de la cooperación internacional en materia de seguridad tecnológica.

Es un lujo haber terminado la primera jornada de esta conferencia internacional. Agradezco esta alianza estratégica que tenemos con la Universidad de Boston Es un lujo haber terminado la primera jornada de esta conferencia internacional. Agradezco esta alianza estratégica que tenemos con la Universidad de Boston

Asimismo, valoró la presencia de autoridades académicas de la institución estadounidense y del director académico general de CLICLEX.

mercedes rus, White Hat Conference 2026 Mercedes Rus valoró la presencia de autoridades académicas de la institución estadounidense. Foto: Prensa Gobierno de Mendoza

Patricia Bullrich destacó el rol de los hackers éticos

Por su parte, Patricia Bullrich aseguró que fue un honor compartir la jornada con "los mejores hackers éticos del mundo" y resaltó el trabajo que desarrollan estos especialistas para fortalecer la seguridad de los sistemas. "Ustedes atacan sistemas para fortalecerlos", señaló la exministra de Seguridad de la Nación.

Bullrich remarcó además la necesidad de anticiparse a las amenazas digitales y no limitarse a reaccionar una vez que los delitos ya se han producido. "No se trata de esperar que las cosas sucedan, sino de anticiparse para poder combatir el delito y el uso distorsionado de las redes", afirmó.

Patricia Bullrich Mendoza 02-06-26 Patricia Bullrich resaltó el trabajo que desarrollan estos especialistas para fortalecer la seguridad de los sistemas. Foto: @PatoBullrich en X

La legisladora también recordó su experiencia al frente de la cartera nacional de Seguridad y sostuvo que su visión sobre el fenómeno criminal cambió profundamente durante esos años de gestión.

Inteligencia artificial y nuevas amenazas digitales

En otro tramo de su exposición, Bullrich subrayó la importancia de la capacitación permanente tanto en organismos públicos como privados, especialmente en las fuerzas de seguridad encargadas de prevenir y perseguir este tipo de delitos. "Hoy Argentina ha avanzado muchísimo en el uso de tecnologías aplicadas al combate del delito", sostuvo.

Embed Participé de la Conferencia Internacional White Hat 2026 en Mendoza.



Este Gobierno puso a la Argentina a la vanguardia de la lucha contra el cibercrimen.



Lo logramos con decisión política, equipos profesionales altamente capacitados y cooperación con las mejores agencias del… pic.twitter.com/ksjg7P123I — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) June 3, 2026

Además, afirmó que el país se encuentra entre los referentes de América Latina en materia de ciberseguridad y destacó el papel de la inteligencia artificial frente a los nuevos escenarios de conflicto digital.

"Existe una enorme cantidad de ataques cibernéticos contra organismos del Estado y campañas de desinformación organizadas. Este es un nuevo campo de batalla", advirtió.

apertura oficial de la White Hat Conference 2026 Foto: Prensa Gobierno de Mendoza

La soberanía digital como nuevo desafío

Finalmente, Bullrich planteó que la protección de los entornos digitales debe ser entendida como una nueva forma de soberanía. "Estamos hablando de la protección de un territorio que también nos pertenece. Es un territorio virtual, sin fronteras definidas, pero que debemos cuidar para proteger a los ciudadanos", expresó.

ciberseguridad, mendoza Especialistas, fiscales, investigadores y expertos en seguridad informática debatieron sobre el avance del ciberdelito Foto: Prensa Gobierno de Mendoza

En esa línea, defendió el desarrollo de tecnologías transparentes y auditables, con mecanismos de control ciudadano que garanticen el respeto de los derechos individuales.

"Lo que tenemos que construir es una seguridad verificable. No un sistema de control, ni de burocracia, ni de los políticos, sino herramientas que permitan proteger a la sociedad con transparencia y garantías", concluyó.