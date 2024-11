Trastornos de la Conducta Alimentaria: los factores que afectan la percepción de la imagen propia

“ Nada sabe tan bien como sentirse delgada ”. Esta frase que Kate Moss pronunció en una entrevista al medio Women's Wear Daily en 2009 puso en palabras un preocupante fenómeno que, pese a que no tuvo su génesis en este siglo y mucho menos a causa de la reconocida modelo, muchos creerían que tiene menos incidencia en la actualidad.

Los estereotipos de belleza hegemónica llevan a miles de personas a creer que deben esforzarse (o castigarse) para alcanzar un cuerpo delgado si no lo tienen, y por mantenerlo si ya fueron “bendecidas” por la genética. Esta realidad no solo afecta al género femenino pero sí son quienes mayores casos registran : según la Asociación de Lucha contra la Bulimia y la Anorexia (Aluba) dos hombres por cada 10 mujeres también sufren de esta presión social.

Qué son los Trastornos de la Conducta Alimentaria

"Los Trastornos de la Conducta Alimentaria se encuentran en el Manual Diagnóstico y Estadístico 5 (también conocido como DSM, según sus siglas en inglés), por lo que se considera una enfermedad mental grave, ya que no solo afecta la forma en la que una persona come-ya sea desde no ingerir la cantidad de alimentos necesarios hasta hacerlo de forma excesiva-, sino también en su conducta", señaló la licenciada en Nutrición Anabella Spinelli (M. N° 1967) en diálogo con Sitio Andino.

Los TCA pueden originarse por factores psicológicos, biológicos o socioculturales y se clasifican como especificados -anorexia nerviosa, bulimia, trastorno por atracón- y no especificados -trastornos que cuentan con alguna característica del tipo especificado, pero no llega a serlo porque no cumple con todos los criterios diagnósticos-. "Para diagnosticar a una persona con, por ejemplo, anorexia nerviosa del tipo restrictiva, [se debe constatar que presenta] tres ítems que, por lo general, suelen ser que tiene miedo a subir de peso, tenga inconformidad corporal y, a su vez, bajo peso", explicó.

Trastornos de la Conducta Alimentaria: los factores que afectan a la percepción de la imagen propia

"No obstante, cada trastorno cuenta con diferentes clasificaciones: una anorexia nerviosa puede ser restrictiva o purgativa (en esta última, el paciente utiliza métodos como el vómito o recurre a laxantes o diuréticos tras ingerir comida). Lo mismo sucede con la bulimia y, en el trastorno por atracón, la persona puede presentar sobrepeso o no", detalla Spinelli.

La adolescencia es una de las etapas donde más se experimentan sensaciones de inconformidad con el propio cuerpo -principalmente a partir de los 13 o 14 años-, en parte por los cambios que se atraviesan, los comentarios negativos en torno a la apariencia corporal que se escuchan en los hogares, las imágenes de lo "bello" o "deseable" que difunden medios masivos, entre otros. No obstante, la nutricionista afirma que cada vez chicos/as más jóvenes y personas mayores comienzan a sufrir esta problemática. "Dependen mucho del contexto en que un individuo se encuentre (...) pueden comenzar mucho antes", señala.

Cuáles son las señales que indican que una persona presenta un TCA

Spinelli precisa que uno de los indicadores principales de que un individuo puede sufrir algún tipo de trastorno de la conducta alimentaria es que suele tener una inconformidad corporal muy grande. "Puede existir alguna alteración en la percepción de la imagen corporal, se desarrolla una dismorfia, entonces la persona se empieza a ver de una forma diferente a lo que la ven las demás", comienza, y ejemplifica: "Se mira al espejo, se ve gorda y la persona, en sí, tiene un peso habitual o no ha cambiado su forma física. La imagen corporal es la percepción que la persona tiene de ella desde la parte perceptual que es lo que ve, desde la parte emocional que es que siente a partir de eso que ve y a nivel actitudinal que es cómo actúa en base a eso que ve".

Otras señales que presenta una persona con TCA a las que se debe prestar atención:

Miedo a aumentar de peso,

Inconformidad corporal,

Restricciones alimentarias como dejar de ingerir ciertas comidas,

Aislamiento social,

Una muy marcada autoexigencia,

Baja autoestima,

Susceptibilidad a los comentarios ajenos.

El impacto sobre salud de una persona que puede tener este tipo de trastornos es sumamente preocupante, ya que no compromete aspectos físicos y psicológicos, sino también interpersonales. Ente las consecuencias de los TCA, se encuentran:

Consecuencias físicas:

Debilidad : la falta de nutrientes puede llevar a una debilidad general en el cuerpo;

: la falta de nutrientes puede llevar a una debilidad general en el cuerpo; Alteraciones en el sueño : problemas para dormir o mantener un sueño reparador;

: problemas para dormir o mantener un sueño reparador; Amenorrea : La ausencia de menstruación en mujeres, común en casos de anorexia, debido a alteraciones hormonales;

: La ausencia de menstruación en mujeres, común en casos de anorexia, debido a alteraciones hormonales; Riesgo de osteoporosis : La desnutrición y la falta de ciertos nutrientes pueden debilitar los huesos;

: La desnutrición y la falta de ciertos nutrientes pueden debilitar los huesos; Problemas intestinales : Alteraciones en la función gastrointestinal, especialmente en personas que utilizan métodos de purga;

: Alteraciones en la función gastrointestinal, especialmente en personas que utilizan métodos de purga; Alteraciones en el esmalte dentario : El vómito frecuente puede dañar el esmalte de los dientes, llevando a caries y otros problemas dentales;

: El vómito frecuente puede dañar el esmalte de los dientes, llevando a caries y otros problemas dentales; Alteraciones esofágicas : El esfuerzo de vomitar puede causar daños en el esófago.

Consecuencias psicológicas y sociales:

Impacto en la salud mental

Aislamiento social: Las personas con TCA pueden retirarse de actividades sociales, lo que afecta sus relaciones interpersonales.

La delgada línea entre las redes de apoyo y el "pantano" social en plataformas

En redes sociales resurgió una preocupante tendencia en torno a los TCA. A través de la conformación de “comunidades”, usuarios de diferentes plataformas pueden hablar libremente sobre tópicos que, en el día a día, no pueden por su controversia. En estos espacios encontraron un “lugar seguro” -que, paradójicamente, puede estar lejos de serlo- para compartir tips, consejos o métodos para bajar de peso.

Trastornos de la Conducta Alimentaria: los factores que afectan a la percepción de la imagen propia

Bajo determinados hashtags o palabras clave, millones de cibernautas publican contenido que, en muchos casos, suele ser dañino por cómo se incita a perder peso con dietas extremas. Estos métodos no son nuevos; tuvieron su protagonismo en el ciberespacio décadas atrás y, aunque tal vez son adoptados en menor medida, los riesgos que provocan en el organismo si su implementación se extiende en el tiempo, como ya se mencionó, son graves.

En este aspecto, Spinelli precisó que si bien no han surgido nuevos tipos de trastornos producto de la sobreinformación o actividad en las redes sociales, sí se ve más visibilización en torno a los TCA, que puede ser tanto positivo como perjudicial.

"Si observamos, por ejemplo, una persona que tiene algún TCA y comenta lo que hace, cómo se siente y demás, puede servir como una red de apoyo o como algo negativo", señala. Sobre esto último, profundiza que una persona que presenta este tipo de patología puede tratar de "imitarla para mal". "Hubo un tiempo en que estaba en redes lo de "Princesa Ana" (para referise a personas con anorexia) y "Princesa Mía" (personas con bulimia), y las personas que querían tener ese cuerpo, querían ser así, se metían, hablaban y generaban "grupos de apoyo" pero para poder llegar a ese objetivo. Eso no está para nada bueno", subrayó la profesional.

"Me parece importante entender que la persona que padece un TCA, sea cual sea, hace muchas comparaciones de su cuerpo con su [apariencia] anterior o con otros cuerpos de RRSS. Instagram es una red social que muestra bastantes imágenes corporales, la belleza estereotipada y eso hace también que el consumo de estas redes genere un conflicto interno en la persona que padece un TCA", añade.

Por estos motivos, trabajar en la generación de ambientes seguros y contar con apoyo de familiares o amigos, es fundamental para combatir esta patología. Si una persona con TCA “no tiene un entorno favorable, peligra mucho más su bienestar integral. Si está, por ejemplo, en una etapa de contemplación o preparación para la acción en donde la persona quiere mejorar, quiere salir de ese lugar, si el entorno no ayuda, puede haber recaídas”, ejemplifica Spinelli.

Trastornos de la Conducta Alimentaria: los factores que afectan a la percepción de la imagen propia

Consejos para la formación de un círculo de apoyo

Acompañar : A veces, en un intento por querer ayudar o intervenir, una persona puede tratar de accionar y generar un efecto contraproducente. Por ello, la profesional asegura que, en ocasiones, simplemente acompañar a la persona durante este complejo proceso puede ser suficiente.

: A veces, en un intento por querer ayudar o intervenir, una persona puede tratar de accionar y generar un efecto contraproducente. Por ello, la profesional asegura que, en ocasiones, No opinar sobre cuerpos ajenos : Comentarios como “tenés que comer más”; “comé menos” o sus derivados pueden causar mayor malestar. “ Siempre está bueno generar entornos amigables al momento de comer , dependiendo sea cuál sea el TCA, es el abordaje que se hace”, añade.

: Comentarios como “tenés que comer más”; “comé menos” o sus derivados pueden causar mayor malestar. “ , dependiendo sea cuál sea el TCA, es el abordaje que se hace”, añade. Implementar la escucha activa y empática

Aprender a pedir ayuda : evaluar el rol de la familia, de los amigos o del entorno es fundamental para luchar contra esta patología. Además, se recomienda acudir a profesionales de diferentes disciplinas o asistir a consultas médicas para tener un mejor entendimiento del TCA y poder tratarlo.

: evaluar el rol de la familia, de los amigos o del entorno es fundamental para luchar contra esta patología. Además, se recomienda para tener un mejor entendimiento del TCA y poder tratarlo. “Empaparse” de la enfermedad: “conocer de qué se trata la patología; cómo es su tratamiento; qué se puede hacer como familiar, como amigo, como docente y evaluar los signos de alarma o signos de alerta para comentarlo es súper importante ”, concluye.

