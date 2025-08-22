Salud confirmó la presencia de sarna en una escuela de Uspallata: la respuesta de la DGE.

Autoridades de Salud de la provincia de Mendoza confirmaron la presencia de sarna en la Escuela N°4-032 "Nuestra Sra. de las Nieves". De acuerdo con la información oficial, dada a conocer a Sitio Andino, por la titular del Departamento de Epidemiología, Andrea Falaschi, se trata de cuatro casos de escabiosis , comúnmente conocida como sarna.

Según un comunicado oficial emitido por el Ministerio de Salud y Deportes, los casos se encuentran "controlados" y se están tomando las medidas necesarias para evitar la propagación.

Frente a este panorama, desde la Dirección General de Escuelas (DGE) informaron a Radio Aconcagua que se trata de casos "aislados" y que se activó el protocolo sanitario correspondiente.

La sarna es una enfermedad de la piel causada por un parásito que se transmite por contacto directo y prolongado con una persona infestada. El comunicado oficial resalta que esta condición no está relacionada con la falta de higiene y puede afectar a cualquier persona.

martes 27 de mayo, escuela, jardin de infantes, alumnos, programa edutec, tadeo garcia zalazar.jpg Ante los casos de sarna, desde la DGE confirmaron que se trata de casos aislados. Foto: Yemel Fil

Recomendaciones de Salud para tener en cuenta

El Ministerio de Salud ha emitido una serie de recomendaciones para la comunidad educativa:

Consultar a un médico si se presentan síntomas como picazón intensa, especialmente por las noches, o lesiones en la piel.

Cumplir el tratamiento médico indicado para todas las personas que conviven en el hogar, aunque no presenten síntomas.

Lavar la ropa, sábanas y toallas usadas en los últimos tres días con agua caliente (60 °C).

Evitar compartir ropa, toallas o elementos de uso personal.

Los alumnos podrán regresar a la escuela 24 horas después de iniciado el tratamiento.

Hospital Chrabalowski, Uspallata, coronavirus Foto: Prensa Gobierno de Mendoza

Sarna en las escuelas: acompañamiento a las familias

El Departamento de Epidemiología, en conjunto con el personal sanitario del Hospital Luis Chrabalowski y el equipo directivo de la escuela, está brindando acompañamiento a las familias afectadas

. Se ha dispuesto un operativo para ofrecer información detallada sobre la prevención y el tratamiento adecuado de la enfermedad, agradeciendo la colaboración de toda la comunidad para cuidar la salud de los estudiantes y sus familias.