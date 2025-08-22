Guaymallén: qué investiga la justicia por el hombre acusado de matar a su padre

Conmoción en un barrio de Guaymallén por el homicidio de un anciano de 85 años. Su hijo, el acusado.

La muerte de un anciano en Guaymallén dio un giro inesperado en las últimas horas y la justicia ordenó la detención de su hijo , al establecerse, mediante la necropsia, que la víctima había fallecido a golpes por lo que a partir de ese momento el caso es investigado como un homicidio.

El principal acusado es Gustavo Fernando Olguín (56), quien en las próximas horas será imputado por homicidio agravado por el vínculo y quedará preso.

Por estas horas, la justicia reúne informes y pruebas, mientras intenta ratificar lo que es la primera hipótesis del caso: que e l homicidio surgió por una adicción a las drogas del ahora detenido, sumado a sus problemas por deudas.

La causa investiga la muerte de Hugo Antonio Olguín, un anciano de 85 años que fue encontrado muerto el lunes pasado en su casa de calle Pedro del Castillo al 3.900 de Guaymallén.

Fue su propio hijo quien denunció a la policía que había encontrado muerto a su padre. En la escena del hecho trabajó Policía Científica y efectivos de Investigaciones, pero el caso comenzó a ser tratado como una “muerte natural, sin asistencia médica”.

Sin embargo, días después la fiscal de homicidios Andrea Lazo recibió un adelanto de la necropsia, el cual indicaba como causa de muerte un “traumatismo de cráneo”, en tanto que también se detectaron lesiones varias.

Ante esto, la fiscal ordenó una serie de medidas, entre ellas, una requisa exhaustiva en la casa de la víctima y un allanamiento en la casa del hijo, principal sospechoso a partir de ese momento.

El resultado de los allanamientos en Guaymallén

Y producto de esas medidas, se ordenó la aprehensión del acusado. Es que en la casa del anciano hallaron trozos de madera con sangre y cuando entrevistaron al hijo, incurrió en algunas contradicciones y se detectó que tenía su mano “hinchada”.

Peor aún, cuando irrumpieron en su casa, encontraron prendas de vestir con sangre. A eso se le sumó el secuestro del celular y varias tarjetas de crédito, algunas de ellas, al nombre de la víctima.

Lo que terminó de complicar al detenido es que algunas testimoniales lo señalaron como un hombre con adicción a las drogas y con muchas deudas. En tanto que luego, allegados a la familia, indicaron que el último mes, el anciano no había pagado el alquiler a su hijo, por lo que estiman que, quizás, eso desencadenó en una riña fatal.

Olguín será imputado en las próximas horas y quedará preso en la penitenciaría provincial.