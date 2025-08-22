giro en la causa

Guaymallén: qué investiga la justicia por el hombre acusado de matar a su padre

La justicia imputará este viernes al hombre acusado de matar a su padre en Guaymallén e intentar pasar el homicidio como una muerte natural.

Conmoción en un barrio de Guaymallén por el homicidio de un anciano de 85 años. Su hijo, el acusado.&nbsp;

Conmoción en un barrio de Guaymallén por el homicidio de un anciano de 85 años. Su hijo, el acusado. 

 Por Pablo Segura

La muerte de un anciano en Guaymallén dio un giro inesperado en las últimas horas y la justicia ordenó la detención de su hijo, al establecerse, mediante la necropsia, que la víctima había fallecido a golpes por lo que a partir de ese momento el caso es investigado como un homicidio.

El principal acusado es Gustavo Fernando Olguín (56), quien en las próximas horas será imputado por homicidio agravado por el vínculo y quedará preso.

Lee además
Un hombre quedó detenido por el homicidio de su padre en Guaymallén
Investigación judicial

Un hombre quedó detenido por el homicidio de su padre en Guaymallén
Torres fue atacado a tiros en la puerta de su casa de Guaymallén.
audiencia preliminar

Creen que mató en Guaymallén por una infidelidad y ahora irá a juicio por jurado

Por estas horas, la justicia reúne informes y pruebas, mientras intenta ratificar lo que es la primera hipótesis del caso: que el homicidio surgió por una adicción a las drogas del ahora detenido, sumado a sus problemas por deudas.

Fue su propio hijo quien denunció a la policía que había encontrado muerto a su padre. En la escena del hecho trabajó Policía Científica y efectivos de Investigaciones, pero el caso comenzó a ser tratado como una “muerte natural, sin asistencia médica”.

poder judicial, polo judicial, ministerio publico fiscal.jpg

Sin embargo, días después la fiscal de homicidios Andrea Lazo recibió un adelanto de la necropsia, el cual indicaba como causa de muerte un “traumatismo de cráneo”, en tanto que también se detectaron lesiones varias.

Ante esto, la fiscal ordenó una serie de medidas, entre ellas, una requisa exhaustiva en la casa de la víctima y un allanamiento en la casa del hijo, principal sospechoso a partir de ese momento.

El resultado de los allanamientos en Guaymallén

Y producto de esas medidas, se ordenó la aprehensión del acusado. Es que en la casa del anciano hallaron trozos de madera con sangre y cuando entrevistaron al hijo, incurrió en algunas contradicciones y se detectó que tenía su mano “hinchada”.

Peor aún, cuando irrumpieron en su casa, encontraron prendas de vestir con sangre. A eso se le sumó el secuestro del celular y varias tarjetas de crédito, algunas de ellas, al nombre de la víctima.

Lo que terminó de complicar al detenido es que algunas testimoniales lo señalaron como un hombre con adicción a las drogas y con muchas deudas. En tanto que luego, allegados a la familia, indicaron que el último mes, el anciano no había pagado el alquiler a su hijo, por lo que estiman que, quizás, eso desencadenó en una riña fatal.

Olguín será imputado en las próximas horas y quedará preso en la penitenciaría provincial.

Temas
Seguí leyendo

Cuál es el nuevo supermercado mayorista de Mendoza que ofrece precios accesibles

Obras conjuntas: Guaymallén y AYSAM transforman la infraestructura vial y de saneamiento

Elecciones 2025: estos son los candidatos en el Primer Distrito Electoral

"Impulsamos Guaymallén": el plan que convierte al departamento en un polo atractivo para invertir

La temporada de pista tuvo una gran tercera fecha: repasá los ganadores

Guaymallén: manejaba ebrio, cruzó en rojo y provocó un fuerte accidente vial

Acuerdo entre Guaymallén e Iscamen para investigación y control biológico de plagas

Guaymallén: se hicieron pasar por amigos de su hijo, lo llevaron a la casa y le robaron

LO QUE SE LEE AHORA
Despliegue policial en Maipú por un incendio grave. 
operativo policial en el lugar

Importante incendio en un local de baterías en Maipú

Las Más Leídas

Cómo está hoy el Paso Los Libertadores este viernes 22 de agosto.
Alta montaña

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este viernes 22 de agosto

Despliegue policial en Maipú por un incendio grave. 
operativo policial en el lugar

Importante incendio en un local de baterías en Maipú

El gobernador Alfredo Cornejo decretó un aumento salarial para un grupo de empleados estatales.
Tras fracasar las paritarias

Alfredo Cornejo decretó un aumento salarial para un grupo de empleados estatales

Salud confirmó la presencia de sarna en una escuela de Uspallata: la respuesta de la DGE.
Alerta

Salud confirmó la presencia de sarna en una escuela de Uspallata: la respuesta de la DGE

El incendio afectó a tres terrenos donde hay cabañas y casas de fin de semana. 
importante operativo policial

Un incendio de pastizales terminó destruyendo casas y quinchos en Maipú

Te Puede Interesar

Comercio electrónico marca récord en el primer semestre y revoluciona los hábitos de consumo
CRECIMIENTO INTERANUAL

Comercio electrónico marca récord en el primer semestre y revoluciona los hábitos de consumo

Por Soledad Maturano
Mendoza en 2025: agro y comercio sostienen el empleo frente a la crisis.
Economías regionales

Mendoza en 2025: agro y comercio sostienen el empleo frente a la crisis

Por Marcelo López Álvarez
El jurado popular determinó que Cristóbal Almendra era culpable del homicidio culposo, pero quedó libre video
El caso conmocionó a Mendoza

Juicio por jurados: hallan culpable a hombre acusado de matar a su hijo pero quedó libre

Por Carla Canizzaro