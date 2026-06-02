Trastornos alimentarios: dietas extremas, redes y pandemia, los factores detrás de su avance

Trastornos Alimentarios: advierten sobre los riesgos de las dietas de moda, los suplementos sin control y la obsesión por “comer sano”.

La relación con la comida atraviesa nuevos desafíos impulsados por las redes sociales, los ideales de belleza y las tendencias alimentarias virales. En el marco del Día Mundial de Acción por los Trastornos de la Conducta Alimentaria (TCA) , especialistas remarcan la necesidad de promover una nutrición equilibrada , alejada de restricciones extremas y falsas promesas.

En el marco de esta efeméride, la licenciada en Nutrición y jefa del Departamento de Nutrición de OSEP , Silvina Rodríguez Blanco , destacó que uno de los principales desafíos actuales es combatir la desinformación que circula en redes sociales sobre alimentación y peso corporal.

"La educación y el asesoramiento por un profesional especializado es lo ideal en casos que lo requieren y cuando existe confusión", explicó la especialista a SITIO ANDINO .

Uno de los errores más frecuentes vinculados a los hábitos alimentarios es considerar que todos los alimentos que contienen grasas, azúcares o calorías son perjudiciales para la salud. Sin embargo, los especialistas coinciden en que el problema no radica en un nutriente aislado, sino en los excesos , los desequilibrios y la calidad general de la alimentación.

Durante los últimos años, además, se consolidó una tendencia preocupante: la demonización de determinados grupos de alimentos y la búsqueda obsesiva de dietas "perfectas". Este fenómeno puede derivar en conductas restrictivas que afectan tanto la salud física como la salud mental.

La evidencia científica actual señala que no existen alimentos universalmente prohibidos y que una alimentación saludable debe contemplar variedad, equilibrio y adecuación a las necesidades de cada persona.

Qué alimentos recomiendan nutricionistas para una alimentación saludable

Consultada sobre cuáles son los alimentos que deberían formar parte de la rutina diaria, Rodríguez Blanco fue contundente.

"El consumo diario de lácteos descremados, carnes magras, huevo, vegetales y frutas de estación, cereales integrales y agua como fuente de hidratación son los pilares fundamentales de una buena alimentación", señaló.

Estos alimentos aportan proteínas, fibra, vitaminas, minerales y energía necesaria para el funcionamiento adecuado del organismo. Además, organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) recomiendan priorizar alimentos naturales o mínimamente procesados por sobre los ultraprocesados, cuyo consumo excesivo se asocia a diversas enfermedades crónicas.

alimentación saludable Una alimentación saludable debe aportar proteínas, fibra, vitaminas, minerales y energía a nuestro organismo.

Suplementos: cuándo son necesarios y por qué no deben consumirse por moda

La popularización de productos como la creatina, el colágeno, el magnesio, el omega 3 y las proteínas en polvo generó un creciente interés entre quienes buscan mejorar su rendimiento físico o cuidar su salud.

Sin embargo, la especialista advirtió que estos productos no deberían incorporarse de manera automática ni por recomendación de influencers o tendencias virales.

"Los suplementos nutricionales se indican sólo en los casos específicos de carencias nutricionales por malnutrición o aumentos del gasto en patologías complejas", explicó. Además, agregó que "en condiciones normales, con una dieta variada basada en alimentos naturales, se cubren las necesidades calóricas y nutricionales".

Diversas investigaciones coinciden en que el uso innecesario de suplementos puede fomentar conductas obsesivas en personas vulnerables a desarrollar trastornos alimentarios. Los especialistas también alertan sobre la existencia de productos comercializados como "naturales" que no siempre cuentan con controles adecuados o evidencia científica suficiente sobre sus beneficios.

El peligro detrás de las dietas virales y los ayunos extremos

Las llamadas dietas de moda ganaron protagonismo en los últimos años impulsadas por las redes sociales. Entre ellas se encuentran el ayuno intermitente, las dietas cetogénicas sin supervisión profesional, los planes "detox" y otros regímenes que prometen resultados rápidos.

Para Rodríguez Blanco, estas prácticas pueden tener consecuencias negativas cuando se sostienen en el tiempo. "Las dietas de moda generalmente son muy carentes en calorías y nutrientes esenciales. El uso de ellas durante largos períodos conlleva enfermedades nutricionales por carencias", sostuvo.

young-woman-with-eating-disorder-wanting-eat-pea.jpg Expertos identifican nuevos factores de riesgo vinculados a la exposición constante a contenidos sobre cuerpos ideales en plataformas como Instagram y TikTok.

Por ello, recomendó evitar las soluciones generalizadas y buscar orientación profesional. "Lo recomendable es realizar un plan de alimentación adaptado a las necesidades de la persona por su edad, estado, situación biológica y actividad diaria, indicado por un profesional nutricionista o licenciado en Nutrición", afirmó.

Los especialistas advierten que muchas de estas estrategias alimentarias pueden derivar en anemia, deshidratación, efecto rebote, pérdida de masa muscular y una relación conflictiva con la comida.

Los TCA se agravaron después de la pandemia

La preocupación por los trastornos de la conducta alimentaria se intensificó después de la pandemia. En un comunicado difundido por la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP), especialistas reportaron un recrudecimiento de los casos durante 2020 y 2021, especialmente entre adolescentes y jóvenes.

Según explicó la médica pediatra Alejandra Ariovich, integrante del Comité de Estudio Permanente del Adolescente de la SAP, el aislamiento social, la pérdida del contacto con pares y la falta de redes de contención influyeron directamente en el aumento de estas problemáticas.

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Los equipos de salud observaron incluso cuadros severos de anorexia nerviosa con desnutrición extrema que requirieron internaciones. A nivel internacional, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos informaron que las consultas de adolescentes por trastornos alimentarios llegaron a duplicarse durante la pandemia.

Actualmente, los expertos también identifican nuevos factores de riesgo vinculados a la exposición constante a contenidos sobre cuerpos ideales, adelgazamiento y alimentación "perfecta" en plataformas como Instagram y TikTok.

La importancia de pedir ayuda a tiempo

Los profesionales coinciden en que los trastornos alimentarios son enfermedades complejas que requieren abordajes interdisciplinarios, con participación de nutricionistas, psicólogos, psiquiatras y médicos. Además, recuerdan que la prevención no pasa por eliminar alimentos ni por perseguir estándares físicos irreales, sino por construir una relación saludable con la comida.

En ese sentido, el mensaje central de los especialistas es claro: una alimentación equilibrada no implica prohibiciones extremas ni suplementos milagrosos. Por el contrario, se basa en la educación nutricional, la variedad de alimentos y el acompañamiento profesional cuando sea necesario.